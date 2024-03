Anyaország :: 2024. március 1. 19:36 ::

Minden szájkarate ellenére mégiscsak Gyurcsányékkal egy moslékoskondérban kötött ki a Momentum

Komoly lépést tett a DK és a Momentum abba az irányba, hogy az ellenzéki pártok közös polgármesterjelöltekkel vágjanak neki a június 9-i önkormányzati választásnak. Több forrásból is úgy értesültünk, hogy Budapesten és jó pár vidéki nagyvárosban sikerült feloldania a konfliktusos kérdéseket a DK és Momentum vezetésének, így több hónapos tárgyalássorozat végén, Karácsony Gergely segítségével széles körű megállapodást írtak alá. Információinkat és a megállapodás cikkünkben bemutatott részleteit a DK sajtóirodája és Bedő Dávid, a Momentum elnökségi tagja is megerősítette a Telexnek – írja a vadlibsi portál.

Utóbbi a lapnak hangsúlyozta, hogy a Momentum önálló fővárosi listát indít a választási törvény tavaly decemberi módosítása után, de a polgármesterek koordinált jelöltállításáról tárgyal a többi párttal. A DK-val kötött megállapodás egyik sarokköve, hogy mindkét párt támogatja a másik fél 2019-ben győztes polgármestereinek újrázását. A Momentum így Budapesten beállt a DK öt regnáló kerületvezetője mögé:

Kiss László – III. kerület;

Niedermüller Péter – VII. kerület;

László Imre – XI. kerület;

Cserdiné Németh Angéla – XV. kerület és

Szaniszló Sándor – XVIII. kerület.

Cserébe a DK is támogatja a Momentum két jelenlegi polgármesterét: Soproni Tamást Terézvárosban és Pikó Andrást Józsefvárosban.



Donáth Anna és Dobrev Klára egy kampányrendezvényén Veszprémben 2022. márciusában (fotó: DK Veszprém / Facebook)

Budafokon előválasztás lesz, Csepelen sikerült megegyezni

Több fővárosi kerületben is az elmúlt hónapokban mindkét párt bejelentett polgármesterjelöltet, és mostanáig kérdéses volt, sikerül-e megegyezniük a közös indulásról. Egy kerület kivételével mindenhol megállapodtak. Mostanra biztossá vált, hogy

a XXII. kerületben (Budafok-Budatétény) előválasztást tartanak március 21-24. között.

A DK Perlai Zoltánt, míg a Momentum Havasi Gábort ajánlja a választóknak. A lebonyolítás részleteit is leütötte a két párt: személyesen és online is lehet majd szavazni, utóbbihoz egy új felületet fejlesztenek. Az előválasztás regisztrációhoz kötött: lakcímkártyát és személyi igazolványt kell majd befotózni, vagy bemutatni a pultoknál.

Nem véletlenül ragaszkodik mindkét párt Budafokhoz, a 2019-es választáson az ellenzéki pártok közös jelöltjeként induló momentumos Havasi Gábor mindössze 312 szavazattal kapott ki a fideszes Karsay Ferenctől.

Újpesten (IV. kerület) 2019-ben a momentumos Déri Tibort választották polgármesternek, ám Déri már két évvel ezelőtt bejelentette, hogy 2024-ben nem méretteti meg magát a választáson. Később át is lépett a DK-ba, amely a kerület mostani alpolgármesterét, Trippon Norbertet jelöli polgármesternek. Trippon mögé már korábban felsorakozott az MSZP, az LMP és a Párbeszéd, most a megállapodás értelmében a Momentum is csatlakozott hozzájuk.

A Belvárosban (V. kerület) a DK beáll Juhász Péter mögé. Juhász eredetileg MKKP-s színekben indult volna, miután azonban a Momentum február elején a saját jelöltjét, Kerpel-Fronius Gábort visszaléptetve beállt az Együtt volt elnöke mögé, a Kutyapárt kifarolt Juhász mögül. Polgármesterjelöltként indulna a kerületben az ellenzék helyi frakcióvezetője, a volt MSZP-s Kovács Alex Gábor is. Előválasztást javasolt Juhásznak, Budafokkal ellentétben azonban itt még nem sikerült megállapodni erről.

Kőbányán (X. kerület) a Momentum visszalépteti a már bejelentett polgármesterjelöltjét, Stemler Diánát, és a két párt megállapodása értelmében a DK-s alpolgármester Mustó Géza indulását támogatja. Ugyanez a forgatókönyv Pesterzsébeten (XX. kerület) is, ahol a Momentum beáll a DK-s Fekete Katalin mögé, és nem indítja el vele szemben a korábban bejelentett Gyuricza-Somodi Klárát.

Izgalmasan alakul a hegyvidéki (XII. kerület választás, ahol komoly esélye nyílt az ellenzéknek a győzelemre, miután kiderült: a kerületet 2006 óta irányító fideszes Pokorni Zoltán visszavonul. A DK a két párt megállapodása után a momentumos Farkas Csabát, a kerület korábbi rendőrkapitányát támogatja. Két másik jelölt is van már a kerületben: az MKKP-s Kovács Gergely és az LMP-s Kendernay János. Könnyen lehet, hogy itt is előválasztáson dőlhet majd el az ellenzéki kihívó, ennek részletei azonban még nincsenek meg.

