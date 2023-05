Anyaország :: 2023. május 24. 15:05 ::

Huszonnégymilliárd forintos hitelt vesz fel a BKK

Huszonnégymilliárd forintos hitelt vesz fel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a városvezetés által meghirdetett "túlélőprogram" részeként, miután a Főváros Közgyűlés szerdán jóváhagyta a társaság és a K&H Bank közötti megállapodás megkötését.

A hitelfelvételről szóló, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes jegyezte előterjesztést 17 igennel, 2 nem szavazat ellenében és 9 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

Az elfogadott javaslat szerint a döntéssel biztosítható a BKK likviditása június és szeptember között. A hitelt szeptember 18-ig kell a BKK-nak visszafizetnie.

A hitelszerződés becsült költsége 673 millió forint.

Mint az elfogadott javaslatban olvasható, a túlélőprogram célja, hogy a "túlzott összegű szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség, valamint a korábban tett kormányzati pénzügyi vállalások elmaradása, csúszása miatti likviditási problémák ne tegyék működésképtelenné a fővárosi közszolgáltatásokat".

Ennek érdekében a nyári hónapok során tehermentesíteni kell a fővárosi költségvetés kiadási oldalát, és ezért vagy átütemeznek kiadási tételeket, vagy külső - átmeneti - finanszírozási lehetőséget biztosítanak közszolgáltatások működéséhez - írták.

Kiss Ambrus az ülésen elmondta, a "túlélőprogram" arról szól, hogy a nyári hónapokban próbálják meg azt a likviditási helyzetet kezelni, amely súlyosan veszélyeztette volna a közösségi közlekedés és más közszolgáltatások működtetését.

Az első négy hónapban a főváros működési költségeinek 58 százaléka a közösségi közlekedésre - 38 százalék - és "a kormány finanszírozására", a szolidaritási hozzájárulásra - 20 százalék - ment el - közölte, majd kitért arra is, hogy a szolidaritási hozzájárulás kapcsán jelezték, hogy "igazságtalan helyzet" áll fenn, ugyanis a főváros 25 milliárddal többet fizet be, mint amit normatív támogatásként kapnak az államtól.

Kiss Ambrus elmondta, mindezek miatt a BKK egy 24 milliárdos "áthidaló" hitelt vesz fel. A hitel - 673 millió forintos - költségének egyharmadát a rezsimegtakarításokból, kétharmadát a Budapest 150. születésnapja alkalmából szervezett programsorozatra elkülönített forrásokból biztosítják.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője napirend előtti vita kezdetén lejátszott egy felvételt, amelyben Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke arról beszélt, hogy szerinte Karácsony Gergely főpolgármester nem teljesíti a feladatát, nem viszi bele a fővárost a kormány elleni küzdelembe: "nem helyettes államtitkárokkal konzultálunk még kettő milliárd forintról, hanem nekimegyünk a kormánynak ezerrel". "Hajszál pontosan ez zajlik hetek óta Budapesten (...), Gyurcsány Ferenc kiadta a feladatot és a főpolgármester teljesíti" - jelentette ki a kormánypárti politikus hozzátéve: Karácsony Gergely teljesíti Gyurcsány Ferenc utasítását, mert tudja, hogy csak így maradhat főpolgármester.

Wintermantel Zsolt azt mondta, a minap is megüzente a DK, hogy nélkülük nincs döntés a fővárosban. El is kérik az árát, és mielőtt Karácsony Gergely csődbe viszi a fővárost, azért jut arra, hogy "Gyurcsányék zavartalanul csapolják a város kasszáját". A "Budapesti Lakógyűlés" szuper ürügy arra, hogy komoly megbízást kapjon egy DK-hoz közeli cég, a Crevocorp Kft., amely megalakulása jól ismert Dobrev Klára "előkampányából" - fejtette ki a politikus, aki szerint feltűnt még a Publicus intézet és Záránd Péter baloldali kampányfőnök is milliós megbízásokat kapva.

"Elfolyik a pénz, Budapest a csőd szélén" - jelentette ki Wintermantel Zsolt, majd azt kérdezte: hova lett az a több mint 400 milliárd forintos többlet, amivel gazdálkodhatott a városvezetés; hogyan lehetett eltüntetni három és fél év alatt 214 milliárd tartalékot, és hogyan lehet felélni 200 milliárddal több rekordméretű adóbevételt? Kiemelte, Budapestet a csőd szélére sodorta a baloldali vezetés. A "kormány miatt nincs pénz"-kampány alatt Jávor Benedek brüsszeli irodájának sikerült megháromszorozni az apanázsát, belefér, hogy másfél éves csúszással, csökkentett műszaki tartalommal végzik el a Lánchíd felújítását, majd ugyanígy járt a Blaha Lujza tér rekonstrukciója is - mondta el Wintermantel Zsolt hozzátéve: a Gellért-hegy oldalában "elgurított betongolyók" nyilván megérték az elherdált milliókat, ahogyan biztosan sikeres döntés volt utasítani a BKV-t, hogy ne írja alá a már eredményesen lefolytatott reklámtendert, amelyen csak évi 1 milliárd forintot bukik Budapest, továbbá az "elbaltázott" közbeszerzések már rendszerszintű hibát jeleznek.

Karácsony Gergelytől azt kérdezte, biztos-e, hogy Budapest működése érdekében a megfelelő emberek vannak kinevezve. Draskovics Tibor, Katona Tamás, Gál J. Zoltán, Szabó Zoltán és a többiek, a Gyurcsány-kormányok miniszterei, államtitkárai sorakoznak a cégekben mindenfelé - mondta Wintermantel Zsolt, majd kijelentette: nem Dobrev Klára körül alakult árnyékkormány, hanem a városházán Karácsony Gergely segédletével. A főpolgármester akárhogyan is akarja bizonygatni, jól láthatóan nem is akar szabadulni Gyurcsány öleléséből - jegyezte meg.

Kiss Ambrus úgy reagált, hogy az említett számok nem igazak. Azt mondta, 2020. elején a főváros számláján 186 milliárd forint volt, 2023 elején 10 milliárd. A fővárosnak a működési bevétele átlagosan 2020-ben, 2021-ben és 2022-ben annyi volt mint 2019-ben. Ez lehetett volna több, ha a kormány engedett volna 80,5 milliárd forintnyi iparűzési adót beszedni - fűzte hozzá. Kifejtette, a 176 milliárd forint négy dologra ment el: a közösségi közlekedésre, a szolidaritási hozzájárulásra, a bérpolitika betartására, valamint arra, hogy a monetáris politikának köszönhetően 12 milliárddal többet fizettek a hitelekre. Kiss Ambrus azt mondta, a vitatott közbeszerzési ügyekben még nem születtek jogerős ítéletek.

(MTI)