Arab főtulajdonosa lesz a Yettelnek

Hamarosan Abu-Dzabiból származó főtulajdonosa lehet a hazai mobilpiac meghatározó cégének, a Yettelnek, szúrta ki a Telex az e& nevű, gigantikus távközlési csoport tájékoztatását.

Eszerint az e& méretes üzletet kötött a cseh PPF Telecom Group kelet-közép-európai üzletágainak irányító részesedéséről. Az üzletnek nem része a cseh "operáció", de négy további országban, Bulgáriában, Szerbiában, Szlovákiában és Magyarországon az arab csoport lesz a helyi részesedés főtulajdonosa. Itthon a Yettelről van szó.

A cikkben emlékeztetnek, a készülő üzletről itthon a HWSW is írt már korábban, de mostanra meg is született a megállapodás. A bejelentésből azt is lehet tudni, hogy a 2,15 milliárd eurós (800 milliárd forintos) üzlet révén a PPF az e&-nek 50 százalék plusz egy részvényt jelentő többségi pakettet ad át.

A tranzakció várhatóan 2024 első negyedévében, de akár még azt megelőzően is lezárulhat, mindez a hatósági jóváhagyások függvénye.

