Anyaország :: 2023. február 11. 11:47 ::

HVIM: nem hagyjuk, hogy minket bárki is megfélemlítsen!

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) önvédelemre szólít fel a lesből, túlerőben támadó antifákkal szemben. Mint ismertté vált, egy embert megtámadtak a budapesti Gazdagréten, fényes nappal, viperával, paprikaspray-vel, mindenféle egyéb eszközzel, nyolcan, hátulról és súlyos sérüléseket okoztak neki. Az esetről biztonsági kamerafelvételek is napvilágot láttak – lásd a hazafiasmédiafelületeket. A megtámadott személy terepszínű ruhában volt, tarsollyal az oldalán, míg a támadók vélhetően német antifák voltak, akik „neonácikra” vadásznak Budapesten, a Kitörés napi megemlékezések környékén. Megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 2023-ban valakit ilyen bestiális módon támadjanak meg külföldiek Magyarországon, a saját hazájában magyarsága, vagy egyéb vélt, esetleg valós identitása miatt!

A HVIM küldetésének tekinti, hogy a társadalomban rehabilitálja a második világháborús hősök, a harcoló magyar katona emlékezetét! Ennek egyik lépcsőfoka lenne, ha minden nagyobb városban lenne megemlékezés, és ahogy a Trianon-megemlékezések esetében is történt, országossá válva ezáltal a megemlékezés.



Nyolcan egy ellen hátulról dolgoznak a bátor antifák

Jelenleg azonban, sajnálatos módon, a méltó és bensőséges megemlékezést ellehetetlenítik, először a magyar hatóságok a rendezvények betiltásával, másodsorban a felbukkanó, agresszív külföldi „antifasiszta” szélsőségesek támadásai.

Mozgalmunk a rend pártján áll. Nem csiki-csuki jogi harcokat szeretnénk vívni a hatóságokkal, hanem megemlékezni. Idén sajnos hiába próbáltuk meg a Bécsi kapu tetejét lefoglalni a hazai antifasiszta provokátorok előtt, hogy azokat eltávolítsuk a túrázók közeléből, a rendőrség nonszensz indokokkal nem engedélyezte a rendezvényünket (lásd korábbi közleményünket: https://www.hvim.hu/post/mi-az-oka-hogy-a-hvim-az-egyik-legmegfigyeltebb-szervezet-2022-ben-is ). A magyar hatóságoknak is felelősségük van a brutális támadásban, ugyanis minden évben elképesztő indokokkal tiltják be a magyar, hazafias rendezvényeket, miközben a nyugati antifa csürhét hagyják randalírozni. Ez egyértelműen bátorítólag hat a patkányokra. Felelősség terheli a magyarországi fősodratú médiát is, amiért a Kitörés napi rendezvényeket folyamatosan démonizálja és minden megemlékezést neonáci összejövetelként próbál bemutatni. A jelen támadást és annak valódi okát pedig cinkosan elhallgatják.

Elképesztőnek tartjuk, hogy a lincselési kísérletet csak garázdaságként kezeli a rendőrség, pedig az minimum súlyos testi sértés, ha nem gyilkossági kísérlet, de megállná a helyét a közösség tagja elleni erőszak is, csoportosan, felfegyverkezve. Ha velünk szemben minden nüansznyi ügyben képesek elképesztő gyanúsításokat megfogalmazni, akkor ezekben az esetekben miért ez az enyhe megítélés?! Fordított esetben – ismerve a belügyi hozzáállást –, az összes nemzeti oldali szervezet vezetője éppen kihallgatáson venne részt az üggyel kapcsolatosan. Hány magyarországi antifát hallgattak ki a hatóságok? A támadást ugyan külföldiek hajtották végre, de feltételezhetően kaptak helyi segítséget: helyismeretet és logisztikai támogatást (szállást stb.) tudnak adni a magyarországi elvtársaik is. Miért utasította el a rendőrség a feljelentésünket a honi antifákkal szemben, akik nyilvánosan, nagy közönség előtt a közösségi médiában fenyegetőznek? A magyar hatóságok miért bátorítják és fogják pártját a lincselő patkányoknak?!

Mi nem szubkulturális bandaháborút akarunk, de ha kell, megvédjük magunkat és arra szólítjuk fel a megemlékezésekre, emléktúrára igyekvőket, hogy csoportosan, minimum 3-4 fővel, legális önvédelmi eszközökkel felszerelkezve közelítsék meg a helyszíneket, és szintén nagyon figyelve, csoportosan induljanak csak útra!

Nem hagyjuk, hogy minket bárki is megfélemlítsen és a katona hőseinkre való megemlékezést nem akadályozhatják meg! Ez nemcsak törvényileg védelmezett jogunk (elvileg), hanem szellemi és erkölcsi kötelességünk is!

Kelt.: 2023. február 11. Székesfehérvár

HVIM vezetőség