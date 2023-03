Anyaország, Videók :: 2023. március 3. 23:59 ::

Soltész Miklós Szamariában: "Nekünk, magyaroknak a zsidók az idősebb testvéreink"

A Reb Steiner Sáje csodarabbi bodrogkeresztúri sírja közelében létesítendő zsidó zarándokfaluról szóló bejelentés után azt hittük, hogy Soltész Miklós (KDNP), a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának legutóbbi szentföldi útja nem tartogat számunkra újabb meglepetést. Tévedtünk, mert Soltész Miklós Szamariában a zsidó telepesek személyében rálelt a saját és minden magyar idősebb testvéreire. Látogatásán az államtitkár arról nem értesült, hogy az általa meglátogatott zsidó települések a palesztinoktól elrabolt földeken épültek, s az ott alkalmazott palesztin munkások a zsidókénál jóval kevesebb munkabért kapnak.



Soltész Miklós és Joszi Dágán Szamariában (fotó: videókép)

A jégtörő magyar politikus

Soltész Miklósnak a megszállt Ciszjordánia zsidó településein tett látogatása, s az ott elhangzott megnyilatkozásai után az izraeli sajtóban hangsúlyozták: az Európai Unió tagországainak miniszterei egészen mostanáig nem voltak hajlandók ellátogatni a Ciszjordániában létesített zsidó településekre. Most azonban megtört a jég, miután Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (a héber sajtó következetesen „vallásügyi miniszterként” említi – H. J.) Joszi Dágán, a Szamariai Regionális Tanács elnökének vendégeként és szíves idegenvezetésével több ciszjordániai zsidó településen is tiszteletét tette.



Joszi Dágán az Országházban (középen) – hasonszőrűekkel (fotó: Szamaria Regionális Tanács)

Kicsoda a vendéglátó zsidó telepes vezér?

Soltész Miklós vendéglátója, szamariai idegenvezetője, Joszi Dágán 2022 augusztusában, mintegy ötven magyarországi országgyűlési képviselő és más meghívottak jelenlétében a budapesti Parlamentben szónokolt a ciszjordániai zsidó települések létjogosultságáról. A zsidó telepesek „külügyminisztereként” is emlegetett Dágán korábban a Moledet (Szülőföld-מולדת) parlamenti párt ifjúsági tagozatának országos elnöke volt. A Moledet pártnak szinte egyetlen célja a palesztinok „önkéntes” transzferálása, azaz kiebrudalása a megszállt területekről és az 1967-es határokon belüli Izraelből. Soltész vendéglátója, Dágán manapság zsidó telepes vezérsége mellett egyben a Likud Központ (Merkáz há-Likud -מרכז הליכוד) tagja, s Az Én Likudom (Há-Likud Seli-הליכוד שלי) nevű, a zsidó telepesek érdekeit képviselő csoport egyik megalapítója.



Soltész Miklós (balról) figyelmesen hallgatja idősebb testvére, Joszi Dágán ismertetőjét a zsidó települések geopolitikai jelentőségéről Peduél zsidó településen (fotó: videókép)

Amit az idősebb testvér Soltésznak elmondott, s amit nem

Az izraeli héber nyelvű sajtóhírek, s az azokhoz csatolt , s általunk is mellékelt videó szerint Joszi Dágán telepes vezér Soltész Miklóst elsőként az 1984-ben alapított Peduél (פְּדוּאֵל) nevű, „Izrael Állam erkélyének” is mondott zsidó településre kalauzolta. Peduél település sziklás határában állva Dágán megmutatta a nyugati láthatáron kéklő Földközi-tengert és a tengerparti Tel-Avivot, Haifát, Ásdodot, s azt mondta: „Aki erős Izraelt szeretne, annak támogatni és erősíteni kell az itteni zsidó településeket. Ha mi nem lennénk itt, s ott az a település a Palesztin Hatóság ellenőrzése alatt lenne…” – s itt közbevág Soltész: „Akkor azoknak a városoknak vége”.

Régészeti területeket is kisajátítanak

Joszi Dágán Peduél zsidó település szélén sok mindent elmondott a magyar politikusnak, s amit pedig szemérmesen elhallgatott, azt ezennel megtesszük mi. Először is: Peduél zsidó települést a szomszédos két palesztin nagyfalu, Káfr ed-Dík (كفر الديك) és Deir Ballút (دير بلّوط) lakosaitól a megszálló katonaság bevetésével kisajátított földterületen alapították. Soltész Miklóst nem kalauzolták el a Peduél zsidó településtől mindössze 100 méterre levő, s a palesztinoktól elrabolt Deir Kálá’á (magyarul: Erődkolostor – دير قلعة) nevű régészeti romterületre. Pedig a KDNP-s politikust nyilván érdekelte volna az, hogy a Szentföld bizánci keresztény korszakában (Kr. u. 395-636), pontosabban I. Iusztinianosz bizánci császár uralkodása idején itt, a Dzsebel el-Kálá’á (Erődhegy – جبل القلعة) tetején keresztény templom és a hozzátartozó kolostoregyüttes is épült. A kolostorban élő szerzetesek szőlőt műveltek, bort készítettek, amelyről a sziklába vájt két szőlőtaposó medence is tanúskodik.



