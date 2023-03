Anyaország :: 2023. március 16. 19:04 ::

Elhallgatja a közmédia a Mi Hazánkat, a székházostromra emlékeztet a párt

Bár a közvélemény-kutatások szerint hazánk harmadik legerősebb pártja a Mi Hazánk (a fiatalok körében pedig már első), a kilenc parlamenti pártból mégis a legkevesebb megjelenés jut a közszolgálati és kereskedelmi hírműsorokban a Toroczkai László vezette mozgalomnak az NMHH hivatalos kimutatása szerint, főleg a kormánypárti médiumokban, noha a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét elvileg előírja a médiatörvény minden tévécsatornára, csak éppen panaszlehetőség gyakorlatilag nincs, illetve a Médiatanácsba csak fideszes tagokat választottak (míg korábban az ORTT-be minden parlamenti frakció delegálhatott), írja közleményében Novák Előd, a párt alelnöke, alább a folytatás.



A Mi Hazánk a Pilvax közben béketüntetéssel egybekötött megemlékezést tartott, a Magyarok Világszövetségének elnöke is felszólalt színpadjukon

Az NMHH legutóbbi mérése sem hozott változást: a januári összesítés szerint ha a politikusok megjelenését tekintjük 100%-nak, akkor 2,7% jut a Mi Hazánknak szerte a hírműsorokban, noha markáns, hírértékű üzenetei vannak, mégis az összes többi parlamenti pártot többször szerepeltetik, pedig azok sokszor ugyanazt képviselik (mint pl. most a NATO-bővítés ügyében). A sor végén kullog a Hír TV a Mi Hazánk 0,7%-os megjelenítésével, míg a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó TV2 kereken 0%-nyi megjelenést biztosított egész januárban, noha pl. a párt nagyszabású évértékelő rendezvénye is akkor volt sok más sajtótájékoztatója mellett.



NMHH-kimutatás: a kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban esetszám szerint, százalékban, 2023 januárjában (ez a legutolsó mérésük)

A megjelenések számán túl jellemző a beszédidő elosztása is: pl. az M1 19:30-as híradójában március 15-én a kormánypárti politikusok 7 perc 18 másodpercet kaptak, a DK-s gyűlés 2:52-t, míg a Mi Hazánk azonos méretű, de látványosabb gyűlése csak 0:30-at. Még a lélegeztetőgépre kapcsolt Jobbik szó szerint tízfős rendezvényéről is hosszabban, 38 másodpercben tudósítottak, az MSZP koszorúzása is 0:33, az LMP internetes beszéde 0:30, a Momentum belterjes beszélgetése 29 másodpercetet ért a közmédiában, tehát függetlenül attól, hogy mindössze két párt tartott központi megemlékezést, a többi formáció pótcselekvése is ugyanolyan hírértékű a közmédia szerint. Láthatóan nemcsak a 2006-os tévéostromot felejtették el, hanem a márciusi ifjak 12 pontjának első számú követelését: Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését!