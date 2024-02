Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. február 8. 19:55 ::

Orbán nem áll ki Novák mellett, alkotmánymódosítással csillapítaná a botrányt Dúró Dóra javaslata alapján

– Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem. Ez a személyes meggyőződésem – mondta Facebookon közzétett videójában Orbán Viktor. (Jelen esetben ugyanakkor nem pedofil kapott kegyelmet, hanem egy bűntársa, így a kormányfő ugyanazt az összemosást követi el, amivel eddig másokat vádoltak - a szerk.) /Frissülő összeállítás./



Mint ismert, Novák Katalin az áprilisi pápalátogatás alkalmával kegyelmet adott K. Endrének. A bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesének tudomása volt arról, hogy az intézmény akkori igazgatóját több gyerek molesztálásával vádolják. K. Endre előre megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében, amit a pedofil igazgató jelenlétében akart aláíratni a gyerekkel. A korábbi igazgatóhelyettest végül 3 év 4 hónap börtönre ítélték, az államfő közbenjárására viszont kegyelmet kapott. A múlt héten ismertté vált döntés miatt egyre szélesebb a felháborodás.

A miniszterelnök az üggyel kapcsolatban elmondta: „kialakult egy vita” az elnök kegyelmi jogköréről, de szerinte „itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet teremteni egy világos és egyértelmű döntéssel”.

– Nekem is van öt gyermekem és hat unokám. Ha valakik hozzányúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy miszlikbe kell vágni – mondta Orbán, majd közölte, hogy

a kormány nevében benyújtott egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné tenné, hogy kiskorú gyerekek ellenében elkövetett bűncselekmények esetén az elkövető kegyelmet kapjon.

Az ellenzéki pártok már korábban bejelentették, hogy több, a pedofíliával kapcsolatos törvényt is módosítanának Novák kegyelmi döntése miatt. Orbán alkotmánymódosítása Dúró Dórának, a Mi Hazánk alelnökének a törvényjavaslatához hasonlít a leginkább, amely a 18. évüket még be nem töltött sértettek terhére elkövetett bűncselekményeknél zárná ki a köztársasági elnök egyéni kegyelmezési jogát, írja a 24.

– Ideje rendezni ezt a kérdést – zárta szavait Orbán.

Frissítés: a Mi Hazánk elnökhelyettesének bejegyzése:

Orbán Viktor a Mi Hazánk már benyújtott javaslatából szemezgetve félmegoldással állt elő Orbán Viktor bejelentette, hogy az elnöki kegyelemből a jövőben kizárja a pedofil bűnelkövetőket - én ugyanezt nyújtottam be a tegnapi napon, de nem szűkítve a kört kifejezetten a pedofilokra: egyetlen vádlott, illetve elítélt se kaphasson kegyelmet pedofíliához kapcsolódó ügyekben, például az elkövetőnek falazók vagy a zsarolók se. Szégyen, hogy erre egyáltalán szükség van, mert olyan köztársasági elnöke van Magyarországnak, akinek magától nincs annyi erkölcsi érzéke, hogy ezeket az eseteket kizárja. Ugyanakkor a miniszterelnök jövőre nézve is csak félmegoldásnak minősülő bejelentése figyelemelterelés, Novák Katalinnak igenis vállalnia kell a politikai következményeket, és távoznia kell az államfői székből. A Mi Hazánk február 13-án, kedden 18 órától fáklyás felvonulást tart és gyertyagyújtással emlékezik a bicskei gyermekotthon azon áldozatára, aki öngyilkos lett. A korábban már benyújtott javaslatom ide kattintva érhető el.

2. frissítés: Török Gábor szerint ez selyemzsinór, Gundel Takács Gábor lemond a Köztársasági Elnöki Tanácsadó Testület-tagságáról:

3. frissítés: így módosíthatják az alkotmányt

A Magyar Nemzet birtokába kerültek annak a módosító javaslatnak a részletei, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be csütörtök délután.

Az alkotmánymódosító javaslat értelmében a jövőben nem kaphatnak elnöki kegyelmet olyan személyek, akik kiskorú személyek sérelmére követtek el szándékos bűncselekményeket. Vagyis a jövőben a köztársasági elnöknek nem lesz joga kegyelmet adni olyan elítélteknek, akiket pedofíliával kapcsolatos bűncselekmények ügyében ítéltek el.

