2023. november 29.

Szakács Árpád: miért hallgat, mit titkol el WHO-ügyben a Fidesz, és miért cenzúráz a BigTech?

Figyelmeztetést kapott az Ultrahang csatorna, és lekorlátozták annak az interjúnak az elérését, amelyet szeptemberben készített Király Tamás Szakács Árpád újságíróval a WHO-szerződéssel kapcsolatban. Mindez az Ultrahang legújabb adásából derült ki, ahol terítékre került az elhatalmasodó cenzúra azokkal a tartalmakkal szemben, amelyek nem tetszenek a globális média és közösségi platformokat üzemeltető BigTech tényellenőreinek. Szakács Árpád elmondta: elérkeztünk oda, hogy már a WHO saját anyagaiból sem lehet idézni.

„Szeptemberben semmi mást nem tettem, mint részleteket olvastam fel a Pandémia megelőzési, felkészülési és reagálási tervből (angolul: Pandemic Prevention, Preparedness and Response), amely az ENSZ közgyűlés elé került, valamint a WHO belső egészségügyi szabályzatát ismertettem (angolul: International Health Regulation), amelyet a WHO oldaláról töltöttem le. Ezekben van leszögezve, hogy milyen lépéseket és döntéseket akarnak meghozni egy jövőbeli kényszeroltási programra, valamint korlátlan felhatalmazást adnak a WHO terrorista múltú főigazgatójának arra, hogy bárhol járványokat hirdethessen ki, amire hivatkozva bármilyen kényszerintézkedést megtehet” – foglalta össze Szakács Árpád. Kiemelte: a BigTech cenzúrájánál is beszédesebb, hogy a WHO-szerződéssel kapcsolatban a magyar kormány semmilyen tájékoztatást nem ad, Orbán Viktor egy szót sem válaszolt a parlamentben Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjének a kérdésére : mit tesznek azért, hogy ne legyenek a magyarok kiszolgáltatva egy marxista terrorista WHO-főigazgató terveinek?

Szakács Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldali és liberális pártok is cinkosan hallgatnak a kérdésben, a médiáikkal együtt asszisztálnak ahhoz, hogy a Fidesz beterelje Magyarországot a WHO börtönébe. „Pontosan ugyanaz történik, mint a Covid alatt: a balliberális média és politika ugyanazt a globális elnyomó terrort támogatta, mint a magát magyar nemzeti kereszténynek tartó Fidesz és annak polgári, konzervatív holdudvara” – tette hozzá az újságíró. Mint fogalmazott: a magyar embereket elnyomó antiglobalista törekvésekkel szemben politikai téren kizárólag a Mi Hazánk vette fel a küzdelmet, a párt országos tájékoztató kampányt és aláírásgyűjtést kezdeményezett.

Szakács Árpád beszélt arról is, hogy november 30-án jár le a WHO egészségügyi szabályzatának elutasítási határideje. Ezek az úgynevezett IHR (International Health Regulations) rendelkezések, adnának felhatalmazást a marxista Tedros Gebrejeszusznak, a WHO terrorista múltú főigazgatójának arra, hogy elvegye a nemzetállamok egészségügyi szuverenitását és kiszolgáltassa a magyar embereket is a WHO finanszírozóinak, a gátlástalan Big Pharma üzleti érdekeinek.

A WHO a belső egészségügyi szabályzatának a módosításával is a finanszírozóinak az érdekeit képviseli, igazából Bill Gates és egyéb befektetőinek a tervét akarja megvalósítani, azért, hogy azok az érdekeltségeiken keresztül minél nagyobb profitot tudjanak termelni. Nem az emberek egészsége a lényeg, hanem az, hogy a globális Big Pharma, azaz a legnagyobb „gyógyszercégek” következmények nélkül minél jobban kizsákmányolják az országokat, akár úgy is, hogy az emberek egészségét tönkretegyék.