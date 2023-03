Anyaország :: 2023. március 27. 14:21 ::

Megszüntették a Szent Korona díszőrségét, míg az államfőé megmaradt

Megszüntették a Szent Korona díszőrségét, miközben az államfőnek megmaradt a honvédségi díszelgés, ezért a Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezte Honvéd Koronaőrség protokolláris visszaállítását a Parlamentben az első számú nemzeti szimbólumunk, ereklyénk előtti tisztelgésül - jelentette be Novák Előd, a párt Honvédelmi Kabinetjének elnöke, aki a Szent Korona-tanon nyugvó alkotmányt is szorgalmazott a sztálinista alkotmány helyébe lépett, hasonlóan egypárti, Szájer-féle Alaptörvény helyett.



A Covid-diktatúra abszurd megszorításainak sorában a Szent Korona díszőrségét is megszüntették (a Honvédségnél pedig megállt az idő: még a Covid-oltások is kötelezőek, titkosított számú katonát rúgtak ki oltatlanság miatt), miközben a Köztársasági Elnöki Hivatal, tehát a Sándor-palota előtt, sőt az oldalában is megduplázott díszőrség áll, dobszóval kísért őrségváltásokkal.

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárjának fő feladatai közt van elvileg a Magyarország államiságát, függetlenségét megtestesítő Szent Korona protokolláris és biztonsági őrzés-védelme, valamint a Köztársasági Elnöki Hivatal protokolláris őrzése. 2016-os honvédségi alapkiképzésem szakaszparancsnoka is egy koronaőr volt, így személyesen is szívügyem a Szent Korona díszőrségét továbbra is becsülettel ellátni kívánó honvédek képviselete, mondta a politikus.

Hozzátette: jóhiszeműen gondolhatnánk, hogy spórolnak ezen is, de hát pl. az Országgyűlési Őrség költségvetési megvonásait nem látjuk, így a Honvéd Koronaőrség leépítését pláne nem tudjuk elfogadni. Nem is következetes a honvédelmi miniszter, hogy nem becsüli a szimbolikus megjelenést, hiszen sajnos inkább csak díszszemlényi mennyiséget takarnak a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program beszerzései is.

Tehát évek óta nem láthatják a turisták sem a Szent Korona díszőrségét, pedig a Tripadvisor utazási portál 2018-ban a világ 10. legnépszerűbb látnivalójának minősítette a magyar Országház épületét, egyúttal a világ legszebb parlamentjének. Objektív mérőszámai is vannak ennek a szépségnek: pl. a parlamenti díszítéseknél felhasznált 22-23 karátos arany összmennyisége hozzávetőleg 40 kilogramm. Örökségünk a dicső múlt, egy aranyló birodalom hagyatéka, amelynek emlékét őrzi a lenyűgöző, világhírű Országház épülete, s az itt helyet foglaló Szent Korona. A valódi alkotmányunk is ebből az örökségből fogant.

De Magyarország évtizedek óta alkotmányos válságban is van. A Szent Korona-tanra épülő történeti alkotmányt felváltó sztálini alkotmány helyére 2012-ben egy hasonlóan egypárti Alaptörvény került, melyet ráadásul az azóta erkölcsileg megbukott Szájer József vezetésével írták. Csupán egy párt, a Fidesz által megírt és elfogadott alaptörvényről van szó, amelynek (legalábbis a preambulumot követő rendelkező részének) nincs köze a történelmi alkotmányunkhoz. A Mi Hazánk széles körű és alapos társadalmi egyeztetést akar a Szent Korona-tanra épülő történelmi alkotmányunk helyreállítása érdekében, amelyhez egy, az egész nemzetet képviselő alkotmányozó nemzetgyűlésen megalkotott és elfogadott alaptörvény szükséges, a jelenlegi Szájer-féle, egy párt érdekeit szolgáló Alaptörvény helyett - zárta szavait a Mi Hazánk alelnöke.