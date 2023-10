Anyaország :: 2023. október 3. 10:16 ::

Elszállt a költségvetés, a Pénzügyminisztérium megemelte a hiánycélt

Kedd reggel közleménnyel jelentkezett a Pénzügyminisztérium, melyben bejelentette, hogy a 2023-as hiánycélt 5,2 százalékra módosították. A közleményben azt hangoztatja a tárca, hogy ez 1 százalékponttal alacsonyabb a tavalyi deficitnél, ugyanakkor azt nem említik meg, hogy ez 1,3 százalékponttal magasabb az eredeti idei célnál – írja a Portfólió.

A lap szerint feltehetően azért is időzítette kedd reggelre a költségvetésért felelős minisztérium a hiánycél megemelését, mert ma 8:30-tól nyilvános a kormányzati szektor második negyedéves adata, amellyel együtt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvánosságra hozza a Brüsszelnek kiküldött EDP-jelentést is. Ebből pedig már ki lehet olvasni a felülvizsgált idei költségvetési számokat. A kormány ezt akarta megelőzni a minisztériumi közlemény korai nyilvánosságra hozatalával, és ezzel saját kommunikációs köntösébe csomagolni a hiánycél emelését.

A minisztérium közleménye egyetlen szóval sem tartalmazza azt, hogy ez az 5,2 százalékos hiánycél hogyan viszonyul az eredeti idei 3,9 százalékos GDP-arányos hiánycélhoz. (A minisztérium tájékoztató anyaga csak annyit mond, hogy módosítják az idei hiányt, nem azt írja, hogy emelik az eredeti célt.) Azt hangoztatja ugyanis, hogy a kormány idén is csökkenti a költségvetési hiányt, ami szigorú értelemben véve igaz is, hiszen 2022-ben a deficit 6,2 százalék volt.

„A kialakult, veszélyes nemzetközi helyzet rendkívüli terhet ró a magyar költségvetésre is. A rezsivédelem magas költségein túl megnövekedett kiadást jelent, hogy egy háború közvetlen közelségében a magyar honvédelmi kiadások már az idei évben is elérik a GDP 2 százalékát. Emellett Magyarország évek óta kéri az Európai Bizottságtól az uniós határok védelmére fordított határvédelmi költségek megtérítését, amelynek összege eléri a 650 milliárd forintot. Amennyiben a Bizottság eleget tenne Magyarország jogos kérésének, a hiány mértéke közel 1 százalékkal lenne alacsonyabb. Emellett tovább bővítené a magyar költségvetés mozgásterét, ha az Európai Bizottság utalná a Magyarországnak jogosan járó uniós támogatásokat” – indokolta meg a PM a kormány döntését. Majd azt is hozzáteszik: Magyarország kilátásai kedvezők, köszönhetően a magyar gazdaság stabil alapjainak.

Leszögezi a tárca azt is: „a kormány a jövőben is folytatja az egyensúlyi mutatók javítását és megőrzi az évről évre csökkenő hiány- és adósságpályát”. A 2024-es hiánycélról ugyanakkor egyetlen szót sem tesz a minisztérium – jegyzi meg a gazdasági portál.

A 24.hu már július elején arról írt, hogy egyre kevesebbet fogyasztanak a magyarok, miközben csökkennek a költségvetés szempontjából kulcsfontosságú áfabevételek. A zsugorodás olyan mértékű, hogy már százmilliárdokkal elmarad a kormány várakozásaitól. Ha az adatok mélyére ásunk, azt látjuk: nemcsak a fogyasztáscsökkenés, hanem az áfa-visszatérítések megugrása is nyomasztja a büdzsét, és az utóbbi okára még a Pénzügyminisztériumban sem tudnak magyarázatot adni. Várhatóan szorítani kell az idei költségvetésen, jövőre pedig az adóemelés sem kizárt, írja a lap.