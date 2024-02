Mintha elsikkadt volt az elmúlt napok egyik híre, miszerint "védelmi megállapodást" kötött egymással Kína és Magyarország. Legalábbis ezzel a címmel írtak róla a különféle portálok. Ez kissé pongyola megfogalmazás, mert e kifejezés hallatán mindenki katonai megállapodásra gondolna, de az eddig információk alapján nem erről van szó. Sokkal inkább közbiztonsági együttműködésről. De mi lehet ez a valóságban?

- Vang Hsziao-hung kínai közbiztonsági miniszter szerint Peking garantálja hazánk biztonságát. Kína és Magyarország között 75 éve tart a diplomáciai kapcsolat - erről írt a VG.

Mint írják, kínai–magyar rendészeti csúcstalálkozót tartottak pénteken Budapesten. Az egyeztetésen Vang Hsziao-hung kínai közbiztonsági miniszter Pintér Sándor belügyminiszterrel tárgyalt. A Belügyminisztérium közleménye szerint a két ország együttműködését a biztonság és a stabilitás garantálása teszi lehetővé, amelyek nélkülözhetetlenek az átfogó stratégiai együttműködés megalapozásában és továbbfejlesztésében. Vang nemcsak Pintérrel, hanem Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott látogatása során.

Vang úgy nyilatkozott, bízik benne, hogy a biztonsági együttműködés a kétoldalú kapcsolatok új csúcspontját jelenti majd. A tárcavezető szerint ezek az erőfeszítések olyan területekre terjednének ki, mint a biztonság és a bűnüldözési kapacitások kiépítése.

Nagyjából ennyi az információk nyilvános része, de egyértelmű, hogy akadnak még részletek, amelyeket nem tartottnak "fontosnak" közölni a nyilvánossággal. Így csak találgatni és következtetni tudunk, ami sosem jó. Lehet, semmi alapja, de lehet, hogy mégis. Például eszünkbe juthat megnézni, mi történik déli szomszédunkban, Szerbiában. E tekintetben hasonló úton jár Vucic elnök, mint Orbán, tehát, hogy szeretné minél szorosabbra fűzni a kapcsolatot Kínával.

Szerbiában ez olyan formában ölt testet, hogy gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy kínai gyártmányú térfigyelő kamerák figyelik meg a köztereket. Nem csak a fővárosban, Belgrádban, hanem vidéki településeken is.

A 444 írta meg , hogy a kínai kamerák bevezetésének apropóját az adta, hogy pár éve történt egy halállal végződő cserbenhagyásos gázolás. Luka Jovanovicsot 2014 nyarán ütötték el Belgrádban, miközben a Brankov híd leállósávjában tolta az autóját. Hiába reagált gyorsan a rendőrség, az elkövetőnek sikerült elszöknie az országból. Ekkor vezették be ezeket a kamerákat, és a szerbek "le voltak nyűgözve" a hatékonyságuktól.

Természetesen, ha innen közelítjük, hogy ez egy jó eszköz a bűnözők felkutatásában, az ellen ugyan kinek lehetne kifogása? Csak a kérdés itt is az, vajon nem fognak-e ezekkel visszaélni. Mert lehetőség az volna rá, és azt is tudjuk, milyen rendszert üzemeltet a kommunista Kína, hallottunk az ún. kreditrendszerről, a totális digitalizációról, amely jó és rossz pontokat osztogat állampolgárainak, és a legváltozatosabb módon tudja korlátozni őket, ha "nem viselkednek megfelelően".

Szóval Szerbia 2017-ben stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a Huawei-jel a belgrádi „Biztonságos Város” projekt megvalósítására. 2019-ben vásárolták meg az első 8 ezer kamerát, amikből néhányat telepítettek is Belgrád belvárosában. Az akkori belügyminiszter, Nebojsa Stefanovic azzal dicsekedett, hogy a Köztársaság tér környékén minden utcát és épületet arcfelismerő térfigyelő kamerákkal látnak majd el.

Az arcfelismerő rendszer miatt többen tiltakoztak, ennek hatására azt mondta a szerb kormány, azt a funkciót nem használják, de később kiderült, nem mondtak igazat. S a mai napig nem tudni biztosan, élnek-e ezzel a lehetőséggel, vagy sem. Egyébként halkan jegyezzük meg, ilyen biometrikus rendszerrel figyeli meg Kína az elnyomott ujgurokat is.

Összegezzük tehát a fentieket: természetesen nem tudjuk, hogy Magyarországon hasonlót tervez-e az Orbán-kormány, mivel ezt nem közölték a társadalommal. De ismerve az elmúlt évek eseményeit, a Covid-diktatúrát, az értelmetlen lezárásokat, vagy például azt, hogy úgy tűnik , a kormány is érdekelt a készpénz felszámolásában, vagy azt, hogy a WHO főigazgatója, Tedros Gebrejeszusz arról beszélt az elmúlt hetekben, hogy hamarosan itt lehet az "új világjárvány", (már neve is van: X ), mindenesetre érvényes kérdéseket fogalmazódhatnak meg bennünk. Persze, lehet erre legyinteni, és azt mondani, ezek csak "őrült konteók", csak hát sok olyan összeesküvés-elmélet vált gyakorlattá az elmúlt években, amelyet korábban szintén "konteónak" minősítettek.