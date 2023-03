Magyarország legismertebb és vezető közvélemény-kutatója is megerősítette: a Mi Hazánk Mozgalom a legnépszerűbb párt a 18-29 évesek közt, ami a jövőre nézve érdekes változásokat predesztinál. A Medián legutóbbi mérése 1000 fős, reprezentatív mintán alapul.



A magát az ország első számú, független piac-, és közvélemény-kutató cégeként definiáló Medián valóban Magyarország legismertebb és vezető közvélemény-kutatója. Miközben a többi közvélemény-kutató cég sokszor a hibahatáron túl is mellélőtt a tavalyi választások eredményeivel, a Medián több meghökkentő, de később valósággá vált prognózissal is szolgált. Szinte senki nem jelzett ekkora Fidesz-fölényt, kétharmados győzelmet, ahogy azt sem, hogy a Mi Hazánk simán bejut a parlamentbe. Kivétel a Medián volt, amely hónapokkal a választások előtt 7 százalékos támogatottságot mért a Mi Hazánknak, bár a Fidesz és a balliberális ellenzéki tömb között sokkal kisebb különbséget mért, mint amit a későbbi választási eredmény mutatott. Igaz, akkor még az ukrajnai háború nem tematizálta a közbeszédet és a politikát. A Medián a választásokat követően is meghökkentő kutatást közölt: májusban már a Mi Hazánk lett a legnépszerűbb ellenzéki párt.