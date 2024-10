Videók :: 2024. október 22. 19:08 ::

A Fidesz antikommunista mulasztásai

A rákosista alkotmány helyére egy hasonlóan egypárti Alaptörvény került, csak immár Szájer József nevével fémjelezve. Az elmúlt három évtized, az MSZP- és Fidesz-kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt feltárása (így többek közt az ún. ügynöklisták összeállítása, persze a tartótisztekre fókuszálva), a pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből (sőt állami cégek éléről is) történő kitiltása (az ún. lusztráció), valamint a kommunista luxusnyugdíjak megvonása (amit jobb későn, mint soha alapon idén Csehországban is megléptek), no meg a Szabadság téri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényuralmi jelképeivel együtt. Novák Előd Gulyás Gergellyel vitázott két körben.