2023. április 24.

"A közös cél, hogy Európa ismét meghatározó lehessen a világban"

Nemzetközi sajtótájékoztatót tartottak a Légió Hungária szervezésében a hétvégén, melyen különböző európai országok nacionalista szervezeteinek képviselői is megszólaltak. Az Európa Erőd (ez egy szövetség, mely az európai nacionalista szervezetek összefogására hívatott) tagszervezetei gyűltek össze Budapesten, erről beszélt Incze Béla, a Légió Hungária vezetőségi tagja. Arról számolt be, hogy több új tagszervezettel bővült ez az európai szövetség. Incze rámutatott, hogy olyan időket élünk, amikor Európa nemzeteinek félre kell tenniük a 19. és a 20. század sérelmeit, mert a közös cél az, hogy Európa ismét meghatározó lehessen a világban.

Az eseményen több külföldi delegáció is jelen volt, akik beszámoltak szervezetük működéséről, értékelték a hétvégi egyeztetéseket, és arról beszéltek, milyen feladatot képzelnek el maguknak a szövetségben.

A cseh Nacionalisté képviselője elmondta, hogy szervezetük 5 éves, említést tett a nyári rendezvényeikről, ők az alapító tagszervezetek közé tartoznak az Európa Erőd szövetségben. Továbbra is szeretnék támogatni ezt a szövetséget, és remélik, hogy több szervezettel bővül.

A svájci National Action Front tagja arról beszélt, hogy a tét gyermekeink jövője, ezért erősíteni kell ezt a szövetséget, bíznak a jövőben és a közös munkában, azt reméli, hogy több erejük lesz a politikában, több emberrel találkozhatnak, és új szervezetekkel is megismerkedhetnek.

A német vendég a Die Heimatot és az NPD-t is képviselte. Az Európa Erőd szövetséget méltatták ők is, szerintük a legfontosabb a jövőben a nemzeti szabadság és ennek programjának kidolgozása Bemutatta a Die Heimat szervezetet, céljuk, hogy a német nemzeti szervezeteket összefogják, és így nagyobb erőt képviseljenek. Mint mondták, a Heimat úgy is jelenti a hazát, hogy minden nacionalista számára biztosítanak helyet.

A Bulgarian National Union a legnagyobb nemzeti szervezet Bulgáriában, 20 éve léteznek, ők is jelen voltak. Minden évben megtartják a Lukov-felvonulást. Tevékenységük sokrétű: publikálás, könyvkiadás, sportesemények. Jó kapcsolatokat ápolnak valamennyi bolgár nemzeti szervezettel, erős hálózatot alkotnak az országban. Céljuk, hogy ez a modell egész Európára kiterjedjen. Produktívnak értékelték a hétvége eseményeit, hogy több szervezet is megismerkedhetett egymással. Azt gondolja, ha az európai nacionalisták összefognak, akkor valami nagyot érhetnek el.

Lengyelországból eljött az Autonom Poland elevezésű szervezet képviselője is. Ők újonnan csatlakoztak az Európa Erőd szövetséghez. Most már Lengyelországban is nagyobb támogatása van a szervezetüknek, reméli, hogy erősödni fognak. Szintén a szövetség részese a francia Les Nacionalistes is, de ők most nem tudtak megjelenni személyesen a hétvégén.

Incze zárásként elmondta, jelen voltak még oroszok is a hétvége során, akik a sajtótájékoztatón már nem tudtak jelen lenni. Ők olyan orosz nacionalisták (Russian Center), akik politikai okokból nem élhetnek Oroszországban. Elárulta, hogy svájci és lengyel szervezetek váltak tagjelöltté, az orosz bajtársaikkal informális viszonyt alakítottak ki, és bíznak benne, hogy kialakul majd egy bizalmi viszony.

Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Franciaországból a fent említett szervezeten kívül, akik nem tudtak eljönni, mások azért megjelentek a hétvégi egyeztetésen, a RED Angers, akikkel egyelőre a kapcsolatfelvételt történt meg, még nem kezdték meg próbaidejük letöltését.

Lantos János - Kuruc.info