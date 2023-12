Kilépéséről tájékoztatta a Momentumot Nyirati Klára bajai polgármester, aki a napokban egy nyilvános rendezvényen kritizálta a párt EP-képviselőjét, Donáth Annát – erről a városvezető maga tájékoztatta a 24.hu-t péntek reggel.

Donáth Anna október végétől kezdve többször is élesen bírálta Gyurcsány Ferencet és az általa vezetett DK-t. A Momentum politikusa szerint ugyanis a DK a hazugság kultúráját képviseli, velük nem lehetséges a kormányváltás, később pedig azt is nyilatkozta az EP-képviselő, hogy többé nem akar egy listán szerepelni Gyurcsánnyal.

Ezzel szemben Nyirati Klára teljesen elhibázottnak gondolja a DK- és Gyurcsány-ellenes irányt, és elmondása szerint ezzel közel sincs egyedül a pártban. Nyirati erről nyilvánosan is beszélt, a Momentum pedig ezért csütörtökön fegyelmi vizsgálatot indított a bajai polgármester ellen, aki egyes kijelentései miatt a közösségi oldalán elnézést is kért.

Péntek reggel azonban Nyirati Klára már arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy kilép a Momentumból, és ezt közölte a pártvezetéssel is.

– Itt helyben, Baján a béketeremtés eszköze most az, hogyha én kilépek a Momentumból – indokolta döntését.

2019-ben négy párt és civilek támogatásával lettem polgármester. A bajaiak továbbra is összefogást szeretnének az ellenzéken belül, ezt viszont nem tudom úgy képviselni és szolgálni, hogyha az egyik szövetséges párt ennyire élesen támadja a másikat. Ez a pártpolitikai konfliktus itt helyben is torzsalkodást szült, ezt szeretném most lezárni a kilépésemmel. Békét szeretnék helyben.