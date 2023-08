Anyaország, Antimagyarizmus :: 2023. augusztus 27. 18:44 ::

A cigány "politológusok" már nagyon várják, mikor lesz magyar kisebbségi önkormányzat Borsodban - szerintük még 50 év

Az Opre Roma nevezetű cigány társaság (pártnak nevezik) megmondóemberei hosszasan foglalkoztak a Mi Hazánk keddi tüntetésével, melyhez számos nemzeti szervezet is csatlakozott. Kamarás István "roma politológus" igen erős felütéssel kezdi, szerinte Toroczaki László alig várja, hogy "történjen valahol egy baki", és már rá is mozdul. Tessék mondani, egy késes gyilkosság náluk csupán baki?

A beszélgetésben egyébként a magyarok sűrűn előfordulnak úgy, mint "parasztok", hiszen tudjuk, a cigányok ezzel a jelzővel szokták illetni minket. Tehát ez egy faji alapú megnevezés.

Mindenesetre önkritika helyett inkább azt kezdték taglalni, hogyan tudna megszerveződni a cigányság a keddi tüntetés ellen. Kiderül, hogy Horváth Aladár egy olyan kezdeményezést indít el, hogy a tüntetés alatt minél több cigány élőben jelentkezik be a Facebookon, és akkor "abból majd lesz valami". Az egyik "politológus" azonban ezt már kevésnek tartja, nem vár semmit a magyar jogszolgáltatástól sem, sőt, magyarnak se vallja magát, ő a cigány identitásra helyezné a hangsúlyt. Ezért azt szeretné, ha a cigányoknak lenne politika súlya. Szerinte amíg ez nincs így, nem ők döntik el, hogy "Toroczkai kimehet-e tüntetni", hanem csak Orbán Viktor dönti el, mi legyen akkor és máskor is ebben az országban.

E ponton kicsit összevesztek, hogy Orbán Viktor cigány-e. Eltérő vélemények csaptak össze.

Aztán valahogy átterelődött a szó a demográfiai helyzetre is, Kamarás kifejtette, nagyon reméli, hogy 50 év múlva Borsodban vagy a Nyírségben már azt kell majd kiírni, hogy "magyar kisebbségi önkormányzat", és "Isten áldjon meg minden cigány gyereket és a mi drága cigány népünket!". Majd a másikuk gyorsan közbe is kiabálta: Baranyában is! Majd nyugtázta, "nagyon szurkolok a cigány testvéreinknek." De aztán igazán belekezdtek a felsorolásba, Hajdúságban, Szolnokon is szeretnék már látni a magyar kisebbségi önkormányzatokat, Kamarás "felesége is onnan jött, ahol már 99% a cigányok aránya".

Aztán visszatérnek az eredeti témára, hogy mi a probléma? Egyikük mondja, hogy azt állítják - mármint a nemzetiek -, hogy a börtönök tele vannak cigányokkal. Erre egyértelműen azt mondják, hogy nem igaz...

Szürreális és felháborító volt az egész, aki alacsony vérnyomásban szenved, megnézheti az alább a teljes "elemzést":

Lantos János - Kuruc.info