"Magyarországon a gyermek a legfontosabb! A gyermekek kárára elkövetett bűncselekmények tetteseit a törvény teljes szigorával kell büntetni. Aki kiskorú gyermek kárára szándékos bűncselekményt követ el, az semmilyen indokkal nem mentesülhet a tettei következményei alól" – áll a módosítási javaslat indoklásában, amely szerint egyértelműen ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a gyermekek kárára szándékos bűncselekményt elkövetők kegyelem útján mentesüljenek a büntetésük hátrányos jogkövetkezményei alól, és újra büntetlen előéletűvé válhassanak.

"Alaptörvényünkben kell világossá tenni, hogy a gyermekek kárára bűncselekményt elkövetők számára nincs kegyelem!" – fogalmaznak a dokumentumban.

A lap információi szerint az alkotmánymódosítás rendelkezik arról is, hogy mit kell tennie a köztársasági elnöknek az olyan folyamatban lévő kegyelmi kérelmekkel kapcsolatban, amelyekben egy kiskorú személy sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében nyújtanak be kérvényt. Az átmeneti rendelkezések ugyanis egyértelműsítik, hogy a már folyamatban lévő kegyelmi ügyekben is alkalmazni kell a kiskorúakat védő, kegyelmet kizáró rendelkezést.

4. frissítés: a megviselt Novák Katalin elrepült Dohába



Novák Katalin csütörtök délután, tartva a hivatalos programját, Katar fővárosába, Dohába repült. A köztársasági elnököt szállító gép az Index reptéri információi szerint egyórás késéssel szállt fel, mivel Novák Katalin ugyan időben megérkezett, de még hosszan telefonált az autójában.

A lap úgy tudja, a köztársasági elnököt láthatóan megviselték az elmúlt napokban történtek, és az utazására nagyjából akkor került sor, amikor Orbán Viktor bejelentette, hogy alkotmánymódosítást nyújt be a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi ügy után.

A Sándor palota a lapnak egy rövid közleményben reagált a fejleményre: "A bejelentett Alaptörvény-módosítás a gyermekek még erősebb védelmét szolgálja, ezért Novák Katalin köztársasági elnök jó szívvel fogja aláírni az Országgyűlés által elfogadott jogszabályt."

Máris vizsgálják, mennyit ártott a pedofilbotrány

Telefonos közvélemény-kutatással mérik fel, mennyit rontott Novák Katalin és Varga Judit megítélésén a pedofilügyben elítélt K. Endrének adott köztársasági elnöki kegyelem. A hvg egyik olvasóját kereste meg a Call Express Közvélemény-Kutató Intézet.

A lap felsorolta a cég által feltett kérdéseket is:

Hallott-e arról, hogy Novák Katalin köztársasági elnök tavaly áprilisban kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesének?

Hallott-e arról, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszternek is ellen kellett jegyeznie a kegyelmi döntést?

Ön szerint Varga Judit igazságügyi miniszterként felelősnek tekinthető, vagy nem az ügyben?

Egyetértene-e azzal, ha a parlament felülvizsgálná az elnöki kegyelem intézményét a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények esetén, mint amilyen a pedofília, és nem adna módot a kegyelemre?

A bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesét, amiatt ítélték el, mert tisztában volt azzal, hogy a volt igazgató több gyermeket is molesztált, valamint egy hamis tanúvallomás megírására kérte az egyik tanút. Ön szerint mit kellene tennie Novák Katalinnak? A három lehetőség: lemondjon-e, felül kellene vizsgálnia a kegyelmet, vagy nem kellene semmit csinálnia.

Arra is kíváncsiak voltak, hogy kedvező vagy kedvezőtlen a véleményük a válaszadóknak Orbán Viktorról, Varga Juditról és Novák Katalinról.

A Call Express Közvélemény-kutató Intézet az Amarone Kft. egy divíziója, mely elsősorban telefonos közvélemény-kutatást végez. Nem jogi személy, ezért nincs külön adószáma, és a cégtárban sem található meg.