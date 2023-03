Anyaország :: 2023. március 29. 09:05 ::

Megrongálják a magyar ingázók autóit a somfalvi parkolókban

Komoly konfliktus alakult ki az osztrák–magyar határátkelőhelyen. Somfalva (Schattendorf) polgármestere a balesetveszélyes autósokra hivatkozva lezárta a magyar határhoz vezető utat. Az ingázók nem akarnak kilométereket kerülni, ezért a határon lévő parkolóban hagyják az autókat. Azonban egyre többen számolnak be arról, hogy a kocsikban kárt tesznek, írja az Új Szó Nálunk nyomán az Index.

Magyar autósok arról számoltak be, hogy megrongálják a somfalvi parkolókban hagyott autóikat. A kocsikat megfosztják márkajelzéseiktől, díszrácsaiktól vagy rendszámaiktól.

Az Új Szó Nálunk arról írt , egy-egy eset még nem feltételezné a szándékosságot, azonban csak a lapnak három ember számolt be ilyen jellegű rongálásról.

Konfliktus az osztrák faluval

Somfalva polgármestere januárban közölte, lezárná a magyar határhoz vezető utat, ugyanis az osztrák falu polgármestere szerint a magyarországi Ágfalváról ingázó autósok rengeteg balesetet okoznak.

Az elmúlt években az Ágfalva és Somfalva közötti határátkelő az ingázók fontos útvonalává vált. Csakhogy a megnövekedett forgalom miatt több lett a baleset is, ezért az osztrák település polgármestere korlátozást vezetett be.

Somfalva polgármestere korábban sorompót szeretett volna felszerelni az osztrák–magyar határra, emellett azt is szerette volna, ha kamera olvasná le a rendszámtáblákat, és a sorompó csak akkor nyílna fel, ha engedéllyel rendelkező jármű érkezik a határhoz.

Jelenleg a Somfalvát Sopronnal és Ágfalvával összekötő úton az ingázási időszakban tilos a közlekedés, tehát munkanapokon reggel 5 és 8, délután pedig 4 és este 7 óra között tilos az átkelés a határon. Ez a szabály csak az autósokra vonatkozik, ezért van, aki ott hagyja a kocsiját a határ egyik oldalán, átsétál, majd beszáll egy másik autóba a túloldalon.

Most ezek a Somfalván parkoló autók szúrják többeknek a szemét.

Fizetős határátkelés

Az osztrák falu polgármestere megtalálta a végleges megoldást, amellyel jelentősen lecsökkentheti az átmenő forgalmat. Március 1-jétől a település útján útépítési munkát hirdettek, ami alatt nem lehet átkelni a határátkelőhelyen.

Az építkezés befejezése után az út gyalogút lesz, amelyen csak kivételes esetben közlekedhetnek gépjárművek.

A két ország közötti gépjárműforgalom teljes ellehetetlenítésében természetesen sem a magyar, sem az osztrák település vezetése nem érdekelt, ezért a helyi lakosok az osztrák önkormányzatnál regisztrálhatják az autójukat, és 160 euró körüli összegért két évre szóló behajtási engedélyt szerezhetnek a védett zónába.

A koncepció szerint azok, akiknek bizonyítható kötődésük van valamelyik településhez, vásárlási kupon formájában írnák jóvá a 160 eurós (61 ezer forintos) behajtási matrica költségét.

Az út átépítése 2023. március 1-jén kezdődött, és a tervek szerint 12 hétig tart. Gépjárművel ez idő alatt nem lehet erre közlekedni.

Az Új Szó Nálunk azonban úgy tájékoztatott: a munkások a felújítás első napján kiástak egy mély gödröt, amely fizikailag is lehetetlenné teszi a közlekedést az útszakaszon, azonban a gödör kiásása óta nem látni az építőbrigádokat.

Kisebb-nagyobb rongálások

A lapnak több ingázó számolt be arról, hogy kárt tesznek a somfalvi parkolóban hagyott kocsijukon.

Egyik reggel az fogadott a parkolóban, hogy hiányzik a kocsi elejéről a rács – mondta el a lap olvasója, míg más arról számolt be, hogy a Suzukijukról és a Toyotájukról is letépték a márkajelet, megint más arról beszélt, hogy a felesége autójáról hiányzott az egyik rendszámtábla.

A károsultak közül többen jelezték a rongálást a hatóságoknak, de az osztrák rendőrök nem tudnak segíteni.

Az ingázók most attól tartanak, Somfalván a parkolókat is elzárják előlük, és akkor lesznek olyanok, akiknek húsz-harminc kilométert is kerülniük kell – utanként – a munkahelyük felé.

Megbeszélések kezdődtek

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézte, az osztrák–magyar határ több átkelőjén is korlátozni kezdték az átmenő forgalmat a burgenlandi oldalon, emiatt hétfőn telefonon egyeztetett Hans Peter Doskozillal, Burgenland tartományfőnökével.

A külgazdasági és külügyminiszter közölte azt is, hogy szakértői megbeszélések kezdődtek az ügyben, amely végén javaslat készül arra, hogy a forgalom tudatos szervezésével „hogyan lesz biztosítható a határ gyors átjárhatósága és a helyiek normális életkörülményeinek megőrzése”.

Az ágfalviak közül többen aláírásokat gyűjtöttek, és petíciójukat megküldték az uniós ombudsmannak az ügy megoldásáért.