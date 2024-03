Anyaország :: 2024. március 9. 13:30 ::

A készpénzhasználat egyetemi visszaszorítása ellen tiltakoznak a Mi Hazánk Ifjai

Az alapítványi fenntartású Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos felületein tette közzé, hogy az intézmény kávézójában mostantól kizárólag bankkártyás fizetést fogadnak el. Ez az intézkedés beleillik abba a tendenciába, amellyel a készpénzhasználatot teljesen vissza akarják szorítani. Emellett azonban fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy az egyetemeken a tanulmányi költségek, ösztöndíjak területén is kirekesztették a készpénzhasználatot, amely rengeteg diákot kényszerített arra, hogy bankkártyát csináltasson, még akkor is, ha eddig nem akart - írják közleményükben a Mi Hazánk Ifjai. Alább a folytatás..

A Mi Hazánk Ifjai az egyetemek világában is következetesen képviseli, hogy a bankkártyás fizetés mellett mindenhol legyen lehetőség a készpénzes fizetést választani, akár tanulmányi, akár bármilyen egyetemi területen, valamint a készpénzhasználatot alkotmányos joggá tennénk, így adva védelmet ennek a fizetési módnak.