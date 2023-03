Anyaország :: 2023. március 4. 16:09 ::

Óriásplakát-kampányt indít a Mi Hazánk, a fiatalok körében legnépszerűbb párt

A fiatalok körében legnépszerűbb pártként országos óriásplakát-kampányt indít a Mi Hazánk Mozgalom, miután a Medián is megerősítette: a 18-29 éves korosztályban 20%-os támogatottsággal első lett a rendszerellenes pártként egyre ismertebb Mi Hazánk – jelentette be Novák Előd, a párt alelnöke egy 50 m2-es megaplakát előtti, szombati budapesti sajtótájékoztatóján, melyet Binder Csabával, a Mi Hazánk Ifjainak elnökével tartott, aki a fiataloknak szóló programpontjaikat ismertette.

A párt kampányfőnökeként Novák Előd kiemelte: minden vármegyeszékhelyen és több más településen is lesznek óriásplakátjaik vagy annál is nagyobb, ún. megaplakátjaik, illetve a belvárosi részeken citylight felületeken is megjelennek márciusban, öt plakátcég felületein.

Novák Előd szerint konstruktív ellenzékiségük választói elismerésének is tekinthető a 20%-os eredmény, miközben a felmérés szerint a fiatalok közt a Fidesz támogatottsága mindössze 14%. A párt alelnöke úgy fogalmazott: fokozott feladatunk és felelősségünk van a fiatalok képviseletében, miután Magyarország legismertebb és vezető közvélemény-kutatója, a Medián azt is kimutatta: a szavazók átlagéletkora a DK-nál 60, a Mi Hazánknál 40 év. Ezért is verhetetlen a fiatalok közt az ifjúsági vezetőként ismertté vált Toroczkai László és a ciklusokon át legfiatalabb országgyűlési képviselő, e ciklusban is korjegyző Dúró Dóra pártja.

Váltsunk kormány, váltsunk ellenzéket! – így szólt pártunk egyik első jelszava, és a lázadó ifjúságnak nyilván szimpatikusabb a rendszerellenes pártunk, de a Mi Hazánk Virradat Programjának elismerése is, hogy főként akik első választóként nem több évtizedes megszokásból szavaznak valamely pártra, hanem tudatos választók, azok jóval nagyobb arányban támogatják mozgalmunkat, hangsúlyozta Novák Előd, hozzátéve: a Kutyapárt legalábbis e korosztályban való domináns kimutatása nem a szavazásokon megnyilvánuló, valódi választásnak tűnik, inkább csak egy időközi trollkodásnak, üzenetnek: a balliberális ellenzék nemhogy kormányzásra, de még ellenzéknek is alkalmatlan. A Momentum mostani óriásplakát-kampányának a Mi Hazánk által leleplezett , amerikai támogatásból való tiltott pártfinanszírozása és pénzmosása is azt mutatja, hogy nem volnának jobbak, kevésbé korruptak sem a jelenlegi kormánynál.

Binder Csaba, a Mi Hazánk Ifjainak elnöke úgy fogalmazott: "arrogáns és korrupt pártok" helyett politikai alternatívát kínálnak olyan javaslatokkal, amelyek tervezhető és biztonságos jövőt jelentenek az elvándorlás helyett. Jelezte: "érdemelvű és igazságos" iskolarendszert szeretnének, a testnevelésórákon bevezetnék a küzdősportoktatást, az 50 órás közösségi szolgálatot pedig hétnapos honvédelmi ízelítő kiképzéssel is kiválthatóvá tennék. Hozzátette: felszólalnak a tanárok 45 százalékos béremelése mellett. Binder Csaba továbbá bérlakásépítési programot, élhetőbb kollégiumokat és legalább általános iskolai végzettséghez kötve húsz éves kor alatt ingyenes jogosítványszerzési lehetőséget szorgalmazott.

(Kuruc.info - MTI nyomán)

