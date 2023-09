Anyaország :: 2023. szeptember 2. 21:07 ::

A Pride helyett városőrség masírozna Budapest utcáin a mi hazánkos főpolgármester-jelölt tervei szerint

A Mi Hazánk is állít főpolgármester-jelöltet a 2024-es önkormányzati választásokon, a jelöltjük pedig Grundtner András, a párt budapesti alelnöke. Grundtner korábban tíz évig volt jobbikos, aztán átugrott a Mi Hazánkba - fogalmaz a Telex. Alább a folytatás.

Toroczkai László, a párt elnöke a bejelentésnél azt mondta, a realitásokkal tisztában van, tudja, hogy növekedniük kell ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el, így aztán inkább a „tisztes helytállás” a céljuk a választásokon. De azért szerinte nem releváns kiindulni a tavalyi választások eredményeiből, mert szerinte a Mi Hazánk Mozgalom azóta sokat növekedett.



Grundtner András, a Mi Hazánk főpolgármester-jelöltje és Toroczkai László, a párt elnöke (fotó: Presinszky Judit / Telex)

A sajtótájékoztató után röviden beszélgettünk a Mi Hazánk főpolgármester-jelöltjével, aki hasonlóan látja a helyzetet, mint Toroczkai: a jelöltsége inkább a párt népszerűsítésére jó, nem a győzelemre. „Tudjuk, hogy nem a legerősebb bástyánk Budapest, de dolgozunk azon, hogy megerősödjünk. Én azzal az eredménnyel leszek elégedett, ami több, mint addig volt. Ez azt jelenti – ha Forma–1-es nyelven fejezem ki magam –, hogy mellettünk van egy zöld felfelé nyíl, miközben a többiek mellett valószínűleg piros lefelé nyíl van. Ez azt jelenti, hogy jól csináljuk a dolgunkat, egyre több emberhez eljutunk, egyre több embert meg tudunk szólítani, és gyarapodunk”.

Azt pedig „kategorikusan” kijelentette, hogy semmiképp sem lépne vissza majd a Fidesz jelöltjének javára, bárki is lesz az.

Karácsony Gergely, Tarlós István, Demszky Gábor közül a Fidesz-hátszelű Tarlóst tartja az eddigi legjobb főpolgármesternek. Grundtner szerint Karácsonnyal az is a baj, hogy az Orbán-kormánnyal szemben „egyfajta jobboldalikormány-ellenes politikai támaszpontot, városállamot próbál kialakítani, ez pedig káros. A polgármesterség elsősorban városszakmai feladat, nem pedig politikai, és ebből a szempontból Tarlós István volt az, aki leginkább szakmai oldalon közelítette meg a kérdéseket”.

Tarlóst persze a Fidesz támogatta Budapesten, úgyhogy neki nem is nagyon kellett úgy harcolnia a kormánnyal, mint Karácsonynak, aki az elmúlt években a legtöbbet valószínűleg arról beszélt, hogy a kormány „kivérezteti Budapestet” a források elvonásával. Grundtner azzal nem ért egyet, hogy a kormány „politikai fegyverként használja a közpénzt”, de szerinte erről az elmérgesedett viszonyról Karácsony is tehet, mert „a kommunikációja borzalmas. Ha valaki polgármesterként vagy főpolgármesterként úgy áll hozzá, hogy mi testesítjük meg itt az ellenállás fő fészkét, akkor valószínűleg nem tud olyan szimbiózisba keveredni, amilyen a város érdeke lenne. Tehát a kormánnyal mindenképpen egy megfelelő korrekt párbeszédet kell kialakítani, még akkor is, ha egyébként a kormányzati politikával valaki nem ért egyet”.

Karácsony a főpolgármestersége alatt díszpolgári címet adott elődeinek, Tarlósnak és Demszkynek is, számíthat-e Karácsony ugyanilyen címre, ha esetleg a Mi Hazánk jelöltje lenne a főpolgármester? „Semmiképp sem adnék neki. Én elégtelenre ítélem Karácsony munkásságát” – mondta Grundtner, aki szerint Karácsony „saját maga állította ki a bizonyítványát, amikor végigrakta karókkal az Üllői utat és a Váci utat. Tehát nem tartom őt alkalmasnak, és sajnos a budapestiek szempontjából sem voltak jó évek az ő polgármestersége alatt”. Grundtner szerint Karácsony mást nem nagyon csinált a hivatali ideje alatt, csak a biciklisávokat erőltette Budapesten.

Ha pedig ő döntene, a Lánchídra is visszatérnének az autók, kivételekkel: „Nyilván vannak olyan évszakok, és vannak olyan időszakok, amikor indokolt lehet az autósforgalom korlátozása bizonyos helyeken. Nyilván nyáron, hétvégén nem erőltetnénk ezt. De annyira kevés a hidak száma, áteresztőképessége, hogy a Lánchíd blokkolásával mindenhol nagyobb dugók alakulnak ki. A nagyobb dugó meg nagyobb károsanyag-kibocsátást jelent”.

Karácsonnyal szemben pedig, aki minden évben felszólal a Budapest Pride-on, ő ezt nem tenné meg, sőt. „Ha megválasztanának, akkor valószínűleg nem lenne Pride. Nem azért, mert valamiféle kirekesztés van bennem, hanem azért, mert én úgy gondolom, hogy az van annyira közszeméremsértő, hogy más érdekek – a gyerekes családok érdeke – előrébb valók.

A Pride-nak nincs helye Budapest legszebb utcáin”.

Ez persze annyiban nem meglepő, hogy a Mi Hazánk minden évben megpróbálja lefoglalni a Pride elől az Andrássy utat. Ez idén viszont nem sikerült nekik. És bár Grundtner elismerte, hogy főpolgármesterként az lenne a feladata, hogy minden budapestit képviseljen, ezt is szeretné tenni, de szerinte „attól még vannak érdekek. Ugye vannak olyanok Budapesten, akik bűnöznek, nyilván az ő érdekük hátrébb szorul, min a rendet akarók érdekei. Hogyha egy ilyen ütközés van, akkor mindig mérlegelni kell, kit támogat az ember”.

A melegfelvonulás (sic!) betiltásával maga Toroczkai is próbálkozott egyébként, még ásotthalmi polgármesterként, de az erről szóló önkormányzati rendeletét a Kúria megsemmisítette. Grundtner elismeri, hogy ehhez jogalkotás, ahhoz meg a kormány kell, de szerinte „a kormánnyal fenn lehet tartani egyfajta párbeszédet, ennek érdekében fenn is kell. Úgyhogy nem tartom jogi szempontból teljesen kivitelezhetetlennek, meg kell vizsgálni alkotmányjogi szempontból, hogy ez hogy kivitelezhető, és hogy lehet ezt jogalkotással elérni”.