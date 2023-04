Anyaország :: 2023. április 26. 21:45 ::

Szeretnék a hormonokra fogni, de nem emiatt vagyunk Európa egyik legelhízottabb nemzete

Európában benne vagyunk a top háromban, a világon pedig a top tíz elhízott nemzet között szerepelünk. Most dolgozzák ki a felnőttkori elhízás hazai irányelveit – mondta a Mandinernek Bedros J. Róbert, a Dél-budai Centrumkórház – Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, obezitológiai tanszékvezető, címzetes egyetemi tanár. Alább olvasható a beszélgetés.



Fotó: Móricz-Sabján Simon

- Ami az elhízást illeti, Európában benne vagyunk a top háromban, a világon pedig a top tíz elhízott nemzet között szerepelünk. Mi ennek az oka?

- Valóban benne vagyunk akár az európai, akár a világ toplistáiban. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy hazánkban a túlsúly és az elhízás népbetegség. Ennek alapvető oka, hogy többet eszünk a kelleténél. A sok bevitt többletkalória észrevétlenül, dekánként gyarapítja a testzsírt. Gondoljunk csak bele, ha egy év alatt heti (nem napi!) 150 kilokalóriával eszünk többet – körülbelül egy szelet vajas kenyeret jelent –, akkor egy év alatt egy teljes kilogrammal leszünk nehezebbek. Ez a minimális és észrevehetetlen többletkalória-bevitel évek alatt akár tíz-húsz kilogramm hízást is jelenthet. Sajnos még ennél is többet hízik a magyar.

- Mindig is rosszak voltunk ebben a mutatóban mi, magyarok. Miért?

- Az elhízás vonatkozásában nem az elmúlt években kerültünk az élmezőnybe, hanem már évtizedekkel ezelőtt is ott voltunk. Ennek oka egészen triviális: a nem megfelelő életmód, azaz a sok evés és a kevés mozgás. Több tízezer éven át az emberiség nem dúskált a táplálékban. Ehhez a túlélés érdekében úgy alkalmazkodott a szervezet, hogy a kevés táplálékot is jól hasznosítsa. Az elmúlt alig száz évben azonban drámai változások következtek be az életkörülményeinkben: a nyugati típusú civilizációkban – így Magyarországon is – bőséggel áll rendelkezésre a táplálék, miközben a mozgás egyre inkább háttérbe szorult.

A magyar ember bizony szereti a hasát és a hagyományos nemzeti ételeink is igen kalóriadúsak. Ezért kulcsfontosságú a mennyiség: lényegében mindent lehet enni, csak mértékkel. De a magyar ember nemcsak eszik, hanem sajnos iszik is. Itt elsősorban az alkoholra gondolok, de nemcsak a szeszes italok, hanem a cukrozott üdítők, gyümölcslevek is sok kalóriát tartalmaznak.

- Milyen arányban felelős a túlsúlyért a táplálkozás, a mozgáshiány életmód, és mennyiben a hormonok?

- Az elhízás kialakulásában számos tényező vesz részt, nincs például egyetlen „obez gén”, amely elhízáshoz vezetne. Az első számú felelős az elhízásért egészen egyszerűen az életmód. Ebbe beletartozik a többletkalória-bevitel és a kevés mozgás. A hormonok – bár sokszor minket is ezzel keresnek meg a betegek – nem nagyon játszanak szerepet a hazai elszomorító mutatók létrejöttében.

Sokan már-már reménykednek abban, hogy az elhízás valamilyen betegséghez köthető, mert akkor ők valójában nem tehetnek az állapotukról, és majd valamilyen gyógyszertől egy csapásra „elmúlik” a túlsúly. Tény, hogy a pajzsmirigy-aluműködés hajlamosíthat a túlsúlyra, de alapvetően nem ez a fő probléma hazánkban.

- Milyen egészségügyi problémákhoz vezet az elhízás a szervezetben?

- Az elhízás lényege a test zsírtartalmának felszaporodása és a zsírszövet működésének megváltozása. Sokan azt hiszik, hogy a zsírszövet csak energiatárolásra szolgál, azonban ezen túlmenően legnagyobb endokrin szervünkként is tekintünk rá, mivel jelentős mennyiségű hormont, hormonszerű és más jellegű anyagot termel, amely kihat a szervezet működésére.

Az elhízás gyakorlatilag az összes szervet, szervrendszert kedvezőtlenül érinti. Az egyik legnagyobb kockázata a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának van, de az elhízás szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségekben is, amely közül a magas vérnyomás betegség a leggyakoribb. Mindezeken túlmenően számos rosszindulatú betegség kockázatát is emeli. És nem nehéz belegondolnunk, hogy a plusz kilók milyen terhet jelentenek a mozgásszervek, az ízületek számára.

- Hogyan lehetne megelőzni az elhízást?

- A gyermekkori elhízás az egész világon egyre jelentősebb probléma. A megelőzés már a terhesség előtt megkezdődik azzal, ha nem túlsúlyos vagy elhízott a leendő anya. A szülést követően a szoptatás nagyon fontos a csecsemőkori elhízás megelőzésében, mivel az anyatej a csecsemő részére szükséges összes tápanyagot tartalmazza, miközben a tápszeres táplálással vagy az anyatej kiegészítésével könnyebben kialakulhat a túltáplálás. Kritikus időszak még a serdülőkor a túlsúly szempontjából. A szülői minta is nagyon fontos: sajnos elhízott szülőknek gyakran elhízott lesz a gyermekük is, az elhízott gyermek pedig többnyire elhízott felnőtté válik. Tartózkodni kell a magas energiatartalmú ételek fogyasztásától, és mozogni kell. Ebben segíthet a bevezetett napi iskolai torna, ugyanakkor a szülők felelőssége megkerülhetetlen.

- Hogyan lehetne szemléletváltást elérni a társadalomban?

- Nagyon fontos egy népegészségügyi program kidolgozása, amely kifejezetten az elhízás megelőzésével és hatékony kezelésével foglalkozik. A Szakmai Kollégium Belgyógyászat, endokrinológia, diabetológia és anyagcsere tagozata a vezetésemmel most dolgozza ki a felnőttkori elhízás kezelésének hazai irányelveit. Ennek gyakorlatba történő átültetése sokat lendíthet majd az elhízottak kezelésében és gondozásában.

Már 2007-ben a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaságot (MOMOT) is azzal a céllal alapítottam, hogy visszaszorítsuk az elhízást az aktív testmozgással gazdagított életmód népszerűsítésével. Emellett feladatunknak tartjuk a tudományos kutatások eredményeinek mielőbbi gyakorlati alkalmazását, valamint kiemelt figyelmet fordítunk az elhízás kísérőbetegségeinek felismerésére és megfelelő, több tudományterületet érintő kezelésére. Mérföldkőnek számít a hazai egészségügyben, hogy a Pécsi Tudományegyetem, illetve a Dél-budai Centrumkórház – Szent Imre Egyetemi Oktatókórház együttműködésében önálló obezitológiai tanszék jött létre a vezetésemmel.

Az obezitológiai licencképzést évekkel ezelőtt dolgoztuk ki Simonyi Gábor és néhai Pados Gyula tanár urakkal együtt, így erre a képzésre már régóta lehetőségük van a téma iránt érdeklő szakorvosoknak. A tavaly ősszel elindult obezitológiai tanszék ezt a képzést egy lényegesen magasabb szintre emeli, mivel a graduális, a post graduális és a doktori képzésnek is meghatározó eleme lesz.

- Vannak olyan veszélyes fogyási módszerek, mint a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére ajánlott injekciós toll és hasonlók. Mi a véleménye ezekről?

- Valóban terjednek sajtóhírek arról, hogy a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére alkalmazott injekciós készítményeket sokan használják fogyásra is. Ezen belül is a heti egyszeri injekciós készítményekre gondolhatunk. Ezek hatóanyaga engedélyezve van testsúlycsökkentésre is, nemcsak a cukorbetegség kezelésére, ugyanakkor támogatott formában csak cukorbetegeknek írható. Fontos azonban tudni, hogy a gyógyszer önmagában nem hatásos, csupán kiegészítő szerepet játszik az életmódváltásban.

Veszélyes fogyókúrák sajnos vannak; ilyenek a nem orvosi ellenőrzés alatt végzett szélsőséges divatdiéták. Ezek közé tartozik az igen alacsony kalóriatartalmú vagy egyoldalú étrend, mely számos hiányállapothoz vezethet, és életveszélyes szövődményeket is okozhat.

- Milyen testtömegindextől számít valaki elhízottnak?

- A testtömegindexét mindenki ki tudja számolni: a testsúlyt el kell osztani a méterben mért magasság négyzetével – az interneten számtalan kalkulátor elérhető –, és 30 vagy e feletti BMI esetén nevezünk orvosi értelemben valakit elhízottnak.

- Mit tegyen, aki ezzel a problémával küzd?

- Attól mindenkit óvnék, hogy jelentős túlsúly leadására orvosi segítség nélkül vállalkozzon! Aki ilyen magas eredményt kap, annak már érdemes háziorvosi beutalót kérni és felkeresni akár a Dél-budai Centrumkórház – Szent Imre Egyetemi Oktatókórház szakrendelését. Itt az elhízott betegek kezelésében nyújt segítséget az obezitolgózus vezetésével egy szakemberekből (dietetikus, gyógytornász, pszichológus, a társbetegségeket kezelő specialista stb.) álló csapat. A rendelésen mindenekelőtt egy alapos állapotfelmérés történik. Ennek során megállapítjuk az elhízás mértékét, felmérjük a diétás szokásokat, megkeressük a lehetséges kísérőbetegségeket, és tanácsokkal is segítjük a fogyni vágyok diétáját, mozgásprogramját, illetve szükség esetén gyógyszeres javaslatot is teszünk.

Mi nem engedjük el a beteg kezét – ez azt jelenti, hogy visszavárjuk rendszeres kontrollra a páciensünket, követjük az egészségi állapot javulását, és azonnal segítünk, ha esetleg elakad a súlyleadás.