Anyaország :: 2023. április 17. 19:35 ::

HVIM: 1956 - Ruszkik haza! 2023 - Jenkik haza!

Amerikai pénzen ukrán propagandaplakátokat helyeztek ki hazánk számos pontján, ezzel párhuzamban Pressmann, a „szivárványcsaládban” élő, magát helytartónak tekintő amerikai nagykövet szankciókat lengetett be Magyarországgal szemben.

Az Amerikai Egyesült Államok által pénzelt plakátok az orosz-ukrán háború 1956-tal való párhuzamba állításával kívánnak a magyar emberek érzelmeire hatni. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Egyesült Államok beleszóljon Magyarország belügyeibe. A plakátkampány annak fényében is felháborító, hogy hazug párhuzamra épít, hiszen a „Ruszkik haza!” jelszó ugyanúgy szólt ukránnak, orosznak is 1956-ban; az nem egy nép, hanem egy ideológia kiűzését kívánta, és annak a szuverenitásnak a visszaszerzését, amit most éppen az USA veszélyeztet.

Jelenleg nem Oroszország igyekszik beavatkozni a magyar belügyekbe, hanem az Egyesült Államok és a nyugati világrend. Folyamatosan ránk akarják erőltetni az ukránok önfelemésztő támogatását, az LMBTQP-devianciákat és az antitradicionális értékrend-nélküliséget.

Elég az USA által vezetett véleménydiktatúrából!

A plakátjaikon immár ott virít viszontválaszunk: 1956 - Ruszkik haza!; 2023 - Jenkik haza!

A HVIM kinyilvánítja, hogy harcol az USA vezette egypólusú világrend ellen!

Kelt.: Székesfehérvár, 2023.04.17.

HVIM vezérkara