Brutális felvételek: így támadnak az antifák Budapesten - hátulról, viperával, paprikaspray-vel

A Kitörés Napjához közeledve már korábban is szóltak arról hírek, hogy nemcsak megemlékezők érkeznek nyugatról, hanem az otthoni ellenségeik is, az antifák. Most napvilágot látott egy biztonsági kamerafelvétel, amin az látható, hogy nyolcan (köztük lányok is) megtámadnak egy túrázónak kinéző, valójában nemzeti érzelmű, tarsolyos embert, és nagyon súlyosan bántalmazzák. A felvételeket a Nacionalista Zóna Telegram-csatorna tette közzé.

A Vadhajtások információi szerint németül beszéltek a támadók.

A Metropol beszámolója:

Fényes nappal támadtak meg Gazdagréten egy 40 év körüli férfit, egy dohánybolt alkalmazottját.

A szemtanúk lapunknak elmesélték: a férfi valószínűleg munkába érkezett, akkor támadták meg, miután leszállt a buszról, feltételezések szerint a támadói is vele utaztak. A támadók símaszkot húztak, egyiküknél vipera is volt. A helyszínen lévő vértócsákból is látni, hogy áldozatukat alaposan helybenhagyták. Egy fiatal lány rohant ki a szomszédos üzletből, hogy segítsen rajta, de nem tudta elállítani a vérzést. A férfit a mentők kórházba szállították, sérülései súlyosak lehetnek.

A rendőrség a helyszínt lezárta. A szomszédos üzlet dolgozója szerint a dohánybolt két másik alkalmazottját bevitték a kapitányságra, hogy tanúként kihallgassák. Egyelőre elképzelni sem tudják, miért támadt rá a banda a férfire.

Megkérdeztük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, mi történt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2023. február 10-én 12 óra 28 perckor bejelentés érkezett arról, hogy a XI. kerületi Gazdagréti téren egy férfit megvertek. A férfit kórházba vitték. A XI. Kerületi Rendőrkapitányság felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Az adatgyűjtés jelenleg is folyamatban van – válaszolta a rendőrség.

Sokkos állapotban nyilatkozott a Metropolnak az a fiatal lány, aki a megvert Zoltánt helyettesítette a munkahelyén. Még az eset után is próbálta elérni kollégáját telefonon, de ő akkora már kórházban volt.

„Szegény nagyon megsérült, próbáltam hívni, de nem vette fel!”

Péntek délben a XI. kerületben a nyílt utcán egy símaszkos, viperás banda megtámadott egy 40 év körüli férfit. Kinga az eset után néhány órával még mindig sokkos állapotban volt.

Zoli a légynek se tudna ártani! – kezdte Kinga.

A fiatal lány elmondása szerint az áldozattal együtt dolgoznak a támadás helyszínétől nem messze, egy dohányboltban. Zoltán dolgozott volna pénteken, de az eset miatt Kingának sürgősen be kellett sietnie, hogy tartsa a frontot az üzletben.

Én helyettesítem szegényt. Őt elvitték a mentők, állítólag csupa vér volt mindenhol – folytatta.

Éppen az üzletbe tartott, amikor többen rávetették magukat. Úgy tudom, hogy símaszkot viseltek…

Kinga szerint nem voltak haragosai Zoltánnak, legalábbis sosem mesélt ilyesmiről neki.

Nem tudok róla, hogy rosszban lenne bárkivel is – jelentette ki.

Azt viszont tudom, hogy van családja, ők biztosan nagyon aggódnak érte. Mi is aggódunk érte!

Zoltán busszal érkezett a munkahelyére. Feltételezések szerint a támadók ugyanazon a járművön utaztak, akkor még nem viseltek símaszkot. Így elképzelhető, hogy a kamerafelvételek alapján a rendőrség hamar a nyomukra fog akadni. Zoltán a buszt elhagyva még elérte a helyi bolt bejáratát, ám ott többen nekiestek és ütlegelni kezdték. Egy fiatal nő rohant segíteni neki, próbálta elállítani a vérzését. Zoltánt a kiérkező mentők kórházba szállították. A rendőrség két bolti dolgozót elvitt kihallgatásra.

(Metropol - NacionalistaZona - Szent Korona Rádió)