2023. november 29. 20:30

Így üldözik el a magyar ételfutárokat

Több alkalommal foglalkoztam már a témával, de érdemes újra írnom róla, mert nagyon szemléletesen bemutatja, hogyan lehet valamit rekordgyorsasággal tönkretenni. Ha emlékszünk még rá, néhány évvel ezelőtt még sok helyen lehetett arról olvasni, hogy egy ételfutár - a magyar viszonyokhoz képest - milyen jól keres. Nyilván akkor sem volt minden felhőtlen, és lényegében látástól vakulásig kellett dolgozni (tehát családos embereknek nem kifejezetten kedvező) a magas fizetésért, de lehetséges volt. Ma már nem az.

A dolgok a Covid-lezárások alatt fordultak rosszra, hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy kizárólag az internetről rendeljenek, így az egész szektort beterelték a Wolt és a Foodora (korábban Foodpanda) kereteibe, ami jelentős többletterhet jelentett az éttermeknek, ugyanis ezeken a felületeken fent lenni pénzbe kerül. Viszont nem tehették meg, hogy kívül maradjanak, ugyanis akkor nem élnek túl a piacon.

Majd jött a kata kivégzése, ekkor derült ki a társadalom szélesebb rétegeire számára, hogy valójában milyen formában foglalkoztatták az ételfutárokat, tehát egyéni vállalkozók voltak. Akkor még bizonyos anyagi kompenzációt kaptak itt-ott a futárok, hogy továbbra is maradjanak, de az elmúlt időszakban ezek is elmaradtak már. És ezzel párhuzamosan az eddigieknél is több Európán kívüli vendégmunkás érkezett.

Őket flottába terelték, lefelezték a "címpénzt", és az a helyzet állt elő, hogy ugyan ki nem rúgták a régebbi ételfutárokat, de ha dolgozni akartak, akkor be kellett lépniük a flottába, különben alig lesz munkájuk, így pénzük is. Csakhogy magában a flottában sem keresik meg azt, amit korábban.

Egy forrásom szerint, aki ételfutárként dolgozik, az elmúlt évekhez képest legalább 50%-kal csökkent a jövedelmük, ebből pedig lehetetlen megélni a jelenlegi gazdasági környezetben. Ezért egyre többen hagyják ott a Woltot és a Foodorát, és helyükre nagyüzemben érkeznek az indiaiak, pakisztániak, kirgizek, filippínók és a hozzájuk hasonlók.

Nyilván a Wolt (2021-ben 7 milliárd euró ellenében felvásárolta az amerikai háttérrel rendelkező DoorDash, amely a tőzsdén is jelen van) egy globális kapitalista nagyvállalat van szó, nekik semmilyen kötődésük nincs a magyar dolgozókhoz, Magyarországhoz, kizárólag a profit érdekli őket. Ez tiszta sor.

A kérdés sokkal inkább az: Magyarország kormánya miért hagyja ezt, miért nem igyekszik megvédeni a magyar munkavállalók érdekeit?

Lantos János - Kuruc.info