A kapitányságot is meg akarták ostromolni a tömegverekedő cigányok, de még ez sem ér letartóztatást

Hétfőn délután tömegverekedés alakult ki egy autóműhelynél Rákosmentén. A cirkuszt egy dányi férfi és bandája kezdte, akik egy autó miatt rátámadtak a szervizesekre. Előkerült a kés és a pajszer is. Több tucat rendőr fékezte meg a férfiakat, akiket elő is állítottak a rendőrségre. Ám még itt sem ért véget az őrjöngés, lincshangulat alakult ki a kapitányság körül is.

A Metropolnak az autóműhely két tulajdonosa, Gábor és Gevorg mesélte el, miért alakult ki a tömegverekedés.

Egy dányi férfi azt kérte, hogy javítsuk meg az autóját. Előtte elvitte több szervizbe is, ám végül mindenhol magas árajánlatot kapott” – kezdték Gáborék. „Ekkor jött vissza hozzánk. Az egyik kollégánkkal, Zsoltival megegyeztek, hogy autót cserélnek. Tehát Zsolti felajánlotta az övét – ami egy tökéletesen működő, de olcsóbb kategóriájú autó – a dányi férfi autójáért, ami drágább, de motorhibás. Szóban megegyeztek és megbeszélték, hogy hamarosan le is papírozzák az üzletet.

A tulajdonosok beszámolója szerint Zsolt úgy döntött, nekiáll saját költségén megszerelni az autót, hiszen megállapodtak a férfival, már csak a papírok hiányoztak.

A folytatás:

Mi mondtuk neki, hogy előbb várja meg, míg az ő nevére kerül az autó, addig ne álljon neki, de végül nem hallgatott ránk. A dányi férfi hétfőn jött is, hogy kicserélje a kocsiját és elvigye az újat, de nem hozta magával a saját autója papírjait. Mondtuk neki, hogy ez így nem lesz jó, hiszen minden iratra szükség van az üzlethez. Közben látta, hogy meg van szerelve az autója, vagyis működik, így kitalálta, hogy nem lesz csere, elviszi a saját kocsiját. Egyszerűen meg akarták úszni az autó javításának a költségeit. A dányi férfi és csapata azonnal elkezdett fenyegetőzni a műhelyben, azt mondták, hogy ők nem tárgyalnak: rögtön arcon leszünk szurkálva. Ezután egyikük mutogatni kezdte a nála lévő kést. Közölte, hogy legközelebb már nemcsak néhányan lesznek, hanem az egész családdal jön vissza. Valóban így is volt, délután a kolléga hívott, hogy beállítottak hatan a szervizbe. Azonnal odamentünk és láttuk, hogy balhéznak. Verekedtek, dulakodtak üvöltöztek bent a szervizünk területén. Ráadásul az egyiknél kés is volt, amivel hadonászott. Ekkor Gábor berohant egy pajszerért. Elkezdett üvöltözni, hogy fejezzék be a balhét, mert ha nem teszik, akkor össze fogja törni az autójukat a pajszerral. Ahogy beléptek a szervizbe, azonnal kést rántott az egyik támadó. Próbáltuk kiszedni a kezéből, ugyanis hadonászott vele, engem meg is vágott a kezemen. Ekkor jött Gábor a pajszerral, hogy elterelje a figyelmüket, nehogy leszúrjanak az embereinkből valakit. Folyamatosan mondtuk nekik, hogy csakis akkor vihetik el az autót, ha kifizetik a javítási költséget, ami körülbelül 800 ezer forint volt, de ők erre nem voltak hajlandóak. Végül a dányi férfi bandája hívott rendőrt és riasztották a többi rokont is, így azok is tömegével jöttek a szervizhez.

A két társaság összecsapásának körülbelül 30-40 fő rendőr vetett véget.

Elözönlötték a területet a rendőrök. Lefoglalták a pajszert, de érdekes módon az a kés, amivel a férfi fenyegetőzött és ami a kamerafelvételeken is szerepel, eltűnt. Mindenkit átmotoztak és megnézték a kocsikat is. A dányiak kocsijából előkerült egy másik kés is, így azt is elvitték. Végül mindenkit előállítottak a rendőrségen. Éjfélig helyszíneltek a rendőrök, majd miután elvittek mindenkit, hajnal egyig tartott a kihallgatás. Végül közülünk Gábor is gyanúsított lett, rabosították is, mert az ő kezében volt a pajszer. Pedig nem bántott senkit, csak felemelte, hogy elijessze a dányiakat. Amikor mentünk haza a rendőrségről, láttuk meg, hogy a férfi még hívott embereket. Legalább hatvan főt trombitáltak össze, akik fenyegetőztek. Meg akartak ölni minket. A kapitányságról, hátulról rendőrautóban menekítettek ki minket…

Csak két főt gyanúsítanak - egyikük a védekező szervizes



Az esettel kapcsolatban a BRFK ezt közölte: