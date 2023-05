Anyaország :: 2023. május 23. 10:50 ::

Mi Hazánk: Magyarország igenis részt vesz az ukrajnai háborúban

Novák Előd (Mi Hazánk) szerint a magyar kormány állítása ellenére az ország részt vesz az ukrajnai háborúban; támogatja a szankciókat, annak ellenére, hogy a háború jelentős károkat okozott főleg a mezőgazdaságnak, hangzott el ma a parlamentben napirend előtt.

Ukrajna magyar pénzügyi támogatása az egyik legérthetetlenebb - mondta az ellenzéki képviselő, aki szerint Magyarország asszisztálásával folytatódik Ukrajna lőszerellátása is.

Álságosnak nevezte azt a kormánypárti propagandát, hogy a magyar-ukrán határt nem lépik át fegyverszállítmányok, mondván, azok Szlovákián vagy Románián keresztül szabadon haladhatnak.

Kijelentette: ez nem a mi háborúnk, mégis több száz besorozott kárpátaljai magyar halt meg vagy sérült meg a konfliktusban. "Nem állunk ki Ukrajna területi integritása mellett!" - fogalmazott Novák Előd.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára azt felelte: a felszólalás egyes mondataival azonosulni tud, például a kárpátaljai magyarok védelmével vagy azzal, hogy ez nem a mi háborúnk. Más mondatait azonban teljességgel vissza kell utasítani - szögezte le.

Hangsúlyozta, a kormány a béke pártján áll; azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat sürget, mert csak akkor lehet életet menteni, ha a fegyverek elhallgatnak. A korány nem támogatja a szankciós politikát, az ugyanis általában nem hozza el a kívánt eredményt. A kabinet meg kívánja őrizni az ország energiabiztonságát is - tette hozzá.

A segítségnyújtásról szólva közölte: Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre. Akkor is folytatni fogja sérült katonák gyógykezelését vagy ukrán gyerekek táboroztatását, ha ezt kritika is éri. A kormány azért is harcol, hogy megmaradhassanak a nemzetiségi iskolák - tette hozzá az államtitkár.

(MTI)