Bedőlt családpolitika: Matolcsy elismerte Novák kormánykritikáját

Pikáns egyetértés volt a kormánykritikában. Nagycsaládosnak lenni nagyobb szegénységi kockázat, mint nyugdíjasnak – hívta fel a figyelmet a kimutatások alapján Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, arra is rávilágítva: a gyermekek után járó családi adókedvezmény összege már csak feleannyit ér, mint bevezetésekor. Ezért inflációkövető családtámogatási rendszert szorgalmazott a nyugdíjakhoz hasonlóan, valamint a gyermekneveléshez szükséges cikkek világrekord áfájának eltörlését, illetve a főállású szülőség bevezetését a cigánykérdést is szem előtt tartó garanciákkal. Matolcsy György jegybankelnök szerint is visszaesés indult 2016-ban, ezért egy demográfia 2.0 kormányprogramot szorgalmazott válaszában.

Miért részesülnek a 3 gyermeket felnevelt nők 20%-kal alacsonyabb nyugdíjban, mint gyermektelen kortársaik? – ezzel a címmel tette fel az Országgyűlésben azonnali kérdését Novák Előd, az MNB 144 pontos vitairatára, illetve kimutatásaira hivatkozva:

A nyugdíjrendszer igazságosabbá tétele a gyermekvállalás elismerésével lehetséges volna, ami hozzájárulna a szükséges demográfiai fordulathoz: évente mintegy 20 ezerrel több újszülött kellene, azonban a családtámogatások értéke csökken, nem elégséges az MNB számításai szerint sem:

Matolcsy György válaszában megköszönte a kritikus témafelvetéseket, és leszögezte: bővülő népesség nélkül nem lesz magyar gazdasági siker. A jegybankelnök szerint szerint Magyarország 2010-ben jól indult el, viszont sajnos csak az út felét sikerült megtenni, 2016 óta a dinamika csökken, és tavaly már csak a demográfiai mélypontnak minősülő 88 ezer gyerek született meg, ezért egy új kormányprogramot szorgalmazott.

Novák Előd viszontválaszában konstruktívnak minősítette Matolcsy hozzáállását, és figyelmébe ajánlotta a Mi Hazánk Virradat Programját, amelyben inflációkövető családtámogatási rendszer szerepel a kiszámítható és tervezhető jövő érdekében. A gyermekneveléshez szükséges termékek áfájának eltörlése mellett szorgalmazta a főállású szülőség bevezetését, mivel jelenleg csak a méltatlanul kevés 28500 forint jár annak, aki életét hivatásszerűen több gyermek nevelésnek szeretné szentelni. Szót ejtett a főállású szülőség állami támogatásának megfelelő garanciáiról is: iskolai végzettséget, korábbi tartós munkaviszonyt és büntetlen előéletet követelne meg a Mi Hazánk.