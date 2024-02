Videók :: 2024. február 2. 23:48 ::

Ungváry: "Trianonban az ország gazdasági értelemben egy kolonctól is megszabadult"

A frisshirek.hu Magyar Közöny című podcastjének vendége nemrég Ungváry Krisztián történész, egyetemi tanár volt, aki az adásban többek között a Trianoni békeszerződésről is beszélt – írja a Mandiner.

A történész a békeszerződés kapcsán megdöbbentő nyilatkozatot tett. „Ha egyrészt felismernénk azt, hogy ez a Trianon – bármennyire is rettenetes, tönkretette egy ország lakosságának nagyon jelentős részét –, korántsem annyira szörnyű, mint amennyire ez be lett állítva. Sokkal rosszabb is lehetett volna” – fogalmazott.

A történész szerint ugyanis „Trianonnak nem az a baja, hogy elvették az erdeinket és bányáinkat, meg hegyeinket, mert azok nem a mieink, hanem azoké, akik ott éltek. Speciel a trianoni békeszerződés kapcsán Magyarország nem a fejlett, hanem a fejletlenebb területeit vesztette el”.

Mint Ungváry egy példával rámutatott, szerinte ez olyan,

mintha Budapestről levágnák Kelet-Magyarországot. A budapesti adófizető sokkal jobban járna

– tette hozzá.

Ungváry Krisztián említett kijelentéseit az alábbi videó 37. percétől kezdődően hallgathatja vissza:

Még azt is vitatja, hogy békediktátumról van szó

A Mandiner csak az inkriminált résszel foglalkozik a beszélgetésből, azonban elhangzik még pár érdekes gondolat. De Trianon kapcsán is mondott mást is.

Például a békediktátumozás sem tetszik neki, mert minden békét a győztes diktál... Ez persze nem ilyen egyszerű, a nagyon tudományos történész úr biztosan jól tudja, hogy nem minden háború járt ennyire drasztikus békefeltételekkel (korábban sok évszázadon át dinasztikus logika mentén folytak és zárultak le a háborúk, és Napóleon miatt sem büntették Franciaországot, persze extrémebb esetek is voltak, gondoljunk csak Lengyelország felosztásaira), és az első világháborúból mi különösen borzasztóan jöttünk ki (az Osztrák Császárság egy műállam volt a Magyar Királysághoz képest, sőt Ausztria megkapta Őrvidéket). Arról nem is beszélve, hogy az egész rendezés pedig geopolitikailag hazavágta az egész térséget. Az persze nyilvánvaló, hogy a történelmi helyzet nem kedvezett a tömbnemzetiségekkel rendelkező államoknak.

Annyira nincs képben, hogy szerinte Bayer ideológiailag a portálunkra való

Erről 7:15-től beszél a videóban, de szerintünk ehhez először is az kellene, hogy a ideológiája legyen az exnépszabadságos Bayernek, ne csak Fidesz-csicskaként leélt karrierje. Ezért lehet az, hogy gyökeresen más a véleményünk az övéi migránsbetelepítéséről , ahogy az általa bemutatott cionista saulfordulással sem vagyunk vádolhatók. 30:10-től fájlalja, hogy portálunk +érdekes módon" nem szemlézte a podcastját, bár olvasóinktól diszlájkokra számított volna, de így kénytelen volt a Vadhajtásokra hivatkozni. Abban igaza van, hogy nem vagyunk feliratkozói, így a jövőben sem fogjuk azonnal fanfárokat zengve átvenni a videóit. Az mindenesetre, hogy a nyilasozással nem értünk egyet, távolról sem jelenti azt, hogy ne lenne számunkra érdekes a téma, Bayer Zsoltot (ahogy eddig is láthattuk), nem szokásunk kímélni. Ennek megfelelően Bayer válasza kapcsán a videóinterjú közlése előtt két nappal beszámoltunk a történetről.

A videóban elhangzottakat nem áll szándékunkban végigvenni, de röviden még említésre méltó lehet:

Bayert, mint a Fidesz kulturális színvonalát megjelenítőt Győzike mellé teszi;

végig tények és tudományos alátámasztottság fontosságát hangsúlyozza, hogy aztán a Mi Hazánkat mindenféle érdemi érvelést nélkülözve a Fidesz proxypártjának minősítse az orosz példát említve (képzeljük el, hogy Putyint úgy kritizálná valaki, mint a Mi Hazánk részéről Orbánnal teszik azt... az elméletéhez képest feltűnően sok a markáns véleménykülönbség a két párt között);

szörnyülködik Toroczkai Kárpátalja visszatérését felvető kijelentésén;

és persze a kitörésről megemlékezés hazafias formája is túl náci neki.