Káfr ed-Dík palesztin falu lakosai ülősztrájkkal tiltakoznak földjeik folyamatos kisajátítása ellen 2012-ben. Erről valószínűleg nem informálták a magyar államtitkárt (fotó: Wikipédia)

Őrtorony a romterület bejáratánál

A megszálló izraeli hatóság, nevezetesen a Polgári Közigazgatás 2020 szeptemberében kisajátította a szomszédos Deir Bállútban élő Zákárijjá ’Ábdulláh palesztin lakos földtulajdonát képező Deir Kálá’á régészeti romterületet, s annak gondnokságát átruházta Peduél zsidó település lakosaira. A kisajátítást követően a megszálló katonaság őrtornyot állított a régészeti terület elé, ahová a birtokától megfosztott tulajdonos és a többi palesztin ma már nem teheti be a lábát. Az ásatási területről több értékes leletet, például a fentebb említett bizánci keresztény templom, kápolna és a velük szomszédos két helyiség díszes mozaikpadlóját átvitték izraeli múzeumokba.



Deir Káláá bizánci keresztény kolostortemplomának mozaikpadlója ókeresztény motívumokkal. A romterülettel együtt ezt is elrabolták az izraeli megszállók

A példás arab-zsidó együttélés

Soltész Miklós szamariai kirándulásának következő állomása a palesztin munkásokat is alkalmazó Bárkán Ipari Park, a szintén rablott földterületeken épült Bárkán zsidó település és végül a Joszi Dágán irányította Szamaria Regionális Tanács épülete.

A Bárkán Ipari Parkban 1982-ben kezdődött meg a termelés, az üzemekben műanyagtermékeket állítanak elő, fémmegmunkálás folyik, illetve élelmiszerárukat és textiltermékeket készítenek. Ezúttal is elmondjuk azt, amit Soltész kalauzolói nem mondtak el: a mintegy ötezer dolgozó 90 százaléka a környező palesztin településekről bejáró, a zsidóknál jóval alacsonyabb munkabérért alkalmazott palesztin. A munkavezetők természetesen itt is zsidók. Az ipari park építési területét Karávát Báni Haszán (قراوة بني حسان), Karját Háresz (قرية حارس) és Szertá (سرطة) palesztin falvak lakóitól sajátították ki a megszálló zsidók.



Zákárijjá Ábdulláh a tőle kisajátított földterülettel, rajta Deir Káláá romjaival, ahová már nem teheti be a lábát

A New York-i székhelyű Emberi Jogi Figyelő (Human Rights Watch – HRW) már 2016-ban fölszólította a Bárkán Ipari Parkban működő vállalatokat, hogy vonuljanak ki a megszállt területen létesített zsidó településről, mert a palesztinok jogainak megsértésével tulajdonképpen a nemzetközi jogot is sértik. A HRW a többi között megállapítja:

A nemzetközi jog értelmében a zsidó telepek illegálisak, csakúgy, mint a ciszjordániai földek és egyéb erőforrásoknak a megszálló katonai erővel történő elkobzása a saját polgári személyeinek (zsidó telepesek – H. J.) javára. Mivel a telepes vállalkozások (márpedig a Bárkán Ipari Park egyértelműen az – H. J.) tevékenyen hozzájárulnak a jogsértésekhez, a jogellenes gyakorlathoz, ellentétben állnak az ENSZ üzleti és emberi jogok vezérelvei szerinti kötelezettségeivel.

Arcát nem vállaló nagyon elégedett palesztin

(tehát „modern kori antiszemitának” egyáltalán nem nevezhető – H. J.) érdekképviseleti szervezet már korábban A Dolgozó Telefonvonala (Káv lá-’Ovéd-קו לעובד) nevű, a dolgozók jogait védő izraeli zsidóérdekképviseleti szervezet már korábban megállapította , hogy a Bárkán Ipari Parkban alkalmazott palesztin munkások az izraeli munkabér egyharmadánál is kevesebb fizetést kapnak.



Bárkán Ipari Park a fehér tetős üzemcsarnokokkal (a kép alján), tőle balra négy zsidó település, míg legfelül Karávát Báni Haszán palesztin nagyfalu (fotó: Dávid Silverman)

A palesztin területeket megszálló, kolonizáló, a zsidó települések számára a vízforrásokat, a természeti és ásványkincseket – s amint fentebb említettük, még a régészeti területeket is – kisajátító, a megszállással az önálló palesztin iparfejlesztést magakadályozó, az „elválasztó fallal” a palesztinok szabad mozgását korlátozó Izrael a palesztin munkások alkalmazásával a nagylelkű jótevő szerepében tetszeleghet. Joszi Dágán telepesvezér, az ipari park néhány zsidó alkalmazottja és egy, az arcát és nevét nem vállaló kollaboráns palesztin munkás ezzel az álszent hazugsággal traktálta a mindent szépnek és jónak találó, mindenre áment mondó Soltész Miklóst.

