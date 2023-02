Anyaország :: 2023. február 6. 17:05 ::

Megkérdezték a Picktől, miért olcsóbb a szalámijuk Németországban

Hogy lehet, hogy egy Magyarországon gyártott termék drágább idehaza, mint külföldön? - tette fel a kérdést a Pénzcentrum, amely legutóbb 2022 októberében számolt be arról, hogy míg egy németországi boltban a Pick szalámi kilós ára 6800 forintra jött ki, addig Magyarországon ez inkább 9700 forint volt.



Fotó: Jászai Csaba / MTVA

Február első hétvégéjén a Fókusz egy Alsó-Szászországban élő magyar férfival interjúzott, amiből kiderült, hogy jóval kevésbé érezni Németországban a megugró árakat, mint idehaza. A férfi egy boltban járva meg is mutatta a szóban forgó Pick szalámit, aminek 250 grammos kiszerelése 390 forintos euró árfolyamon számolva 2254 forintba került, miközben itthon majdnem a duplájába.

A lap megkereste a Pick Szeged Zrt.-t, hogy megkérdezze, hogyan lehetséges, hogy több egymástól független forrás bizonyítékai szerint is jóval olcsóbb Németországban Pick szalámit venni, mint Magyarországon.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy Pick márkanév alatt sokféle szalámi található meg a piacon, így könnyen eshetünk abba a hibába, hogy különböző típusú, illetve eltérő minőségű termékek árát próbáljuk meg összehasonlítani. Magyarországon is vannak olcsóbb és drágább Pick szalámik az összetételtől, az érlelési időtől, a hústartalomtól függően – válaszolta a lap megkeresésére a Pick Szeged Zrt., majd elmondták, az ugyanabba a kategóriába tartozó szalámik esetében az egyes országokban tapasztalható árkülönbség jelentős részben a termékekre érvényes áfakulcsok eltérő mértékéből fakad.

Jelenleg Németországban a szalámi áfája 7 százalék, míg Ausztriában 10, nálunk pedig 27 százalék.

A Pick Szeged Zrt. arról is beszélt a Pénzcentrumnak, hogy az árkülönbséget az egyes kereskedő partnerek eltérő árazási gyakorlata is okozhatja. Vannak olyan országok, ahol a kereskedők a fogyasztók üzletekbe való bevonzása érdekében a beszerzési ár alatt is értékesíthetnek termékeket, míg ezt a gyakorlatot Magyarországon jogszabály tiltja. A cég hozzátette, hogy nincs hatása arra, hogy kereskedelmi partnerei milyen árrést alkalmaznak egyes Pick termékeken, így a Picknek nincs befolyása arra sem, hogy a kiskereskedők milyen fogyasztói árakat alakítanak ki – válaszolták.

(Pénzcentrum - RTL)