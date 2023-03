Anyaország :: 2023. március 29. 14:19 ::

Újabb vádemelés termékbemutatós csalássorozat miatt

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség újabb vádiratot nyújtott be az egészségügyi vizsgálatokat színlelő és "gyógyító csodatermékeket" üzletszerűen értékesítők ellen - közölte a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A vádiratok szerint egy 39 és egy 38 éves férfi 2015-ben elhatározta, hogy egészségügyi felmérésnek álcázott termékbemutatókon - javarészt időskorú sértettek részére, őket megtévesztve - silány minőségű termékeket értékesít a valós értéket jóval meghaladó áron - írta az ügyészség.

A cég alkalmazottai a sértetteket telefonon kutatták fel, és szív- és érrendszeri vizsgálatra hívták meg Budapesten, Szegeden, Miskolcon, Kecskeméten, Pápán.

A vizsgálatokat, az illúzió megerősítése érdekében, fehér köpenyes dolgozók végezték el, egyes esetekben orvosok is közreműködtek.

Amíg a sértettek az egyébként fiktív, és a megijesztésükre, valamint pszichés nyomás alá helyezésükre is szolgáló, negatív eredmény elkészültét várták, a cégnél bemutatták nekik azokat az akár több százezer forintba is kerülő "csodatermékeket", amelyekről a valós minőségüket felnagyítva, azt állították, hogy az egészségügyi panaszokat meg tudják szüntetni.

Volt olyan ágynemű-garnitúra, amelyhez a hamis használati és kezelési útmutatót a főszervező vádlottak készítették el - tették hozzá.

A sértettektől az alkalmazottak a termékekért (matrac, paplan, lágylézer készülék) 60 ezertől 900 ezer forint közötti összegeket kértek, és többnyire kaptak is, miközben különböző akciós ajánlatokra hivatkozva befolyásolták a megjelenteket.

A két férfi az áruk beszállításához használt cégeknél úgynevezett stróman ügyvezetőket alkalmazott.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a két főszervező, mint felbujtó ellen a korábban vád tárgyává tett százharmincnégy rendbeli, kilenc esetben kísérleti szakban rekedt, csalás mellett a mostani vádiratában négy további - két esetben kísérleti szakban maradt - csalás bűntette miatt emelt vádat, illetve megvádolt további harminc terheltet, köztük két orvost, illetve egy értékesítőt, aki már az első vádiratban is szerepelt.

Közölték azt is, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság megkezdte a második vádirat vádlottjai vonatkozásában az előkészítő ülések megtartását. Hét vádlott a bűnösségét már be is ismerte, és lemondott a tárgyaláshoz fűződő jogáról, velük szemben a bíróság pénzbüntetést, illetve végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki.

Az ügyészség kilenc vádlottal - köztük a két főszervezővel - szemben végrehajtandó börtönbüntetésre ítélést indítványoz - áll a közleményben.