Anyaország :: 2023. szeptember 29. 22:57 ::

Nemrég még MAGYAR munkavállalóknak ígérték a szépülő szálláshelyet Hajdúnánáson, de mára grúz lett belőlük

Nagyné Legény Ildikó hajdúnánási fideszes alpolgármester 2020-ban még nagybetűs MAGYAR munkavállalóknak - és fecskéknek - ígérte az épülő új szálláshelyet. 2023-ban azonban kiderült, hogy a központi irányvonalhoz alkalmazkodva jók lesznek a grúzok is. Mind a 143-an. Nem mellesleg már akkor is felmerült a betelepítés vádja az Összefogás Hajdúnánásért részéről, az ő "álhírüket" "cáfolták" így. A helyiek szerint a polgármester nem indul újra jövőre, és Nagyné a fideszes utódjelölt. A vastag bőr megvan hozzá.





A 2020-as nagyon MAGYAR közlemény, a GRÚZ még várat magára

Persze a grúzok nem négerek, és nem is muszlimok, ez is valami, de látjuk, hogy országszerte jönnek a különböző szerzetek a korábbi mellébeszélés ellenére. Ez is csak egy tisztánlátást segítő, tipikus fideszes történet. Persze már annyi van, hogy senkinek se kellene szemüveget vagy kontaktlencsét hordania az országban...

(Kuruc.info)