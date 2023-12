Anyaország, Videók :: 2023. december 5. 18:13 ::

Bajban ismerszik meg a barát - mondta a honvédelmi miniszter, és elrepült Tel-Avivba

Nehéz időkben is feltétel nélkül a szövetségeseink mellett állunk - jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután Tel-Avivban találkozott Joav Gallant izraeli védelmi miniszterrel kedden - közölte a Honvédelmi Minisztérium az MTI-vel.

A közlemény szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: látogatása elsődleges célja, hogy közvetlenül is kifejezze a magyar kormány szolidaritását a zsidó állammal az októberi Hamász-terrortámadás után.

Hozzátette: "eddig is és ezután is minden fórumon támogattuk és támogatjuk Izrael önvédelemhez való jogát".

A miniszter tájékoztatott arról, hogy Joav Gallant védelmi miniszterrel folytatott tárgyalásaikon az aktuális biztonság- és védelempolitikai kérdések mellett a kétoldalú katonai kapcsolatok áttekintése, továbbá a védelmi ipar területén történő együttműködés kérdései álltak. Az egyeztetéseken részt vettek az ELBIT, a RAFAEL, valamint az IAI vállalatok vezetői is.

A látogatás során aláírták a magyar-izraeli katonai együttműködési megállapodást (MoU), amely a két ország közötti további védelmi ipari együttműködés feltétele - írták.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: a magyar honvédelem egyik alapjának tekinthető légvédelem megújítása is Izraelhez köthető. Hiszen a magyar kormány ehhez a méltán ismert és elismert izraeli Vaskupola radarrendszerének elemeit vásárolta meg, amelyek így - az amerikai-norvég NASAMS rakétarendszerrel együtt - alkotják Magyarország 21. századi, high-tech légvédelmi rendszerét - áll a közleményben.

Miközben Szalayék a korlátlan "önvédelmet" hangoztatják, még Baerbock is felemeli szavát a civilek irtása ellen

Tanja Fajon külügyminiszter és német hivatali kollégája, Annalena Baerbock az Európai Unió bővítésének szükségességét hangsúlyozta kedden Ljubljanában, a közel-keleti helyzettel kapcsolatban pedig a kétállami megoldást sürgette, azaz Izrael állam mellett egy palesztin állam megalakítását.

Fajon a közös sajtótájékoztatón elmondta: Szlovénia következetesen a tartós humanitárius béke megteremtése mellett áll ki a Közel-Keleten. Hozzátette: német kollégájával egyetértettek abban, hogy a kétállami megoldáshoz elengedhetetlen az arab országok támogatása.

"Nem fogadjuk el a Gázai övezet lakóinak erőszakos kitelepítését, sem a Gázai övezet és Ciszjordánia helyzetének külön megoldását, valamint a Gázai övezet területének csökkenését" - vázolta fel Szlovénia álláspontját Fajon.

Elítélte az izraeli hatóságokat az erőszak fokozásáért Ciszjordániában, valamint a zsidó telepek további bővítésének bejelentéséért, ami szerinte nem járulnak hozzá sem a békéhez, sem a Hamász megsemmisítéséhez.

Baerbock szerint a közel-keleti konfliktusban az egyik fél szenvedése akkor érhet véget, ha a másik fél szenvedése is véget ér. Izraelnek joga van megvédeni magát, de kulcsfontoságú, hogyan lép át egy új szakaszba - húzta alá.

Szavai szerint Izraelnek humanitárius felelőssége van abban, hogy a civilek ne szenvedjenek. "Azért dolgozunk együtt egy új tűzszünetért, hogy megvédjük az embereket" - mondta.

Fajonhoz hasonlóan Baerbock is a kétállami megoldás mellett érvelt. "Az izraeliek csak akkor élhetnek biztonságban, ha a palesztinok is biztonságban élnek, és fordítva" - hangsúlyozta, megjegyezve, hogy nem lesz könnyű dolga az ENSZ Biztonsági Tanácsának, amelynek 2024-ben és 2025-ben Szlovénia is állandó tagjává válik.

A két politikus az EU bővítésének szükségességét is sürgette.

Baerbock szerint az EU-nak fel kell készülnie egy olyan jövőre, amelyben több mint 30 taggal rendelkezik majd. "Ez azt jelenti, hogy fel kell készülnünk a bővítésre, de nemcsak úgy, hogy új székeket teszünk az asztalhoz, hanem hogy elfogadunk bizonyos változásokat" - mondta. A bővítés és az uniós reformok ugyanannak az éremnek a két oldala, így lesz Európa jövője biztonságban - mondta.

A szlovén diplomácia vezetője felszólította az EU-t, hogy ne feledkezzen meg a nyugat-balkáni országokról, amelyek Oroszország Ukrajna ellen folytatott háborújával összefüggésben most még fontosabbá váltak.

Fajon jelezte: ő és a német miniszter jövőre közös látogatást tervez Bosznia-Hercegovinába, és olyan javaslaton dolgoznak, amely új szavazási módszerekkel gyorsítaná fel a bővítési folyamatot.

(MTI nyomán)