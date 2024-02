Anyaország :: 2024. február 4. 18:52 ::

"Ha úgy tetszik, tudatosan hazudtam" - egyet beismert Bayer a sok közül

– Úgy gondoltam, amint közlöm, hogy az egyik nagyapám nyilas volt, meg besúgó, az jókora vihart kavar. Nem akartam, hogy emiatt zaklassák a már akkor is idős rokonomat – egyebek mellett ezzel indokolta Bayer Zsolt, hogy miért állította még 2016-ban, hogy kikérte a nagyapja, Gyimes Károly ügynökaktáit az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából, írja a 24.

„Ha úgy tetszik, tudatosan hazudtam” – fogalmazott az Index kérdésére egy szombati sajtótájékoztatón.



Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Mint ismert, Bayer Zsolt nagyapjának tevékenységéről Ungváry Krisztián számolt be egy videóban. A történész egyik fő állítása az volt, hogy a kormánypárti publicista tudatosan elferdítette a nagyapjáról szóló visszaemlékezéseit, így nem tért ki arra, hogy Gyimes Károly a Horthy-rendszerben nyilas volt, majd 1945 után besúgóként segítette a kommunista államhatalmat. Ungváry vádjaira Bayer egy válaszcikkben reagált, amelyben kifejtette: „Iszonyodom attól a nagy, erős, csöndes embertől, aki a nagyapám volt.” Hozzátette: „Alig-alig tudtam minderről valamit”, majd tévedésnek nevezte, hogy évekkel ezelőtt kikérte volna a nagyapjára vonatkozó iratokat. Csakhogy egy 2016-os Mandiner-interjúban azt állította:

Aztán kikértem az iratokat. Bizony, volt ára annak a főorvosságnak. A nagyapámat beszervezték. III/III-as volt. Haláláig. Itt vannak a jelentései, kikértem őket a történeti hivataltól.

Erre az ellentmondásra kérdezett rá az Index. Bayer Zsolt először is leszögezte, hogy valóban fel kell dolgoznia azt a tényt, hogy „a nagyapám nyilas volt, aztán a komcsik besúgója.”

„Egy vádjuk van, hogy én kvázi hazudtam arról, hogy kikértem a nagyapám anyagait, utána mégis olyanokat nyilatkoztam, hogy a nagyapám emberséges volt, zsidókat mentett, besúgói jelentései pedig semmiségekről szóltak. Ezt kell tisztába tennem: 2016-ban egy idős rokonom, akit most sem fogok megnevezni, mert a mai napig él, a kezembe adott négy darab levelet. Kettőt ezek közül a nyilas múltja miatt feljelentett nagyapám védelmében írt két ember. Ezeket a leveleket Ungváry is ismeri. Nem pontosan értem, miért is tartja őket hiteltelennek. A másik két levélben olyan jelentések voltak, amelyeket a nagyapám írt, mint Ungváry is megállapítja, valójában súlytalan ügyekben. Akkor úgy döntöttem, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozom, mielőtt megteszi más. Abban az interjúban valóban azt mondtam, hogy kikértem nagyapám adatait. Ha úgy tetszik, tudatosan hazudtam. Ennek az volt az oka, hogy természetesen úgy gondoltam, amint közlöm, hogy az egyik nagyapám nyilas volt, meg besúgó, az jókora vihart kavar. Nem akartam, hogy emiatt zaklassák a már akkor is idős rokonomat. Nem lett belőle ügy, nulla reakció kísérte, majd eltelt nyolc év, és most újra elővették a történetet. Tehát szeretném leszögezni, hogy nem kértem ki nagyapám anyagait. Bárki besétálhat a történeti hivatalba, és megkérdezheti, hogy Bayer Zsolt igényelt-e ilyen dokumentumokat” – fejtette ki.

Nem csak erről hazudott

2016-ban még így emlékezett a nagyapjára:

…tizenéves koromig jól ismertem. Csupa jó emlékem kötődik hozzá. Messze volt akkor Nagykanizsa, hat óra vonattal, de imádtam. Négyméteres belmagasságú polgári lakás, mindig volt rántott karaj, Balatonfenyvesen ráadásul minden nyáron bérelt a nagypapa egy nyaralót, ott voltunk vele mi, unokák... Csodás.

Ehhez képest hétfőn már azt írta a Magyar Nemzetben, hogy alig ismerte Gyimes Károlyt, „legfeljebb ha hússzor” találkozott vele egész életében, és iszonyodik tőle.

