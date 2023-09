Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. szeptember 12. 15:11 ::

Megint a mi pénzünkből rajoskodnak: prémiumkategóriás autókat vettek a Magyar Falu-támogatásokból

Prémiumkategóriás autót vásárolt a Babócsai Romákért Egyesület abból a pénzből, amit a tavalyi választások előtt kapott a Magyar Falu Program keretéből – értesült a Népszava.



Illusztráció: 2014-es Audi A5 (fotó: carspecs.us)

– Egyértelmű, hogy ez ajándék a kampányért, mi másért kapott volna egy cigány egyesület egy sportos Audit? A kisbuszt, mint amilyet a falu is vett, megérteném, az tényleg hasznos, de egy ilyen kocsival mire mennek? Nem is használja más, mint az elnök, a Balogh, volt vele a horvát tengerparton és Németországban is. Ha beszélnek vele, kérdezzék már meg, mit csinál az egyesület az autóval! – szakadt ki egy szuszra egy férfiből, amikor a Babócsai Romákért Egyesület (BRE) elnöke, Balogh József, illetve állami támogatással vett autója felől érdeklődtek.

A tanács szerint megkérdezték volna az elnököt többek között az emlegetett külföldi útjairól, arról, hogy tényleg sportos Audit vettek-e, ám csak a feleségét, a helyi "roma" önkormányzat vezetőjét, Baloghné Vitelics Mónikát érték utol telefonon. Ő először készségesen kihangosította az újságírót, lévén, a férje ott állt mellette, ám amint kiderült, milyen ügyben érdeklődnek, azonnal ellenséges lett a hangnem, s közölték, a témáról senkivel sem akarnak beszélni, legfőképpen velük nem. Aztán a cigány gyorsan a közösségi oldaláról is letiltotta őket, egyúttal panaszkodni kezdett a faluban, hogy "utaznak rá" (lásd még: rászizmus!!! - Na de egy népszavástól?...), a kocsit pedig bezárta a garázsába, s napokig nem állt ki vele.

Pedig ahogyan a helybéliek egy részét, őket is csak az érdekelte, hogy – miként azt a faluban tényként állítják – miért egy Audit vásárolt a BRE a tavalyi országgyűlési választások előtt a Magyar Falu Program (MFP) Falusi Civil Alap pályázatán nyert több mint ötmillió forintból. Egy, az MFP pályázataira rálátó forrásuk megjegyezte, tavaly év elején igen gyorsan írták ki az MFP Falusi Civil Alap pályázatot, melynek keretében az érintett szervezetek ingatlanfelújítási és -vásárlási, eszközbeszerzési, programszervezési és gépjárműbeszerzési támogatásra pályázhattak. Utóbbi esetében új vagy maximum 10 éves autók vásárlására, illetve javításra, alkatrészbeszerzésre, felújításra lehetett pénzt kérni.

A pályázatban nem szerepelt kitételként, milyen autó beszerzését támogatják, ám egy civil szervezet esetében logikusnak tűnt volna kisbusz, pickup, de legalábbis egy nagyobb egyterű beszerzése. Kevéssé tűnik viszont hasznosnak erre a célra a BRE által vásárolt 2000 köbcentis, dízel Audi A5 Sportback. Az idén novemberben 9 éves, nyolc fokozatú automata váltóval felszerelt kocsit 2021 decemberében helyezték forgalomba Magyarországon – külföldön 286 ezer kilométert futott előzőleg –, s eddig két tulajdonosa volt.

Több dél-somogyi település cigány civil szervezete hasonlóképpen inkább személykocsit vásárolt, a babócsai Audi mellett hallani városi crossoverről, igaz, egyszerű Hyundairól is. Abban viszont megegyeznek a pályázaton nyert pénzből vett kocsik, hogy mindegyiket a civil szervezet vezetője használja, jellemzően magáncélra, s több helyen még a pályázati előírásban kötelezően szereplő Magyar Falu Program matrica is hiányzik az autókról.

A cigány szervezetek vezetői mind közismerten kormánypártiak, akik környezetükben komolyan mozgósították a cigányokat a tavalyi országgyűlési választásoknál, a pályázati támogatás tehát afféle fizetség lehet számukra, no és előleg a jövő évi önkormányzati és EP-voksolás előtt. Hasonló megállapításra jutott amúgy Hadházy Ákos országgyűlési képviselő is, aki a nógrádi Karancslapújtőn szúrt ki egy sport BMW-t, melyet ugyanilyen támogatásból vásároltak. Ő a Facebook-oldalán írt a Gerigari Romákért Egyesület autóbeszerzéséről, melyhez 7 milliót biztosított az MFP. Hozzátette, a hétmilliót egy olyan egyesület kapta, melyet 2020 elején alapítottak, abban az első évben ezer forint bevétele volt, aztán a Magyar Falu Programnak köszönhetőn jött a hétmillió, ami egy ezüstszínű sport BMW-ben tárgyiasult.

A Babócsai Romákért Egyesület 2020 novemberében alakult, és Baloghék címére van bejelentve. Az alapító okirat szerint az egyesület célja "a roma/cigány nemzetiség hagyományainak, értékeinek ápolása, átörökítése érdekében társadalmi, kulturális rendezvények szervezése, az euroatlanti integráció segítése, aktív és tevékeny részvétel Babócsa település fejlesztésében". A civil szervezet az első évben semmilyen bevétellel nem rendelkezett, 2021-ben 3,3, tavaly 9,3 millió forintból gazdálkodhattak, s ehhez erősen hozzájárultak a szép állami – egy részük uniós forrásból – támogatások. Két éve kulturális esemény szervezésére 800 ezer, civil közösségi tevékenység támogatására 1,06 millió, míg "roma kulturális közösségek aktivizálására" 1,9 millió forintot kapott az egyesület. Tavaly aztán civil közösségi tevékenység támogatása címszó alatt 5,25 milliót ítéltek meg nekik gépjármű-vásárlásra. Amiből tehát egy sportos Audira futotta, melynek funkciói behatároltak, így a szervezett programokra több helybéli állítása szerint az egyesület – mely működésre az idén is felmarkolhatott már félmillió forint költségvetési támogatást – elkéri a falu kisbuszát.

A minisztérium nem akar érteni a kocsikhoz



A lap megkereste a Magyar Falu Programért felelős minisztériumot, arra kértek választ, valóban egy Audi A5 Sportbacket számolt-e el a támogatásért cserébe a babócsai egyesület. Arra is kíváncsiak voltak, elfogadhatónak tartják-e, hogy egy falusi civil szervezet az egyesület számára egy ilyen autót vásárol, ami közösségi felhasználásra – például nagyobb létszámú személyszállítás – nem igazán alkalmas.

– A használt gépjárműbeszerzés esetében nincs előírás a típusra vonatkozóan, a maximum elnyerhető 7 millió forintos kereten belül szabadon megválasztható, attól függően, hogy mely típus segíti leginkább a civil szervezet napi tevékenységét – válaszolta minisztérium, ami amúgy a pályázati kiírásból is kiderült. Hozzátették, az ominózus pályázat esetében még tart a megvalósítási időszak, a támogatás felhasználásának jogszerűségét az elszámolás benyújtását követően tudják csak megvizsgálni, illetve, hogy a nagyobb létszámú személyszállítás a kistelepüléseken a falu- és tanyagondnoki szolgálatok feladatkörébe tartozik, a civil gépjárműbeszerzések esetében nincs erre vonatkozó előírás.