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből

Soltész Miklóst a Bárkán Ipari Parkból a szomszédos Hirbet el-Borák régészeti romterületre kalauzolták, ám Joszi Dágán ott nem a római korszak végén vagy a bizánci korszak elején kiépült keresztény település emlékeiről beszélt a magyar politikusnak, hanem az ószövetségi Jeremiás és Ámosz próféta könyvéből vett idézetek fölolvasásával igyekezett meggyőzni arról, hogy a zsidóknak igenis joguk van újra benépesíteni Szamariát. Más szóval, a palesztinok elüldözése a szülőföldjükről, s földjeik kisajátítása valójában a Mindenható akarata. Soltész imára kulcsolt kézzel, meghatódva hallgatta a zsidó telepes vezér fölolvasását, majd ezt mondta:

Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást, s a többnapos látogatás megerősített abban, hogy mennyire fontos a hit, s az hogy egymást segítjük ezekben a nagyon fontos értékekben, amiktől a világ egy része próbál elfordulni.



Az ipari parkban kitakart arcú palesztin munkás mondja Soltész Miklósnak, hogy milyen példás ott a zsidó-arab együttélés, hiszen együtt étkeznek, kirándulnak stb. (fotó: videókép)

Bárkán lett a Borákból

Itt megint meg kell állnunk, s röviden szólnunk kell Hirbet el-Borák és a mellette épült Bárkán zsidó település történetéről, amit az idegenvezető szintén nem mondott el a magyar politikusnak. Az arabul Hirbet el-Boráknak (= Medencék Romterülete – خربة البرك) nevezett régészeti terület a bizánci korszakban épült nagyméretű, bazilikális elrendezésű keresztény templomot is magában foglalja. A zsidó telepesek az arab „borák” (helyesen: birák – برك) szót hallván a hasonló hangzás után nevezték el új településüket héberül Bárkánnak (ברקן), azaz Szírtövisnek (notobasis syriaca). Olyan ez, mint amiképpen Udvarhelyt a román telepesek hasonló hangzás után átkeresztelték Odorheire. Így aztán a zsidók a régészeti romterületnek sem hagyták meg a Medencék Romterülete (Hirbet el-Borák) arab nevét, hanem a víztározó medencéket (el-Borák) átkeresztelték „sziklába vájt szőlőtaposó medencéknek” (Gittot – גתות), s a régészeti romterület héber neve ezután Bárkán Szőlőtaposó Medencéi (Gittot Bárkán – גתות ברקן) lett a neve. A megszálló Polgári Közigazgatás a Hirber el-Borák romterületet is kisajátította, s azt átutalta Bárkán zsidó telepeseinek, mert szerinte a Palesztin Nemzeti Hatóság nem volt jó gazda.



Soltész Miklós (jobbra) imára kulcsolt kézzel hallgatja a zsidó telepes vezér ószövetségi felolvasását a Hirbet el-Borák régészeti romterületen (fotó: videókép)

Soltész Miklóst végül a Szamaria (héberül: Somron – שומרון) Regionális Tanácsnak is otthont adó Bárkán zsidó településre kalauzolták. De Soltész Bárkán zsidó településen elhangzott emlékezetes szavainak ismertetése előtt el ezúttal is ki kell egészítenünk az idegenvezetőt: amiképpen a Bárkán Ipari Parkot, 1981-ben Bárkán zsidó települést is a Karávát Báni Haszán (قراوة بني حسان), Karját Háresz (قرية حارس) és Szertá (سرطة) palesztin falvak lakóitól kisajátított földeken hozták létre.



Sziklába vájt medencék Hirbet el-Borák rommezején

Soltész többnapos szamariai kirándulása Bárkán zsidó településen, pontosabban az ottani Szamaria Regionális Tanács épületében ért véget. Az államtitkár itt faragványt kapott ajándékba Joszi Dágántól, a Tanács elnökétől, majd kijelentette:

Magyarországon a keresztények azt mondják, hogy a zsidók a mi idősebb testvéreink. Valószínű én vagyok az öregebb, de a hit alapján Joszit a bátyámnak tartom. (Majd átölelte a zsidó telepesek vezérét.)



Soltész Miklós és Joszi Dágán emeli poharát a magyar-zsidó testvériségre (fotó: videókép)

Epilógus

Szeretnénk már megérni azt, hogy felelős izraeli politikusok vagy más ismert közéleti emberek kiállnának, például a kárpátaljai magyarok jogainak tiszteletben tartása vagy Székelyföld autonómiája mellett. Amiképpen a magyar kormány, s vezető magyar politikusok is kiállnak nemzetközi porondon Izrael mellett.

Hering József – Kuruc.info