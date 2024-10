Anyaország :: 2024. október 21. 10:10 ::

Hadházy szerint Vitézynek nincs helye a magyar politikában

Ha a Csárdi által említett bizonyíték valós, az egy újabb érv amellett, hogy Vitézy Dávidnak akkor sincs helye a magyar politikában, ha egyébként elhivatott, független és szakértő közlekedési szakpolitikusnak számít – közölte Hadházy Ákos hétfő reggel a Facebook-oldalán, írja a 24.

Csárdi Antal, miután bejelentette, hogy kilép az LMP-ből, egy interjúban beszélt arról, hogy egy pillanat alatt döntött a kilépésről, miután bizonyítékot látott arról, hogy Rogán Antal, Vitézy Dávid és Ungár Péter egyeztettek a Vitézy-projektről. Elmondása szerint a bizonyíték nem egy fénykép, amin hárman ülnének egy asztalnál, de biztos benne, hogy valódi. A bizonyítékot szeptember 12-én, este látta, utána kilépett.

Hadházy most úgy fogalmazott, „Vitézy minden jel szerint választási csalás részese volt, amikor hamis bizonyítékokat prezentált a főpolgármester-választás eredményének újraszámolásáért”.

– Ehhez egy újabb adalék, ha a Csárdi Antal által hivatkozott dokumentum szerint végig hazudott arról, hogy nem működött együtt a választás előtt a Fidesszel. Egy becsületére valamit is adó politikus, egy kicsit is normális országban ezután akkor is lemond, ha amúgy a tömegközlekedés iránt elkötelezett szakértőként komoly tekintélyre tett szert – írta a független képviselő, aki szerint az, hogy Csárdy nemcsak a pártjából, hanem a frakcióból is kilép, illetve lemond a frakcióvezető-helyettesi pozíciójáról és az ezzel járó plusz juttatásról, megerősíti, hogy „ő tisztességes, de sajnos megerősíti azt is, hogy az általa látott bizonyíték a Rogán–Vitézy–Ungár tárgyalásokról tényleg komoly lehet”.

Frissítés: Vitézy: Csárdi volt az egyetlen Tóni, aki támogatta a kampányom



„Mivel az országos pártpolitikában továbbra sem szeretnék részt venni, a pletykálkodásra, hazudozásra, jólértesültséget álcázó árulásra és persze folyamatos kavarásra alapuló régi ellenzéki virtusból a jövőben is szeretnék kimaradni, és Budapest, illetve a magyar vasút valódi ügyeire koncentrálni, ahogy eddig is tettem” – írta Vitézy Dávid, miután a Telex megkereste Csárdi Antal kijelentéseivel és Hadházy Ákos lemondásra való felszólításával kapcsolatban. Szerinte mindez alaptalan, és a 2026-os kampány részének tekinti mindezt.

„Csárdi Tóni a kampányomat mindvégig támogatta (ő volt az egyetlen Tóni, aki ezt tette), ezt köszönöm neki” – közölte Vitézy.

Azt is elmondta, hogy Csárdi LMP-s vezetőként az egyike volt azoknak, akik rábeszéltek az együttműködésre jóval a párt erről szóló hivatalos döntései előtt, és Szentkirályi Alexandra visszalépése után két nappal is ott izgult és drukkolt az eredményváróján.

Csárdinak és Hadházynak azt üzente, „sok sikert kívánok a Duna-párt, vagy ki tudja milyen nevű új ellenzéki mozgalmuk megalapításához – de kérem, hogy hagyjanak ki a 2026-os kampányukból.”