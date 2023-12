Anyaország :: 2023. december 19. 10:12 ::

Minden más párt leszavazta a képviselők állampolgárságainak nyilvánosságát célzó Mi Hazánk-indítványt

Leszavazta az Országgyűlés a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvényjavaslathoz Novák Előd által benyújtott módosító javaslatot, mely a magyarországi politikusok állampolgárságának nyilvánosságra hozatalát célozta, de egyetlen más képviselő sem támogatta a plenáris szavazáson.



Ez a mém terjedt Simon Gábor útleveléről az ügy kirobbanása után

Nemcsak a külföldi támogatás, hanem a jelöltek külföldi állampolgársága is jelentős szuverenitási kockázat lehet hazánkra nézve. Erre tekintettel a módosító javaslat célja annak a kötelezettségnek a megteremtése volt, hogy a különböző választásokon induló jelöltek a saját és családtagjaik esetleges magyaron túli egyéb állampolgárságáról is nyilatkozzanak a jövőben a megfelelő transzparencia megteremtése érdekében – áll a javaslat indokolásában.

A Mi Hazánk régóta szorgalmazza sajnos egyedüli pártként, hogy az országgyűlési képviselőknek és családtagjainak az esetleges egyéb állampolgárságáról nyilatkozniuk kelljen, hogy tisztán látható legyen, ki milyen kötöttségekkel rendelkezik, valamint ki épített ki magának egyfajta menekülő útvonalat, mondjuk egy afrikai banánköztársaságba, mint Simon Gábor volt államtitkár, az MSZP elnökhelyettese, akinek nemcsak 240 millió forintos bécsi számláját találták meg (melyet vagyonnyilatkozatából kihagyott), hanem a széfjében további több tízmillió forint mellett egy közép-afrikai ország útlevelét is.

Vannak frissebb lelepleződések, több politikus esetében is merültek fel ilyen gyanúk, például Márki-Zay Péterről is csak előválasztási győzelme után, miniszterelnök-jelöltté válását követően vált nyilvánossá, hogy kanadai állampolgársággal is rendelkezik. A Mi Hazánk Mozgalom nyilvánosságot indítványozó javaslatának leszavazása miatt továbbra is megtörténhet, hogy megválasztanak valakit akár kormányfővé, s aztán kiderül, egy másik ország állampolgárát választották meg. Márki-Zay Péter tehát csak egy idegen állam alkotmányára esküdött fel, hiszen a magyar állampolgárságba beleszületett. Akárcsak Cseh Katalin, aki szintén kettős állampolgár, s hogy idegen érdekeket képvisel, azt persze láthatjuk.

Eltitkolta önéletrajzából, vagyonnyilatkozatából svéd állampolgárságát a Momentum frakcióvezetőhelyettese, Bedő Dávid, aki legutóbbi interpellációjában is Svédország érdekében szólalt fel, persze ezt a nem mellékes indíttatását ott sem említve. Hogy apja még Svédországban született, arról beszélt egyszer, de állampolgárságáról nem. Bedő önéletrajzában nem tett említést kettős állampolgárságáról, csak hogy a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolába járt, illetve alapfokú svéd nyelvismeretét említi. Még Hajnal Miklós frakciótársa is úgy nyilatkozott, hogy hibát követett el Bedő Dávid az állampolgársága elhallgatásával. Igaz, Hajnal pedig közgazdásznak hazudta magát, noha nincs diplomája.

Bedő Dávid volt az is, aki idén lebukott, hogy hónapokkal korábban titokban a Világbank képviselőjével tárgyalt egy washingtoni parkban, konspirált környezetben, amint azt portálunk feltárta.

Amerikai állampolgársága is van a Momentum II. kerületi alpolgármesterének, Berg Dánielnek is, de még ki tudja, hány politikusnak? Továbbá nemcsak Szabó Tímea esetében merült fel, hogy CIA-ügynök, hanem már Gyöngyösi Mártont is CIA-ügynöknek nevezte a Jobbik utolsó (azóta kilépett) '56-osa, Murányi Levente tavaly, áll az indoklásban.

Novák Előd előterjesztő végül az izraeli joggyakorlatot hozta fel példaként, ott ugyanis nemcsak nyilvános a parlamenti képviselők más állampolgársága, hanem ilyen esetben dönteniük kell: másik állampolgárságukról vagy mandátumukról mondanak le.