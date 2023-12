Anyaország :: 2023. december 6. 20:48 ::

"A megoldást a Fülöp-szigeteki munkavállalókban látjuk"

A minap.hu intézett kérdéseket Király Zoltán, a Joyson Safety Systems Hungary Kft. gyárigazgatója és Molnár Attila, a Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója részére. Ugyanis hosszú stratégiai egyeztetést követően, még idén november és december hónapban egy új "fejlődési irány" veszi kezdetét, hiszen a Joyson Kft. a munkaerőbázisának stabilizálása érdekében azt a döntést hozta, hogy munkaerő-kölcsönzés keretében Fülöp-szigeteki munkavállalókat alkalmaz, melyben stratégiai partnere, a Pannonjob Kft. lesz segítségére.

A válaszok stílusa nagyjából hasonlít az 1950-es évek bolsevik agitációs propagandájához, megkérdőjelezhetetlenül jó döntést hoztak, a Fülöp-szigeteki vendégmunkások érkezése kész főnyeremény.

Csak néhány szemelvény az interjúból:

- Az év közepére kezdett körvonalazódni bennünk, hogy hosszú távú megoldásra van szükségünk, valami újra, ami segít a nagyobb létszámú létszámigény biztosításában, de egyúttal stabilitást is biztosít ebben a környezetben - mondja Király Zoltán Imre. A gyárigazgató azt is elmondta:

Olyan megoldást kerestünk, amely hosszú távon megoldja a most problémáit és ezt a nagyobb létszámú, harmadik országbeli, konkrétabban a Fülöp-szigeteki munkavállalókban látjuk.

- Országszerte vannak partnereink, így látjuk, hogy az a tendencia, ami most a Miskolc közeli partnereink életét megnehezíti, az ország nyugati régiójába már évekkel ezelőtt elért. Évtizedek óta szállásoltatunk, közel 10 éve foglalkoztatunk külföldieket, ukránokat 2017 óta, a 2021-es jogszabályváltozásoknak köszönhetően pedig már kazah, kirgiz és Fülöp-szigeteki munkavállalókat is. Folyamatosan keressük azokat az új megoldásokat, amivel támogatni tudjuk a partnereink lokálisan felmerülő igényeit - büszkélkedett a munkaerő-kölcsönzős Molnár Attila.

De most jól figyeljünk, jön az egyik legfontosabb rész.

- Kiemelkedő angol nyelvtudásuk és az oktatási rendszerük magas színvonala miatt tudnak és készek is külföldön munkát vállalni. Fontos számukra a kollektivizmus és a hatalmi távolság, az egyéni céloknál sokkal fontosabb számukra a közös célok elérése, amely a gyári környezetben kiemelkedően fontos jelentőségű. Olyan nációt kerestünk, akiknél mindezek mellett a fluktuációs számok is alacsonyan tarthatóak, így összességében egy termelő vállalat számára minden kritériumnak megfelelnek - fejti ki Király Zoltán. Most a nyelvtudásról és az oktatási rendszerről szóló mesét hagyjuk, de jól kirajzolódik, milyen számára az ideális munkaerő. Olyan, amelyik a pocsék körülmények és a gyenge fizetés mellett sem fontolgatja a felmondást. Tiszta sor.

- Amikor a távolabbi országokból is megnyílt a lehetőség a munkaerő toborzására, tudatosan azokat az országokat választottuk, ahonnan olyan munkavállalókat tudtunk alkalmazni, akikkel mind nekünk, mind a partnereinknek megoldott a kommunikáció. Így választottuk a kazahokat, kirgizeket az orosz nyelvtudásuk miatt, majd a Fülöp-szigeteki munkavállalókat az angol nyelvtudásuk miatt. Elmondható, hogy legjobban ez utóbbi nemzet képviselő váltak be. Nagy létszámban foglalkoztatjuk őket, és nagyon jók a tapasztalataink - sietett felzárkózni a Molnár Attila "humánerőforrás"-nepper is.

Fontos információ még a kínai tulajdonú cégről, hogy 2019-ben 16 milliárd forintnyi értékben bővítették, akkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be büszkén, hogy a kormány 4,9 milliárd forint készpénztámogatást nyújt a fejlesztéshez. A magyar dolgozó megbecsülésére úgy látszik, nem jutott belőle...

Lantos János - Kuruc.info