A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség csepeli szervezete az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy az országos választmány elnökségének egyhangú döntése alapján újjáalakult a korábban egyhangú döntéssel feloszlatott csepeli szervezet.

Az alapszabály alapján az elfogadott ismételt tagfelvételi kérelmet benyújtók tagsági jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni – emlékeztettek.

Az országos választmány elnöksége két korábbi tag, Borbély Lénárd csepeli polgármester és Ábel Attila csepeli alpolgármester ismételt tagfelvételi kérelmét nem fogadta el. Morovik Attila csepeli alpolgármester pedig ismételt tagfelvételi kérelmet be sem nyújtott, ami kilépésnek minősül.

Így ők hárman a továbbiakban nem tagjai a Fidesznek, nem képviselhetik a Fideszt, nem nyilatkozhatnak a Fidesz nevében, nem használhatják a Fidesz jelképeit, nem tagjai a Fidesz-KDNP önkormányzati frakciójának, nem tartoznak politikai közösségünkhöz, írták.

A tagság titkos szavazással választotta meg a csepeli szervezet elnökségét, Németh Szilárdot elnöknek, Fürcht Nórát és Szalony-Jacsó Szixtint alelnöknek. A csepeli önkormányzati Fidesz-KDNP-frakciót továbbra is Bercsik Károly vezeti, olvasható a közleményben.

Borbély Lénárd Facebook-bejegyzésében a döntéssel kapcsolatban azt írta, a Németh Szilárd és közte fennálló vitában ő Csepel és a csepeli emberek érdekét képviselte, és ez ide vezetett:

Kedves Csepeliek!

Németh Szilárd kezdeményezésére feloszlatták a csepeli Fideszt, amely a mai napon újra megalakult. Ennek 21 év után már nem lehetek a tagja. A kettőnk között fennálló vitában én Csepel és a csepeli emberek érdekét képviseltem, és ez ide vezetett.

Ebben a vitában a két legfontosabb kérdés a Kis-Duna-part beépítése volt, a másik a Munkásotthon megőrzése a csepeliek javára.

A polgármesteri munkámat teljes erőmmel folytatom, és kizárólag Csepel érdekében járok el.

Ehhez pedig továbbra is kérem az itt élők támogatását.

Ettől függetlenül a jobboldali világnézetem, a nemzetről, hazáról, családról és az isteni gondviselésről nem változott meg a véleményem és soha nem is fog. Továbbra is ahhoz a szellemi közösséghez tartozom, akikkel közösen dolgoztunk az elmúlt két évtizedben.

Nekem mindig is Csepel lesz az első!