Anyaország, Videók :: 2023. február 21. 14:32 ::

Völner-Schadl-ügy: egy kivétellel minden végrehajtó beismerte bűnösségét

Kedden folytatódott az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének büntetőpere azután, hogy múlt pénteken többen is beismerték bűnösségüket a Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és Schadl György, a végrehajtói kar elnökének főszereplésével zajló bűnügy első tárgyalásán, írja a 24.



Schadl Györgyöt vezetik el a február 17-i első tárgyalásról (fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex)

A Fővárosi Törvényszék ezúttal, mások mellett, azokat a végrehajtókat hallgatta meg, akiknek a kinevezését a vádak szerint Schadl intézte el a Fidesz volt államtitkárának segítségével. Az ügyészség szerint ugyanis a végrehajtók elnöke vezetői pozíciójából – valamint a Völnerrel fennálló korrupciós kapcsolatából – eredő befolyásra hivatkozva hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri, önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, amiért cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük.

A vádhatóság szerint Schadl több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert a Völnerrel kialakított korrupciós kapcsolata révén. Megjegyzendő, hogy az említett összeget csaknem egy év alatt megkereste a hét érintett végrehajtó. Emlékezetes, hogy két végrehajtó már a nyomozati szakaszban, gyanúsítotti kihallgatása során beismerte bűnösségét, egyikük sírva tett vallomást.

A tárgyaláson elsőként meghallgatott végrehajtó V. Á. L. beismerte a bűnösségét hivatali vesztegezésben, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Ezzel elfogadta, az ügyészség által indítványozott 1 év 10 hónap – végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetést, továbbá ötmillió forint pénzbüntetést, és 5 évre eltiltást a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól.

Őt követte N. G. önálló bírósági végrehajtó, aki szintén beismerte a hivatali vesztegetést, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Elfogadta a büntetést, ami az ügyészség indítványa alapján 2 év – végrehajtásban 5 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetés, továbbá ötmillió forint pénzbüntetés, valamint 5 évre eltiltás a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól.

Utánuk O. Á. D. végrehajtót, a tizedrendű vádlottat hallgatta meg a bíróság. Az ügyészség számára 1 év 10 hónap – végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetést, továbbá ötmillió forint pénzbüntetést, valamint 5 évre a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltást indítványozott. Társaihoz hasonlóan ő is beismerte a bűnösségét.

A negyediként M. E. végrehajtót hallgatták meg. Ő nyolcadrendű vádlottként szint beismerte bűnösségét. Ezzel elfogadta a számára indítványozott 2 év – végrehajtásban 5 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetést, ötmillió forint pénzbüntetést, továbbá azt, hogy 5 évre a jogi egyetemi végzettséghez kötödő foglalkozástól eltiltják. A bíró kérdésére ő arról beszélt, hogy jelenleg életvezetési tanácsadóként dolgozik.

A bírósági ebédszünet után Sz. B. hetedrendű vádlott következett. A végrehajtó számára 1 év 6 hónap – végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetést, ötmillió forint pénzbüntetést, továbbá 5 éves eltiltást indítványozott a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól. Ő társaihoz hasonlóan beismerte a bűnösségét. A bíró kérdésére elmondta, jelenleg autóalkatrész kiszállítóként dolgozik.

Utolsó előtti végrehajtóként a hatodrendű Cs. É. következett. Neki a vádhatóság 2 év – végrehajtásban 4 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetést, ötmillió forint pénzbüntetést, valamint 5 éves eltiltást indítványozott a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól. Ő társaitól eltérően nem ismerte be a bűnösségét, és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogról, ám három pénzátadást elismert. Védője arról beszélt, hogy a pénzátadások polgárjogi szerződés alapján történtek, kölcsön visszafizetéseként. Mint mondta, a gyanúsítás és a vádirati tényállás ellentmondásban van egymással. Az ügyvéd indítványozta Trócsányi László volt igazságügyi miniszter meghallgatását, ugyanis a vádlottat Trócsányi minisztersége alatt nevezték ki, és a volt tárcavezető a védő szerint bizonyíthatja, hogy szabályosan történt-e a kinevezése. Továbbá Vízkelety Mariann volt államtitkárt is beidéztetnék. Egyben Schadl Györggyel is szembesítést kért.

Utolsóként F. M. végrehajtót hallgatta meg a Fővárosi Törvényszék. Neki 1 év 10 hónap – végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetést, ötmillió forint pénzbüntetést, és 5 éves eltiltást indítványozott a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól az ügyészség. Ő is beismerte a bűnösségét, egyben lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Elmondta, valóban felelőtlen döntést hozott, és nagyon megbánta, amit tett. Nem gondolta akkor, hogy ennyire súlyos bűncselekményt követ el, és kérte, hogy az ügyészi indítványhoz képest enyhébb büntetést kaphasson.

Mindez azt jelenti, hogy az összesen hét megvádolt végrehajtó közül hatan beismerték a bűnösségüket, amivel jelentősen gyengíthetik Schadl és Völner esélyeit a bíróságon, akik az előkészítő ülés harmadik tárgyalásán, csütörtökön kapnak majd szót.

Kedden hallgatta meg a bíróság Schadl György sofőrjét is, aki az egyik legfőbb bizalmasa volt a végrehajtók elnökének, akinek számos ügyes-bajos dolgát intézte. M. V. feladatai közé tartozott naplóbejegyzései szerint készpénz szállítása, autóügyek bonyolítása, a pénzváltás, de Schadl – azóta szintén vádlott – feleségének is vitt olykor süteményt. Ő negyedrendű vádlottként nem ismerte be a bűnösségét. Neki nagyobb a tét, ugyanis őt letöltendő börtönre ítélnék beismerés esetén is, méghozzá két és fél évre. Továbbá négy év közügyektől való eltiltásra és egymillió forint pénzbüntetésre.

Mint ismert, a végrehajtói kinevezésekben Schadl segítségére volt a végrehajtói kar korábbi hivatalvezetője is, aki a végrehajtó-jelöltek pályázatait pontozta felül az ügyészség szerint, majd azokat az elnök kívánalma szerint felterjesztette az Igazságügyi Minisztériumhoz. P. B. az ügy huszonegyedrendű vádlottja, aki múlt pénteken az elsők közt ismerte be bűnösségét, ami szintén Schadl és Völner esélyeit ronthatja.

Mindez azt jelenti, hogy az eddig meghallgatott tizennyolc vádlott közül tíz beismerte bűnösségét, tehát több mint a vádlottak fele.

Kedden álltak a bíróság elé azok a vádlottak is, akik egy iskola nyilvántartásba vételét próbálták elérni. Köztük a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal egyik munkatársa, aki a vád szerint férjével együtt 1,3 millió forintot kapott az ügyintézésért. Ők nem ismerték be bűnösségüket, és éltek a tárgyaláshoz való jogukkal. A házaspárra egyébként beismerés esetén 2 év – végrehajtásban 5 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetést, továbbá hárommillió forint pénzbüntetést kért az ügyészség hivatali vesztegetés elfogadása miatt.

Utánuk következett a tizenharmadrenű vádlott, akinek az iskola nyilvántartásba vétele állt érdekében. A vádlottra beismerés esetén 2 év – végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetést, továbbá 30 millió forint pénzbüntetést kért az ügyészség hivatali vesztegetés miatt. Azonban ő sem ismerte be a bűnösségét. Elmondta, 30 éve vállalkozó, és soha egy fillérrel sem vesztegetett meg senkit.