Mészöly Géza, az Újpest labdarúgócsapatának vezetőedzője csütörtökön egy plusz két hónapos eltiltást kapott a debütáló mérkőzése utáni sajtótájékoztatón tett "rasszista tartalmú" nyilatkozatáért.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának beszámolója szerint a tréner három hónapos büntetéséből "csak" az elsőt kell letöltenie, mert a fegyelmi bizottság fél évre felfüggesztette a második és harmadik hónap végrehajtását, amely csak akkor lép érvénybe, ha a szakember újabb fegyelmi vétséget követ el.

A három hete kinevezett szakember a Diósgyőr ellen 2-1-re megnyert bajnoki találkozót követően az általa becserélt Franklin Sasere dicsérete közben "sértő jelzőt használt a nigériai játékos bőrszínére vonatkozóan".

Kellettek a beszálló játékosok is, itt most például Franklinre gondolok. Hát nem szerettem én se játszani egy ilyen nagydarab feka ellen, aki megtartja és megcsúsztatja a labdákat. Szerintem kulcsfontosságú volt, hogy ő be tudott jönni.