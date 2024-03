Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. március 5. 10:21 ::

Osváth Zsolt: nem igaz a vád, sőt még mi csaltunk csapdába egy pedofilt

Mint arról korábban beszámoltunk, egy Noryna Diamond "művésznevű" aberrált nemrég azt állította egy internetes műsorban, hogy az Osváth Zsolt nevű homokos youtuber pár évvel ezelőtt szexuális kapcsolatot létesített egy 16 éves fiatallal. A tartalomgyártó hétfőn reagált az elhangzottakra, szintén egy YouTube-ra feltöltött videóban.



Ezt találták az Osváthék által lebuktatott pedofil táskájában

Mint fogalmazott: összeszorul a gyomra, hogy erről egyáltalán beszélnie kell, egyúttal hangsúlyozta, hogy nem szokott 16 évesekkel szexuális kapcsolatot létesíteni, és nem követett el soha semmilyen bűncselekményt kiskorúak sérelmére.

– Egy olyan dolog ütötte fel itt a fejét, ami tényleg a legalja, de azt gondolom, hogy ennek elejét kell venni: hitelt adni egy olyan szavának, aki korábban élő adásban elégítette ki az egyik kuncsaftját gyerekek ezrei előtt, aki fiú létére terhesnek, rákosnak, majd börtönrabnak hazudta magát – mondta Osváth Zsolt.

Mint említette, „minden propagandatermék kiemelt fontossággal közölte valaki olyan rágalmait, aki korábban a Fidesz–KDNP politikusait jelölte meg a legjobban fizető visszajáró vendégeként, Gulyás Gergely minisztert név szerint is megnevezve”.

Elmondta azt is, hogy minden olyan sajtóterméket be fog perelni, ahol megjelent ez a videó, és ahol megszülettek ezek a cikkek.

– Bele sem gondolnak egyébként, hogy ha egy pillanatig is valaki komolyan venné ezeket a dolgokat, akkor milyen károkat okozhatnának nekem. (...) A legdurvább az, hogy összemossák a pedofíliával ennek a fogyatékosnak a rágalmait – fogalmazott Osváth Zsolt.

A most feltöltött videó fő témája, hogy Osváth Zsoltnak és társainak sikerült leleplezniük egy pedofil férfit, akit később a rendőrség elfogott, és minderről felvételeket is bevágott a tartalomgyártó a videóba. A pedofilnál a rendőrök plüssmackót és játékokat is találtak.

Osváth Zsolt hangsúlyozta, azért tartotta fontosnak közölni a videót, mert úgy véli, a mostani közhangulat fogékonyabb a témára. Elmondta, hogy az utóbbi hetekben sokan nem dugták homokba a fejüket, megszaporodtak a hivatalos bejelentések, és nyitottabb szemmel járnak az emberek.

– Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy tanulságos volt, mármint abból a szempontból, hogy érdemes egyébként nyitott szemmel járni, mert tényleg a szörnyek köztünk járnak – fogalmazott Osváth Zsolt, utalva a gyermekvédelem ügyében rendezett tüntetésre is, melynek egyik főszervezője volt, és ahol többek között elmondta, hogy nevelőotthonban nőtt fel, így a saját bőrén tapasztalta meg a gyerekek kiszolgáltatottságát.

A videóban részletek is hallhatók a pedofillal folytatott telefonbeszélgetésekből, a 12 éves kislányokra vágyó férfi az egyik során a "dzsal" szót használja, ami alapján nem nehéz eldönteni, milyen etnikumú bűnözőről van szó... De fényképet is küldött magáról.



(Index nyomán)