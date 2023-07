Anyaország :: 2023. július 4. 17:03 ::

Hogy szerezheti meg egy magyarul nem beszélő indiai a GKI kártyát?

A napokban volt szerencsém találkozni egy illetővel, aki 2017 óta hivatásos tehergépjármű-vezető. Önmagában ebben semmi különös, a történet viszont, amit előadott, annál több kérdést vet fel.

Bizonyára sokan hallottak már a GKI kártyáról, amely azt hivatott igazolni, hogy az adott sofőr részt vehet a hivatásos fuvarozásban. Ezt időnként le kell tenni, az a menete, hogy be kell iratkozni egy tanfolyamra, majd jön a vizsga. Összege nagyjából 80 ezer forint. Az ismeretek frissítése a célja, no meg persze a bevétel. Ebben nincs semmi új, mindig is volt ilyen.

Csakhogy több mint furcsa, hogy egy 6 éve sofőrként teljesítő munkavállaló háromszor egymás után sem tudja sikeresen teljesíteni. Persze, erre még lehetne mondani, tessék jobban felkészülni, de szó nincs ilyenről. Az illető becsületesen felkészült a vizsgára, ennek ellenére valahogy mindig éppen kevesebb pontszámot ért el a szükségesnél. És valahogy a vizsgáztató állomásokon mindig olyanokba botlott, akik szintén sokadik alkalommal futnak már neki. Ez így összességében több mint véletlennek tűnik, bár nem állítok semmit.

Főként annak tükrében, hogy vannak olyanok, akik viszont magyarul sem tudnak, mégis nagyüzemben adják ki számukra a GKI kártyát. Ezt sem én mondom, az érintettek, tehát a fuvarozók mondják. Hogyan lehetséges ez? Nyilván nem maguktól ilyen okosak, fogalmazzunk úgy, "segítenek nekik" a tesztben.



A Waberers International indiai munkatársainak első csoportja 2022. májusában

És ez úgy válik különösen pikánssá, hogy a tavasz folyamán hallottuk, a dán Baton Transport leányvállalata, a Baton Transport Hungary női teherautó-vezetőket keres Indiában. Nem kell, hogy legyen jogsijuk, a cég képzést indít, lehetőséget ad a vezetői engedély megszerzésére, hogy a friss alkalmazottak Európában dolgozhassanak.

A hír úgy szólt, a cég első körben 25 indiai nőt keres, akik teherautó-vezetőként dolgoznának Magyarországon. Ha sikeres lesz a projekt, a szállítmányozó vállalat a következő öt évben 800 indiai nőt is felvehet.

Csakhogy már ezelőtt is dolgoztak indiai sofőrök Magyarországon, például a Waberer's-nél. Az "új kollégák" már áprilisban megérkeztek, nyártól páros, szeptembertől pedig önálló fuvarokat is bonyolíthatnak.

Ráadásul egyébként nagyon jó fizetéseket ígérnek számukra.

Ha a fenti történet tényleg így van, az megdönt több kormányzati "magyarázatot" is arra nézve, miért van rájuk "szükség". Úgy szól a fáma, munkaerőhiány van, ezért az üres munkahelyeket töltik be a harmadik világbéli vendégmunkások. És azért "jó", hogy jönnek, "mert olcsó munkaerőt" jelentenek.

Nos, erre az esetre egyik sem igaz! Szeretnének magyarok dolgozni továbbra is sofőrként, de váratlan "akadályokba" ütköznek, és a 600-700 ezres fizetés az indiaiak számára minden, csak nem kevés.

De ezt az egészet megtoldom annyival, máshonnan is értesültem olyan esetekről, hogy nem igaz, hogy kizárólag az üres pozíciókra hozzák be Ázsiából a munkaerőt, hanem előfordul most már, hogy nem vesznek fel magyarokat, vagy egyenesen kirúgják őket, hogy legyen hely!

Lantos János - Kuruc.info