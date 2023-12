Anyaország :: 2023. december 9. 13:48 ::

Kétsávossá vált a kamionbeléptetés Röszkénél

Már két sávon is meg lehet közelíteni a röszkei határátkelőhely teherforgalmi terminálját, így folyamatosan nő az Európai Unió területére 24 óra alatt belépő kamionok száma - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szombaton az MTI-vel.

Azt írták, a beléptetést Magyarországra a rendőrség, a mérlegelést a Magyar Közút végzi párhuzamosan, egyszerre két sávon, a NAV munkatársai pedig két röntgen segítségével ellenőrzik a járműveket.

"A hatóságok rendelkezésére áll minden erőforrás, ami a nemrégiben átadott, második beléptető teherforgalmi sáv kiszolgálásához szükséges, beleértve a közelgő ünnepi időszakot is" - fogalmaztak, hozzátéve: ha a szerb oldalról éjjel és nappal is ütemesen érkeznek a járművek, akkor a jelenlegi 600-650 kamionnál is többet fogadhatnak naponta.

Kiemelték: a várakozási idő csökkentését, az ellátási lánc folyamatosságát, a határt átlépő kamionok számának növelését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal prioritásként kezeli.

A határátlépés időtartama függ a fuvarozóktól is, mivel az egyes vámeljárások időszükséglete eltérő. A szabadforgalomba bocsátás a leginkább időigényes eljárás, ezért azt célszerű a NAV belterületi igazgatóságain kezdeményezni, hogy gyorsabb legyen a határátlépés - áll a közleményben.

Kitértek arra: az árutovábbítási eljárást - a "T okmány" pontos kitöltésével - érdemes már az indulási hely szerinti vámhatóságnál kezdeményezni, így a határon tovább csökkenthető a várakozási idő. Az árutovábbítási eljárás melletti beléptetés ugyanis úgy a leggyorsabb, ha azt a tranzitegyezmény valamely másik tagállamában - például Szerbiában - megindították.

(MTI)