Anyaország, Politikusbűnözés :: 2023. február 27. 11:06 ::

Amerikai milliárdokból tiltott pártfinanszírozás és pénzmosás: lebukott a Momentum

A magyar titkosszolgálat által feltárt amerikai milliárdokból folytat tiltott pártfinanszírozásnak és pénzmosásnak is minősülő óriásplakát-kampányt a Momentum, ezért ma feljelentést tettem a politikusbűnözők ellen, miután sikerült feltárnom a céghálót a követelésem nyomán nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés és az Opten cégtár segítségével – jelentette be Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke és kampányfőnöke stílszerűen a budapesti Dohány u. 36-nál lévő Kóser Piac mellett, az ott lévő momentumos óriásplakát alatti sajtótájékoztatóján.

Márki-Zay Péter azt mondta, hogy a több milliárdos amerikai támogatásuk elköltését a hat párttal egyeztették. Bár a Momentum tagadta az osztozkodásban való részvételét, most kiderült, hogy az ő média-, illetve cégbirodalmuk is kapott abból a pénzből. Bár a Mi Hazánk nemzetbiztonsági átvilágításon sikeresen átment képviselőjeként Novák Elődnek sem engednek betekintést a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt üléseire, az eredetileg 2051-ig titkosított jelentés végül nyilvánosságra hozott titkosszolgálati anyaga szerint összesen több mint 4 milliárd forint érkezett a balliberális ellenzékhez köthető szervezetekhez és cégekhez a választási kampány alatt külföldről, főként az Action for Democracy nevű fedőszervtől. A milliárdos támogatások végfelhasználóinak azonosítása során mutatták ki, hogy a Bajnai Gordonhoz, illetve egykori titkosszolgálati miniszteréhez köthető Datadat cégcsoporton keresztül többek közt a FelitunoMedia Kft. is kapott pénzt, erről azonban többet nem írtak.

Az Opten kapcsolati hálója viszont az ügyvezető Sárándy Rajmundnak egy másik általa vezetett médiacéget is mutat, a szintén 2021 őszén alapított Street Fluence Kft.-t, mely a Momentum mostani óriásplakát-kampányát biztosítja a piaci ár negyedéért, miközben más pártnak nem ad helyet semmi áron, legalábbis a Mi Hazánk többszöri megkeresésére sem válaszolt – tájékoztatott Novák Előd.

A cégnek a Momentum a mostani kampányra mintegy 90 millió forintot fizetett ki , de az óriásplakátonkénti havi bruttó 99 ezer forintos díjjal szemben a piaci listaár valójában ennek kb. négyszerese – hívta fel a figyelmet Novák. (A piacvezető JCDecaux Hungary Zrt. óriásplakát-helyeket minőségi kategóriától függően havi bruttó 309-503 ezer forintért ad pártoknak, a baloldalhoz köthető Hungaroplakát Reklám Kft. 279-419 ezerért, a független Pannon Plakát Reklám Kft. listaára 330-495 ezer forint között mozog, ezekkel szemben kell értelmezni a piacon egyedülállóan és feltűnően alacsony 99 ezres „momentumos” díjat, melyet másnak nem biztosít. Pedig a lex Simicska óta a pártok csak egyenlő listaáron hirdethetnek, s közzé kell tenniük a szerződéseiket.) A választások előtt háromnegyed évvel csupán 3 millió forinttal alapított Street Fluence Kft. 2022-ben varázslatos fejlődéssel 2627 felületet vett tulajdonba, az óriásplakátok piacának meghatározó, több milliárdos vagyonú szereplője lett – világított rá a Mi Hazánk országgyűlési képviselője.

Az amerikai milliárdok miatt a titkosszolgálat mellett korábban már a NAV is vizsgálatot indított költségvetési csalás gyanújával, a rendőrség pedig pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt nyomoz, illetve az ÁSZ is vizsgálja a pártok kampányfinanszírozását. A nyomott áron kizárólag a Momentummal való óriásplakát-szerződés felveti a bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanúját, illetve a külföldi mikroadományoknak álcázott, valójában ismeretlen, gyanús eredetű pénz átláthatatlan felhasználása miatt pedig pénzmosás miatt is feljelentést tett most Novák Előd a momentumos céghálózat ügyében, a politikusbűnözés visszaszorítása érdekében.

(Kuruc.info)