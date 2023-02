Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. február 8. 20:14 ::

Megint késsel támadt rendőrre egy hulladék - hősünk fegyverhasználat helyett bezárkózott az autóba

2023. február 7-én este egy határmenti településen egy gépkocsi elsodort egy kerékpárost, majd annak vezetője megállás nélkül elhajtott. A helyszíni intézkedés közben megjelent a közlekedési balesetben érintett jármű közelben lakó, ittas állapotban lévő tulajdonosa.

A megalapozott gyanú szerint a férfi egy 32 centiméter hosszú, 19 centiméteres pengéjű kést a kezében tartva közeledett az egyik intézkedő rendőr felé. A férfi a jobb kezében marokra fogott kést folyamatosan le-föl mozgatta, és azzal vágó és szúró mozdulatokat tett. A rendőr felszólította a férfit, hogy álljon meg és tegye le a kést, ennek azonban ő nem tett eleget, hanem a késsel tovább közelített a rendőr felé. A rendőr hátrálni kezdett, majd a testi épségének megóvása érdekében utasította a helyszínen tartózkodó civil személyt, hogy szálljon be a rendőrautóba, majd ő is beült, és bezárta annak ajtajait.

Mivel a férfi ezt követően is közeledett – miközben a kést nyújtott kézzel maga előtt tartotta –, a rendőr tolatni kezdett, de a férfi még ekkor is integetett felé, hogy menjen közelebb. A rendőrhöz időközben csatlakozott az addig adatgyűjtést végző társa is, és együtt intézkedtek tovább az őket fenyegető férfival szemben. Az elkövető a kést továbbra is a kezében tartva, azzal szúró és vágó mozdulatokat téve indult meg az ekkor már megkülönböztető fényjelzést is használó szolgálati autó felé, majd többször megismételt felszólításra dobta csak el a kést.

Ezután a rendőrök kiszálltak a járműből, ekkor a férfi mindkét kezét az arca elé, bokszolóállásba emelte, és támadó állást vett fel, miközben hadonászni kezdett. Az egyik rendőr végül rendőrbotot használt vele szemben, majd testi kényszer alkalmazásával sikeresen megbilincselték és előállították.

A nyomozó ügyészség elrendelte az ittas vezetés miatt 2020-ban felfüggesztett szabadságvesztésre és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélt férfi őrizetét. Az elkövető gyanúsítotti kihallgatása folyamatban van - közölte honlapján az ügyészség.