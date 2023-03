Anyaország, Sport :: 2023. március 22. 11:00 ::

"Visszaadjuk nekik Erdélyt?" - A románok remélik, hogy csak álhír a revizionista zászlók engedélyezése a mérkőzéseken

Felháborította a román közvéleményt a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) keddi bejelentése, amely szerint a Nagy-Magyarország-jelkép és az Árpád-sávos zászló stadionokban való megjelenései önmagában nem minősülnek rasszista magatartásnak, írja a Transtelex.



Fotó: Alexandru Dobre / Mediafax

Az MLSZ tájékoztatása szerint az UEFA és a labdarúgásban felbukkanó diszkrimináció ellen küzdő FARE (Football Against Racism in Europe) elfogadta az érvelésüket, így a szövetség jövőben engedélyezni fogja „a történelmi Magyarország tiszteletét és a határon túli szurkolókkal való összetartozást szimbolizáló drapéria stadionba történő bevitelét” a válogatott meccseken.

A hírverésben élen járó ProSport portálnak sikerült elérni a Román Labdarúgó Szövetség elnökét, aki csak annyit nyilatkozott, már szerda reggel hivatalos tájékoztatást kérnek az UEFA-tól, hogy minél hamarabb reagálhassanak a provokatív helyzetre. A portál forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a teljesen váratlanul érte a szövetséget, hogy az UEFA helyt adott a magyarok érvelésének, és „példátlan helyzetbe hozza a román labdarúgást”. Azt nem fejtik ki, hogy pontosan mivel hozta példátlan helyzetbe.

„Nem tudom, mi járt az UEFA fejében” - nyilatkozta a ProSportnak Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke, aki elvileg magyar... Csak jól leplezi. Asztalos úgy fogalmazott, hogy „az UEFA nem hozott bölcs döntést”. Állítása szerint a Nagy-Magyarország-térképet csak a történelemórákon, didaktikai elemként kellene használni. Úgy értékeli, hogy a döntésnek revizionista felhangja van, ami egyáltalán nem járul hozzá az államok közötti párbeszédhez, és a következő időszakban feszültséget okozhat.

A lap egyébként a román labdarúgás egy sor ismert alakját megszólította a kérdésben. A leghangosabb mind közül az egykori juhász, Gigi Becali. A FCSB tulajdonosa szerint egyébként nem nagy eredmény az MLSZ részéről, hogy elérte, a szurkolók bevihetik a nagy-magyarországos zászlókat a stadionokba.

„Visszaadjuk nekik Erdélyt? (Hahoztázva nevet.) Ugyan már, táti! Legyünk józanok, nem adunk vissza nekik semmit” – mondta Gigi Becali (ő látható a fenti fotón) a ProSportnak.

Megkérdezték Diószegi Lászlót, a Sepsi OSK tulajdonosát is. „Nem érdekel minket, hogy mit tesznek. Semmi közünk a magyar szövetséghez és ahhoz, hogy milyen döntéseket hoznak. Nem támogat minket a magyar kormány és nincs is kötelezettségünk vele szemben” – idézi a portál Diószegit, aki elismeri, hogy a sepsiszentgyörgyi stadion építésére és a gyermek- és ifjúsági akadémia támogatására kaptak pénzt, de a csapathoz semmi köze. Diószegi szerint erős szponzorai vannak a klubnak, az OTP és a Mol olyan márkák, amelyeknek romániai gazdasági érdekeltségeik is vannak, és ezért támogatják őket.

„Mi Romániában játszunk, és tiszteljük ezt az országot. Minket csak az itteni bajnokság érdekel. Nem hiszem, hogy a Sepsit bármilyen módon érintené az UEFA döntése” – nyomatékosított Diószegi László a ProSportnak.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szóvivője, Ionuţ Stroe is reagált a Facebookon az UEFA döntésére. Stroe szerint „a politikának nincs helye a sportban”.

„Remélem, hogy a ma este látott hír, miszerint az UEFA beleegyezett abba, hogy Magyarország revizionista jelvényekkel ellátott zászlót használjon a futballban, kitalált hír volt. Vagy legjobb esetben is csak egy mesterségesen generált információ, ami néhány fanatikus elme szüleménye” – írja a kormánypárti politikus, aki szerint ez a döntés veszélyes precedenst teremtene, ellentmondana minden olyan alapelvnek, amely a sportot működteti, és csak a szélsőségesek vitorlájába adna szelet. Azt tanácsolja mindenkinek, hogy csak óvatosan nyilatkozzon a témában.

