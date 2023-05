Anyaország, LMBTQP+ :: 2023. május 8. 19:45 ::

Érzékenyített tanárok csempésznék be az LMBTQP-t az iskolákba - a HVIM bejelentést tett

Hiába az Alaptörvényben lefektetett értékek, a törvényi szabályozások, a külföldről finanszírozott, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő NGO szervezetek továbbra is provokálnak, újabb “érzékenyítő” programokat szerveznek. Az események jellegéből fakadóan joggal merül fel, hogy ezek után érzékenyített tanárok csempésznék be az LMBTQP-t az iskolákba; a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ezért bejelentést is tett a Klebelsberg Központnál, írja a Szent Korona Rádió, alább a folytatás.

A különböző LMBTQP-lobbista szervezetek minden lehetőséget igyekeznek kimeríteni annak érdekében, hogy a tiltások ellenére a genderlobbi beférkőzhessen az iskolákba. Ennek kapcsán 4 eseményre hívjuk fel olvasóink figyelmét.

A Labrisz Leszbikus Egyesület Befogadó terek elnevezéssel indított útjára egy, a pedagógusokat célzó “továbbképzést”. Ennek keretében arra bíztatják a magyar közoktatásban tevékenykedőket, hogy csempésszék be óráikba az LMBTQP-t érintő témákat, valamint hozzanak létre olyan terveket, melyek alapjaiban kellene, hogy megváltoztassák az intézményeik ezen témákhoz való hozzáállását. Az egyik ilyen “érzékenyítő továbbképzést” Kecskeméten már megtartották, de a Pride hónap keretében június 24-én Budapesten újabb alkalomra kerül sor

A Pride hónap során még legalább kettő, a magyar tanártársadalmat érintő rendezvényt szerveznek meg. Az egyiket nem konkrétan csak tanároknak, viszont középiskolai tanár bevonásával bonyolítják le, hiszen a foglalkozást Surányi Anna tanár tartja. Ennek keretében a Meseország mindenkié című botránykönyv felhasználásával egy interaktív műhelybeszélgetésben térnek ki a mesék által felvázolt “társadalmi problémákra”.

Szintén a Meseország mindenkié felhasználásával “Érzékenyítő foglalkozás a mese erejével” címmel tartanak kiváltképpen pedagógusok számára a Labrisz szervezésében “érzékenyítő” foglalkozást: “A workshop célja megválaszolni azt a kérdést, hogy hogyan lehet tabuk nélkül, például egy mesén keresztül hitelesen bevinni az LMBTQ+ témát az iskolába, akár alsós diákokhoz is. Elsősorban pedagógusokat, pedagógus hallgatókat vagy egyéb oktatási területen dolgozó szakembereket várunk” – írják a Facebook-eseménynél

Ha egy pedagógus magára csukja az ajtót, lényegében azt tesz, amit csak akar, hacsak valamelyik diákja nem áll olyan szilárdan a normalitás talaján, hogy megtegye a szükséges lépéseket. A tizenévesekre – életkorukból fakadóan – még nem a megszilárdult világnézet jellemző, könnyen befolyásolhatóak. Azt pedig mi is tudjuk, hogy a fiatalok szeretnek lázadni, és a rendszer, a balliberális narratíva szerint elnyomó LMBTQP-szabályozások ellen fellépő, a “kitaszítottakat” védelmező tanár szimpátiával és vonzóerővel léphet fel közöttük, főleg akkor, ha a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő szervezetek – mint például a Labrisz – ki is képzik őket ezen feladatokra.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ezen okokból adódóan is következetesen védelmezi a normalitás értékeit, s lép fel az iskolai LMBTQP-propaganda mindennemű megjelenése ellen és a törvények betartatása mellett. Barcsa-Turner Gábor, a mozgalom elnöke ezért az iskolafenntartóhoz fordult, hogy ismételten bejelentést tegyen a fellépő problémáról, és az aggályokra válaszokat keresve érdeklődjön. (Zárójelesen meg kell jegyeznünk, hogy ő volt az, aki évekkel ezelőtt felhívta a Klik figyelmét is Bite Zsolt pedofilra.)

Alább az ő levelét olvashatják: