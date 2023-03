Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. március 16. 20:08 ::

Rendőrségi bűntérkép: ezek az ország legveszélyesebb települései

Rablások és lopások tekintetében is Budapest számít az ország központjának. Az ORFK legfrissebb statisztikái szerint az elmúlt évben messze a fővárosban történt a legtöbb a vagyon elleni bűntettekből. A Pénzcentrum térképeken mutatja be, hogy mely régiókban történt a legtöbb rablás, illetve lopás tavaly február óta 100 000 lakosra vetítve. (De ez persze nem tartalmazhatja a be sem jelentett bűncselekmények ezreit - a szerk.)

A rendőrség hivatalos bűntérképe szerint messze Budapesten jutott a legtöbb rablás 100 000 lakosra vetítve 2022 és 2023 között. A fővárosban 33 ilyen bűncselekmény jutott ennyi lakosra. Jócskán "elmaradva" a fővárosi számtól a második (ezt a típusú bűncselekményt vizsgálva) legveszélyesebb régió Heves megye volt, ahol 21 ilyen a vagyon elleni bűncselekmény jutott 100 000 emberre.

Hasonlóan veszélyes vidék volt Borsod és Somogy megye, amikben 17, illetve Bács-Kiskun megye, ahol 16 rablás jutott ennyi lakosra. Ahogy a hőtérképen is látszik, általánosságban a nyugati országrészekben voltak a legritkábbak az ilyen jellegű bűncselekmények, szemben az ország északkeleti részével, ahol mindhárom megyében igen magas volt a rablások száma.

A 100 000 főre vetített legkevesebb rablás Békés, illetve Vas megyében volt (egyaránt 3), de Zalában is csak három ilyen vagyon elleni erőszakos bűncselekmény ennyi emberre 2022.02.14. és 2023.02.14. között.

A rendőrség bűntérképét a lopásokra szűrve általánosnak tűnik, hogy a vagyon elleni bűncselekmények mely régiókban a legelterjedtebbek. A vizsgált 100 000 főre ebből a bűncselekményből is toronymagasan a fővárosban jut a legtöbb, 339 darab.

Hasonlóan durva számokat csak Heves megyéből jelentettek, ahol 250 ilyen típusú jogtalan eltulajdonítással kapcsolatos ügy jutott 100 000 lakosra. Érdekes viszont, hogy az ilyen bűncselekményeket vizsgálva nem az északkeleti országrész többi megyéje, hanem Jász-Nagykun-Szolnok megye számít a harmadik leginkább "fertőzöttnek", ahol 198 eset jutott ennyi emberre . Borsodban egyébként ez a mutató 180-on állt, tehát sokkal azért nem csúszott le a negatív dobogóról.

Budapest a bűn városa?

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint általánosságban is rengeteg bűncselekmény történik Budapesten az ország többi területi egységéhez viszonyítva. 2022. harmadik negyedévében (ez a legutolsó időszak, amiről jelenleg elérhető nyilvános adat) az országban 40 349 bűncselekményt követtek el, ezek közül 10 735 történt a fővárosban, tehát az összes bűnelkövetés 26,61 százaléka esik a városra.

Ezzel szemben 2022-ben az ország 9 689 010 fős lakosságának mindössze 17,62 százaléka, 1 706 851 ember lakott a fővárosban.

Jól látszik tehát, hogy a lakosságszám által indokoltat jóval túlszárnyaló "fölényben" van a főváros az összes regisztrált bűncselekmény arányait tekintve is. Ennek háttere igen összetett lehet.

Budapesten például rendkívül elterjedtek a külföldi turistákat történő átverések és lopások. A Budapesti Rendőr-főkapitányság épp a hónapban közölt információkat egy tavaly elkövetett ügyesebb csalásról, aminek módszere az volt, hogy ATM-ből pénzt felvevő turisták figyelmét terelték el pénzfelvétel közben. Az ehhez hasonló cselekményeket adott esetben üzletszerűen, hónapokon keresztül lehet folytatni. De ennél is kézenfekvőbbek a nem csak turistákat érintő zsebtolvajlások, melyeknek a forgalmas fővárosi közterek "remek" terepet adnak.

Ezen felül a betörések is rendkívül gyakoriak a fővárosban. A 2020-as adatok szerint ezekből Zuglóban és a harmadik kerületben történt a legtöbb. A XIV. kerületben a PRE-STAT adatai alapján 113 ilyen esetet regisztráltak, Óbudán pedig 101 ilyen bűncselekmény történt. De nem sokkal maradt el ezektől a XI. kerület 99-cel, valamint a XVIII. és a XIX. kerület 96 esettel.

A rendőrség külön adatokat közöl a betöréses lopásokról is (itt ugye nem feltétlenül magánlakásokba hatoltak be a bűnözők), amelyek listáját a XI. kerület vezeti 161 esettel, utána következik az előző, lakásbetörési lista másik két dobogósa: a XIV. kerületben 151 ilyen bűncselekményt regisztráltak, a III.-ban pedig 145-öt.

Az országos képre visszatérve az ORFK még egy tavalyi kiadványban arról írt, hogy Magyarországon átlagosan kétpercenként történik vagyon elleni bűncselekmény, amelyből minden hatodik betöréses lopás. Akkor bűnözők mesélték el, hogy a helyszín kiválasztásánál fontos szempont, hogy ne kelljen nagy zajt csapniuk, amely a családi háznál optimális: a szomszédok itt távolabb vannak, így sokkal kisebb a lebukás veszélye, mint például egy panellakásban, ahol a vékony falak hamar lebuktathatják őket.