Csepelen (XXI. kerület) a DK visszalépteti eddigi jelöltjét, Paál Gézát, és beáll a momentumos Dukán András Ferenc polgármesterjelölti kampánya mögé. Budafok és Hegyvidék mellett Csepelen is lehet esélye az ellenzéknek a fordításra, mert a Fidesz Németh Szilárd irányításával ráindul a pártból kitett polgármesterre, Borbély Lénárdra.

A szomszédos Soroksáron (XXIII. kerület) a momentumos Ritter Ottót támogatja a DK. A kerületben az LMP-nek is van jelöltje: Bereczki Miklós, aki 2019-ben még a Jobbik politikusaként indult az ellenzéki pártok közös polgármesterjelöltjeként, de 214 szavazattal kikapott Fidesz által támogatott Bese Ferenctől. Azt nem tudni, hogy az LMP és a Momentum meg tud-e állapodni most a közös jelöltről, vagy itt is előválasztást tartanak.

Bedő Dávid, a Momentum elnökségi tagja lapunknak arról beszélt: vízválasztónak tartják, hogy az LMP valóban Vitézy Dávid főpolgármester-jelölti indulását támogatja-e Karácsony Gergellyel szemben. Ha így tesznek Ungár Péterék, akkor megszakítja a tárgyalásokat a Momentum, attól kezdve ugyanis nem tekintik az ellenzék részének az LMP-t.



Tóth Endre Dél-Buda momentumos országgyűlési képviselője, Havasi Gábor a Momentum budafoki jelöltje, és Donáth Anna a párt elnöke

Eger, Debrecen, Szolnok

Térjünk vissza azonban a DK és a Momentum megállapodására! A vidéki városok közül nem sikerült még megegyezni arról, hogy ki adja a közös ellenzéki polgármesterjelöltet Dunakeszin, Szigetszentmiklóson, illetve Győrben. Az első két városban mindkét párt jelöltje beindította a kampányát, Győrben a Momentum a civilként induló Pintér Bencét támogatja.

Egerben a DK visszalépteti az eddigi polgármesterjelöltjét, Balázs Miklóst, és beáll a momentumos Jánosi Zoltán mögé. Debrecenben is a momentumos Mándi Lászlót támogatják. Mögötte már korábban felsorakozott az LMP, az MSZP, a Jakab Péter-féle Nép Pártján és a Szikra Mozgalom is. A hagyományosan jobboldali városban a kínai akkumulátorgyár miatti felháborodás miatt lehet esélye az ellenzéknek.

Szolnokon a megállapodás értelmében a Momentum áldozta be a jelöltjét, Miskolczi Lászlót, és az MSZP-DK polgármesterjelöltjét, Győrfi Mihályt támogatja. A város közgyűlésében már 2019-ben többséget szerzett az ellenzék, ám a polgármesteri széket mindössze 252 szavazattöbbséggel megtartotta a fideszes Szalay Ferenc.

A DK és a Momentum megállapodott arról is, hogy

Veszprémben Hartmann Ferenc;

Nyíregyházán Jeszenszki András;

Nagykanizsán Horváth Jácint;

Kaposváron pedig Pintér Attila lesz az ellenzéki jelölt.

A DK az MSZP-vel és a Párbeszéddel már megegyezett novemberben, a Momentummal kötött paktum volt az újabb lépés ahhoz, hogy minden kerületben és városban közös ellenzéki jelölt álljon a rajtvonalra. A Jobbik-Konzervatívok a 2022-es választás után kilépett az összefogásból, és nem vesznek részt a tárgyalásokban, míg az LMP már jelezte: több helyen kitart a saját jelöltje mellett.

Az ellenzéki térfélen így leginkább a Momentum és MSZP megállapodása hiányzik még. A megegyezést nehezíti, hogy mindkét fél szerint

feloldhatatlannak tűnik Zugló, ahol a Momentum lecserélné a 2019-ben győztes Horváth Csabát.

A Momentum Rózsa András volt alpolgármester indítaná Hadházy Ákos támogatásával. Előválasztást szeretnének, Horváth és az MSZP azonban teljesen elzárkózik ettől. Bedő Dávid kizártnak tartja, hogy a Momentum beálljon a szocialista polgármester mögé, így jelenleg az sem tűnik elképzelhetetlennek, hogy végül Horváth Csaba és Rózsa András neve is rajta lesz a szavazólapon a június 9-i választáson. A XVI. és XVII. kerületben is vannak vitái az MSZP-nek és a Momentumnak, ám a két párt megállapodását a Telex információi szerint leginkább Zugló hátráltatja.

Karácsony Gergely október 23-án optimistán azt ígérte: heteken belül létrejöhet az ellenzéki megállapodás Budapesten. Ez azonban még március 1-jére sem jött össze. A főpolgármester januárban a sarkára állt, és február közepéig adott határidőt a pártoknak, hogy megállapodjanak a kerületi polgármesterjelöltek személyéről. Ahol ez nem sikerül, ott legkésőbb március közepén előválasztást javasolt a főpolgármester. Karácsony az akkori levelében megnevezte azt is, hogy a vitás kerületekben melyik jelöltet támogatja, ha a pártok nem tudnak megegyezni.

Hivatalosan április 20-án indul a kampányidőszak és az ajánlások gyűjtése, ez a legkésőbbi időpont, mire a pártoknak döntenie kell a jelöltekről. Az önkormányzati választást június 9-én, az európai parlamenti választással egy napon tartják.