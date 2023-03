Anyaország, Videók :: 2023. március 31. 08:38 ::

Orbán: "bele akarnak préselni minket a háborúba"

Nem kétséges, hogy a háború egyre véresebb és brutálisabb – erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban pénteken reggel. Mint mondta, hiába van már 100 ezer fölött az áldozatok száma, de nem látja, hogy az európai vezetők a béke felé mozdulnának el. Szerinte a béke mellé álló országok száma nem növekedett, pedig a felmérések szerint az európai emberek elindultak a béke irányába, ahogy nő a fájdalom és a veszteség.

A háború veszélyes és aggasztó a magyarokra nézve, „veszélyben van a biztonságunk”, és mivel az események a konfliktus kiterjedése felé mutatnak, a Nyugat egyre modernebb pusztító fegyvereket ad az ukránoknak, így a veszély is nő. – Meggyőződésem, a világháború veszélye nem irodalmi túlzás – mondta. Hozzátette: amikor azt mondják európai és amerikai vezetők, hogy ha ez így megy tovább, akkor megérkezhetünk a harmadik világháborúba, akkor ez első hallásra hihetetlenül túlzónak tűnik, de ez „reális veszély ebben a pillanatban”. A nyugatiak azt állítják, hogy azért kell a háborút támogatni, mert helyes dolog, de a világ azt mondja, hogy nem. Szerinte „mi európaiak folyamatosan szembesülünk egy másik magyarázattal, ami azt mondja, hogy értjük, hogy ez nektek fontos, de itt a világháború veszélye forog kockán”. Arról is beszélt, „bele akarnak préselni minket a háborúba”.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen keretekben legyen béke, úgy fogalmazott: ez izgalmas spekulatív álláspont az újságírók részéről, de a magyar álláspont nem arról szól, hogy milyen béketárgyalás legyen, hanem legyen tűzszünet, ne haljon meg több ember. Ezután lenne esély kigondolni a béketárgyalások kereteit.

A miniszterelnök arról is beszélt, a mai napon a parlament békepárti határozatot fogad el. Szerinte a baloldal háborúpárti, pedig a határozat jó alkalom lett volna nekik, hogy csatlakozzanak a béketáborhoz arcvesztés nélkül.

Kifejtette: az amerikaiak a kút szélére álltak, belenéztek, látták, milyen mély, mégis beleálltak ebbe a háborúba. Nagy országok viszont belesodródtak, például a németek, akik meg akartak állni, de mindig tovább lökték őket. Több ország sem akart ott lenni, ahol most van, de a háborúpártiak veszélybe sodorták egész Európát. Szerinte az uniót két dolog miatt hozták létre: egyrészt a békét kell szolgálnia, hogy megakadályozza, hogy háború legyen Európában, ehhez képest az unió is háborúpárti. Emellett az uniótól jóllétet is várunk, de a szankciók az EU gazdaságát is veszélyeztetik. – Az egész Európai Unió létezése, értelme megkérdőjeleződik az emberek szemében, mert mind a két célt feladta – tette hozzá. Orbán Viktor szerint így most az munkája abból áll, hogy hogyan tudná az unió által elkövetett hibákat kijavítani Magyarország területén.

– A politikában az a közbölcsesség, hogy a legnagyobb hazugságokat választás előtt, horgászat után és háború közben mondják – jegyezte meg a kormányfő hozzátéve, nem várható el a háborús felektől, hogy igazat mondjanak saját gazdasági helyzetükről. Szerinte így az oroszoktól sem várható el ez. Így szerinte (vagy inkább ennek ellenére – a szerk.) végzetes hiba alábecsülni az oroszok alkalmazkodóképességét a szankciókhoz, hiszen már a 2015-ben meghozottakhoz is sikerült nekik.

(Magyar Hang)