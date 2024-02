Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. február 20. 21:05 ::

Az ATV-sek szerint Kaleta nem is pedofil - csak "képeket nézegetett"

Gyorsan eszkalálódott a beszélgetés az ATV Magyarország Szigorlat című friss műsorában. A vendég Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke volt, akit Kuczogi Jakab, a Szabad Európa újságírója és a műsorvezetők, Somos András és Krug Emília kérdeztek. A beszélgetés első két percében szóba került a pedofília kérdésköre, egy ponton pedig Kaleta Gábor ügye is.

A párbeszéd Somos András és Márki-Zay között a következőképp zajlott:

Somos: Tudna arra példát mondani, hogy hány pedofilt engedtek szabadon? Márki-Zay: Hát én a Kaletán háborodtam fel annak idején legjobban. Somos: De ő nem volt pedofil. Márki-Zay: Nem volt pedofil? Somos: Nem. Márki-Zay: Hát elnézést, miért nem volt pedofil? Somos: Azért, mert olyan képeket nézegetett, amelyeken kiskorúak szerepelnek, ez nem pedofil bűncselekmény. Márki-Zay: Hát ehhez képest elítélték érte. Bocsánat, ez az első, hogy ezt hallom. Elítélték pedofíliáért Peruban meg Magyarországon is.

Ekkor a beszélgetésbe becsatlakozott a másik műsorvezető, Krug Emília is, aki azt mondta, nemrég olvasta dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakember, a Hintalovon Alapítvány vezetőjének cikkét arról, hogyan ne váljon a gyermekvédelem és a pedofilozás politikai termékké.

Krug Emília: Na például így nem, hogy az emberek általában azt se tudják, mit jelent a pedofília. Ami azt jelenti, olyan vágyakat, amelyeket csak egy kiskorú tud egy ilyen pedofil emberben kielégíteni. Itt most nem erről van szó. Tehát, ne legyen ez az ügy politikai termék, és hogy legyen az áldozatokon legyen a figyelem.

Mindeközben Márki-Zay egyre csak azt ismételgette, hogy „de hát elítélték”.

Az elhangzottakkal kapcsolatban a Telex kérdéseket küldött az ATV-nek, a következő válasz kapták:

Az ATV elhatárolódik Somos András kijelentésétől és szankcionálni fogja azt. Súlyos hibának tartjuk, ezért fegyelmi eljárás indul Somos András ellen. A műsorvezető arról tájékoztatta a szakmai vezetést, hogy hibásan jogászkodott, és arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a gyermekpornógráfia miatt történő elítélés jogilag nem azonos a pedofil bűncselekménnyel. Az ATV ezzel nem ért egyet, és nem is tud azonosulni azzal.

Időközben maga Somos is megszólalt az ügyben, ő a Facebook-oldalán kért elnézést a történtek miatt. A műsorvezető azt írta:

reggel rosszul fogalmaztam meg a Kaleta ügy kapcsán a ATV Magyarország Start – ban a Kaleta Gáborral kapcsolatos ügyben a véleményemet. Tudom, hogy a köznyelv a tiltott pornográf felvételek tartását pedofilbűncselekménynek tartja, és – teljesen feleslegesen – vitatható jogászi véleményként azt állítottam egy kérdésben, hogy ami történt, nem pedofil bűncselekmény. Elítélem a kiskorúakról készített szexuális tartalmú felvételeket, azok tárolását. Mindenkitől elnézést kérek, hogy a szándékomtól és meggyőződésemtől eltérő értelmezésre juthatott a tisztelt néző.

(A vele egyetértő, szavait megerősítő Krug Emília, aki jóformán még le is hülyézte az embereket, mert "azt sem tudják, mi a pedofília", nem tartotta fontosnak megszólalni.)

A lap megkereste az ATV műsorában elhangzottakkal kapcsolatban dr. Gyurkó Szilviát, aki azt mondta, hogy egyáltalán nem ördögtől való dolog a gyermekpornográfiáért elítélt Kaleta Gábor nevét ebben a kontextusban emlegetni. A gyermekjogi szakember szerint a pedofília alkategóriája az online pedofília: azaz minden olyan cselekmény, amikor egy személy 18 év alattiakkal készült pornográf felvételeket használ a saját szexuális igényeinek, vágyainak kielégítéséhez.

Gyurkó azt is hozzátette, hogy amióta a széles körben elérhetőek a gyermekpornográf tartalmak az interneten, a pedofilok aránya is nőtt: a szakértő szerint az arányt a 2000-es évek elején 1-7 százalék körülire tették, de ma már vannak olyan becslések is, amelyek szerint az emberek 20-25 százalékában van valamilyen szintű ilyen vonzalom.

A Hintalovon Alapítvány vezetője szerint más európai országokban, például az Egyesült Királyságban és a skandináv országban sokkal szigorúbban kezelik – vagy legalábbis próbálják – azokat az ügyeket, amelyekben gyermekpornográfia használatáról, birtoklásáról vagy terjesztéséről van szó. A szakértő szerint a figyelem inkább a gyermek védelmén kellene hogy legyen, mivel számukra nincs különbség offline vagy online pedofília között.

Kaleta Gábort 2020-ban gyermekpornográfia miatt ítélték el. A volt perui nagykövet a hivatali laptopján közel húszezer gyermekpornográf fotót tárolt. Kaleta végül beismerte tettét, és csupán egy év felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélték. A pedofília nem jogi kategória, a gyermekpornográfiát azonban a köznyelvben pedofil bűncselekménynek nevezik.